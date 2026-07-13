Von Scott Ritter

Donald Trump hat grünes Licht für die Lizenzproduktion von Patriot-Raketen durch die Ukraine gegeben. Das ist eine Falle, die für diejenigen, die ihre Rettung in den Patriot-Raketen suchen, kein gutes Ende nehmen wird.

Beharrlichkeit zahlt sich aus – so scheint es zumindest. Weniger als eine Woche vor dem jährlichen NATO-Gipfel in Ankara erneuerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach dem Aufbau einer eigenen Produktionsstätte für Patriot-Luftabwehrraketen. Selenskyjs Appell erfolgte im Anschluss an einen der größten russischen Raketenangriffe auf Kiew. Im Gegensatz zu früheren russischen Angriffen, bei denen die ukrainische Seite behauptete, die überwiegende Mehrheit der russischen Raketen sei von den vom Westen gelieferten Luftabwehrsystemen abgefangen worden, machte dieser Angriff die harte Realität deutlich, dass die Ukraine keine Verteidigungsmöglichkeiten gegen die russischen Angriffe hatte.

Der Ukraine gingen die Raketen aus.

„Um Leben zuverlässig zu schützen, brauchen wir eine eigene Produktion“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident wiederholte damit einen Appell, den er bereits seit Monaten vorbrachte. Im Mai hatte Selenskyj erklärt: „Ich habe die vorherige Regierung gebeten, und ich bitte die heutige Regierung: Gebt der Ukraine Lizenzen. Wir werden die Produktion von Patriot-Raketen steigern. Das wird für uns sehr hilfreich sein, es wird für den Nahen Osten sehr hilfreich sein, für alle, denen die Vereinigten Staaten helfen wollen.“

Am 8. Juli, bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Rande des Ankara-Gipfels, ging Selenskyjs Wunsch in Erfüllung.

„Wir werden euch eine Lizenz zur Herstellung von Patriots erteilen“, sagte Trump zu einem strahlenden Selenskyj. „Das ist ziemlich cool, oder? So könnt ihr euch nicht beschweren, dass wir euch nicht genug davon geben.“

Trump merkte an, dass er noch das „Unternehmen“ informieren müsse, fügte dann aber hinzu: „Aber das wird schon klappen.“

Problem gelöst?

Nicht im Geringsten.

Trump und Selenskyj waren in das getappt, was man nur als „Patriot-Falle“ bezeichnen kann – die Vorstellung, dass eine einzige Technologie das Schicksal einer Nation irgendwie verändern kann.

Das Problem, mit dem die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer – darunter auch die offenbar wiedererstarkten, von Trump geführten Vereinigten Staaten – konfrontiert sind, lässt sich nicht lösen, indem man noch mehr Ressourcen in einen Zermürbungskrieg steckt, der Russland in die Karten spielt. Das würde bedeuten, dass die Ukraine das Potenzial hätte, in dem andauernden Stellvertreterkrieg zwischen dem kollektiven Westen und Russland die Oberhand zu gewinnen.

Das hat sie nicht.

Das Ziel des Westens war es schon immer, Russland in einen endlosen Konflikt zu verwickeln, der die wirtschaftliche, militärische und moralische Stärke der Nation und ihres Volkes untergräbt.

Das Problem, mit dem der Westen insgesamt konfrontiert ist, besteht darin, dass der von ihm erwartete wirtschaftliche, militärische und moralische Zusammenbruch nicht in Russland stattfindet, sondern vielmehr in der Ukraine und bei ihren europäischen Partnern.

Und das andere Problem ist, dass die Vereinigten Staaten mehr als bereit sind, sowohl der Ukraine als auch Europa zu gestatten, das, was von ihrer jeweiligen Stärke noch übrig ist, weiter zu erschöpfen – in der Hoffnung, dass Russland irgendwie noch stärker geschwächt wird.

Parallel zu Selenskys Bitte um das Recht zur Herstellung von Patriot-Raketen läuft eine massive Informationskriegskampagne. Im Mittelpunkt steht eine Drohnenoffensive, die auf kritische russische Infrastruktur abzielt; diese Kampagne wird von einer beispiellosen Propagandaoffensive begleitet, die darauf abzielt, eindrucksvolle Bilder von brennender russischer Ölinfrastruktur, zerstörten Lastwagen und langen Schlangen an Tankstellen in ein endloses Narrativ zu verwandeln, das Russland als unfähig darstellt, sich zu verteidigen – und damit die russische Führung als geschwächt und verzweifelt auf der Suche nach einem Ausweg aus einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann.

Der Zweck dieser Kampagne ist klar: die Ukraine zu bewaffnen.

Der Ukraine die Waffen zu geben, die sie zur Selbstverteidigung benötigt.

Die Kosten zu ignorieren, die der Ukraine bisher in Form von Menschenleben und verschwendeten Ressourcen entstanden sind.

Die Tatsache zu ignorieren, dass Russland in dem breiten Spektrum von Themen, die diesen Konflikt bestimmen, den strategischen Vorteil behält – auf dem Schlachtfeld, in den Rüstungsfabriken, in den Vorstandsetagen der Unternehmen und in den Korridoren der globalen Entscheidungsfindung – dominiert Russland auf ganzer Linie.

Ignorieren Sie die Tatsache, dass weder die Ukraine noch ihre westlichen Unterstützer diesen Krieg gewinnen können.

