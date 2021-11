Die Pandemie hilft den Maschinen, die Arbeitsplätze zu übernehmen und verdrängt die arme arbeitenden Bevölkerung

Unternehmen, die mit Arbeitskräftemangel und steigenden Arbeitskosten konfrontiert sind, wenden sich zunehmend der Automatisierung zu, um dem schwierigen wirtschaftlichen Klima zu begegnen.

Einstellungsprobleme sind in der gesamten Wirtschaft weit verbreitet, und die Löhne steigen in die Höhe. Diese beiden Faktoren drücken die Gewinnspannen der Unternehmen und zwingen sie dazu, in Maschinen zu investieren, um den Arbeitskräftemangel zu lindern.

Während der Pandemie berichteten wir über die Einführung von Desinfektionsrobotern in Flughäfen und Krankenhäusern, über Fast-Food-Ketten, die Hamburger mittels Robotern herstellen, und über den Einsatz von Robo-Kellnern in Restaurants.

Nachdem die schlimmsten Tage der Viruspandemie hoffentlich vorbei sind, gewinnt der Trend zur Automatisierung weiter an Fahrt. Bloomberg zitiert einen neuen Bericht der International Federal of Robotics, wonach die Ausgaben für professionelle Serviceroboter im vergangenen Jahr um 12 % gestiegen sind.

Die Zahl der offenen Stellen liegt bei 10 Millionen, und die Amerikaner kündigen mit Leichtigkeit. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben die Arbeitnehmer Macht auf dem Arbeitsmarkt. Und sie nutzen diese neu gewonnene Macht, um eine Reihe von Streiks zu starten und von den Unternehmen höhere Löhne und mehr Leistungen zu fordern. Das bereitet ihren besorgten Chefs, die mit verschlungenen Lieferketten zu kämpfen haben, allerlei Kopfzerbrechen.

Die Gewerkschaften sehen Roboter schon lange als Bedrohung an. Die Unternehmen „haben nur ein Ziel vor Augen: Ihren Arbeitsplatz zu beseitigen und mehr Geld in ihre Taschen zu stecken“, sagte der Präsident der International Longshoremen’s Association, Harold Daggett, auf einer Konferenz im Juni. „Wir werden das 100 Jahre lang bekämpfen“.

Aber der Kampf könnte sinnlos sein, da die Automatisierungswelle bereits durch die Wirtschaft schwappt, verstärkt durch die Pandemie. Schon vor dem Virus war die Vermögensungleichheit extrem, und die Automatisierung wird sie noch verstärken:

„Wenn es so weitergeht, wird die Nachfrage nach Arbeitskräften nur langsam wachsen, die Ungleichheit wird zunehmen, und die Aussichten für viele Arbeitnehmer mit niedrigem Bildungsniveau werden nicht sehr gut sein“, sagte Daron Acemoglu, Professor am Massachusetts Institute of Technology, am Mittwoch bei einer Senatsanhörung zum Thema Automatisierung.

Acemoglu sagte, dass Unternehmen „Technologien entwickeln könnten, die sich besser mit den Arbeitnehmern ergänzen“. Aber er sagte, das sei nicht die Richtung, in die sich die Technologie derzeit bewege.

Die Robotertechnologie ermöglicht es, mit Maschinen den Menschen zu ersetzen und dadurch könnte die Produktivität gesteigert werden, aber auch Arbeitsplätze für die arme Bevölkerung vernichten. In diesem Jahrzehnt wird es in der Wirtschaft zu Wachstumsschmerzen kommen, da die verdrängten Arbeitskräfte untätig bleiben, und die Regierung wird wahrscheinlich weiterhin Konjunkturpakete schnüren.