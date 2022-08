Anatoli Ciubais befindet sich in einem Privatkrankenhaus im Norden Sardiniens. Die italienischen Ärzte, die den ehemaligen Berater von Wladimir Putin betreuen, schließen nicht aus, dass er vergiftet wurde, und haben bestätigt, dass Ciubais an einer seltenen neurologischen Krankheit leidet, berichtet der Pandemie-Sicherheitssender Digi 24, der über die ANSA berichtet, die wiederum über die Moscow Times berichtet.

Angeblich ist „die Möglichkeit, dass er vergiftet wurde, nicht ausgeschlossen, da er viele Geheimnisse über den russischen Führer kennt“. Der 67-jährige ehemalige russische Beamte hat sich umfangreichen medizinischen Tests unterzogen, deren vollständige Ergebnisse noch ausstehen, um eindeutig bestätigen zu können, ob eine Vergiftung im Spiel war oder nicht, schreiben die zitierten Quellen.

Und der hervorragende Mainstream, der die Informationen aufgreift, schreibt von der „Vergiftungshypothese“.

Das italienische Ärzteteam bestätigte, dass Anatoli Ciubais am Guillain-Bare-Syndrom leidet, einer seltenen, durch das Immunsystem verursachten Störung des peripheren Nervensystems.

Die Ursachen, die das Guillain-Barre-Syndrom auslösen, sind den Wissenschaftlern noch nicht vollständig bekannt. Bei dieser seltenen Krankheit greift das Immunsystem das Nervensystem an, was zu einer deutlichen Schwächung der Muskeln und Gliedmaßen führt und Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen oder eine schlechte Bewegungskoordination verursachen kann. Die medizinische Genesung kann mehrere Jahre dauern.

„Sein Zustand ist stabil, aber Anatoli Borissowitsch (Ciubais) liegt immer noch auf der Intensivstation. Er kann seine Arme und Beine nur schwer bewegen, kann seine Augen nicht schließen und seine Gesichtsmuskeln sind teilweise gelähmt“, sagte Ksenia Sobceak, eine russische Fernsehmoderatorin und politische Aktivistin, die auch ein Foto des ehemaligen russischen Beamten im Krankenhausbett in den sozialen Medien veröffentlichte.

Ciubais wird von einer „Super-Eskorte“ aus privaten Sicherheitsleuten geschützt, die ihn in der Privatklinik in Olbia, Sardinien, bewachen, wo der ehemalige russische Beamte derzeit stationär behandelt wird.

Es ist gut, dass er diese Symptome zeigt, denn die Europäische Arzneimittel-Agentur selbst hat das Guillain-Barré-Syndrom als unerwünschte Wirkung des Impfstoffs von AstraZeneca sowie der anderen experimentellen Wunderimpfungen anerkannt.

So bestätigte Südafrika diese Woche, dass der Covid-Impfstoff von Jannsen einen Bürger mit Guillain-Barré-Syndrom vergiftet hat, und stellte einen „Kausalzusammenhang“ zwischen dem Todesfall und dem Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson her, teilte die südafrikanische Behörde für Gesundheitsprodukte und Regulierung (SAHPRA) am Donnerstag mit.

Das Team sollte lieber zugeben, womit der Russe geimpft wurde, bevor er wie Colin Powell endet.