Schaffen Sie einfach den Eindruck, dass sie es können.

Denn Wahrnehmung schafft ihre eigene Realität.

Vor allem, wenn Russland dieser Informationskriegskampagne zum Opfer fällt und anfängt, an sich selbst zu zweifeln.

Das Problem ist, dass – zumindest was die Frage der ukrainischen Produktion der Patriot-Rakete angeht – die Wahrnehmung, die die Urheber dieses Plans zu erzeugen versuchen, keinerlei Chance hat, sich zu verwirklichen.

Sie ist schon allein durch die Unfähigkeit derer zum Scheitern verurteilt, die diesen Plan überhaupt ausgeheckt haben.

Angesichts der heutigen Gegebenheiten bei der Patriot-Produktion kommen für eine Lizenzfertigung in der Ukraine am ehesten die MIM-104F Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T)-Abfangraketen in Frage. Unter normalen Bedingungen kostet die Herstellung einer GEM-T-Abfangrakete 3 bis 4 Millionen Dollar pro Stück. Durch beschleunigte Produktionskosten könnten die Stückkosten auf 6 bis 7 Millionen Dollar steigen. Eine Lizenzproduktion, die neue Anlagen erfordert, könnte die Kosten auf über 10 Millionen Dollar pro Rakete in die Höhe treiben.

Eine Rakete, die nicht dafür ausgelegt ist, die modernen Bedrohungen durch Russland wie die „Iskander-M“, die „Kinzhal“, die „Zircon“ oder die „Oreshnik“ abzuschießen.

Das bedeutet, dass der Lizenzvertrag zwischen den USA und der Ukraine von Anfang an nicht darauf ausgelegt ist, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine tatsächlich zu verbessern, sondern bei denjenigen, die für solche Fantasien empfänglich sind, den Eindruck zu erwecken, die Ukraine könnte dies tatsächlich bewerkstelligen.

Wenn man ihr nur die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen würde.

Die ukrainische Lizenz wird sich wahrscheinlich eng an die bestehende Lizenzproduktion des GGEM-T durch Deutschland anlehnen, wo in der Stadt Schrobenhausen eine neue GEM-T-Produktionsstätte errichtet wurde. Die Anlage wird von COMLOG betrieben, einem Joint Venture zwischen Raytheon und MBDA Deutschland. COMLOG ist für die Produktion und Modernisierung von Patriot PAC-2-GEM-T-Raketen für europäische Nutzer, einschließlich der Ukraine, ausgelegt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ukrainische Lizenz eine Erweiterung der bestehenden deutschen Lizenz sein wird. Eine solche Regelung würde viele Fragen der Exportkontrolle vereinfachen.

GEM-T-Abfangraketen enthalten Lenkungselektronik, Antriebskomponenten, Sprengkopfbaugruppen und Ausrüstungen für die Schnittstelle zum Abschussgerät, die aus einem Netzwerk von Zulieferern bezogen werden, das im Rahmen der deutschen Lizenz bereits besteht. Die Lieferzeiten für einige dieser Komponenten betragen mehr als sechs Monate.

Der Spatenstich für den Standort Schrobenhausen erfolgte im Jahr 2022. Geplant war, bis 2026 sechs neue Gebäude auf dem Gelände zu errichten: eine Montagehalle, ein Lager, eine Brennkammervorbereitungsanlage, ein Technikzentrum, eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes für den technischen Service sowie einen neuen Büroflügel. Nach Angaben von MBDA wird dadurch eine Nutzfläche von 6.500 Quadratmetern geschaffen. Der Standort Schrobenhausen ist ausschließlich eine Montageanlage; über 50 bayerische und deutsche Zulieferer sind an der Qualifizierungs- und Serienproduktionsphase aller Komponenten beteiligt, die zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden. Zu den Zulieferern gehört Bayern-Chemie, deren Werk in Aschau mit der Produktion von Feststofftriebwerken für die GEM-T-Abfangraketen beauftragt wurde. Bayern-Chemie produzierte zwischen 1987 und 1996 Patriot-Triebwerke und verfügt über die Infrastruktur, die eine Wiederaufnahme dieser früheren Tätigkeit ermöglicht.

Das Ruder-Steuersystem der in Deutschland hergestellten GEM-T-Raketen wird nicht mehr hydraulisch, sondern elektromechanisch sein. Modifikationen am oberen Teil der Rakete, dem sogenannten Vorderkörper, sowie der Einbau eines neuen Computers, der aus Europa stammen wird, unterstreichen die Tatsache, dass die deutsche GEM-T ein eigenständiges Produkt ist, das nicht von der Verfügbarkeit US-amerikanischer Komponenten abhängig ist – ein weiterer Grund, warum eine Änderung der COMLOG-Lizenz der wahrscheinlichste Weg ist, den die USA in Bezug auf die Ukraine einschlagen werden.

Patriot-GEM-T-Modelle im Produktionswerk für Feststoffraketenmotoren von Bayern-Chemie in Aschau, Deutschland

Doch all dies ist Teil des Hypes, dass ein solcher Deal machbar sei, dass es Hoffnung für die Ukraine gebe, sobald diese in der Ukraine hergestellten Raketen vom Band laufen.

Unter idealen Bedingungen könnte ein in der Ukraine montiertes GEM-T frühestens 2028 Realität werden.

Vorausgesetzt natürlich, der Kongress genehmigt diesen Transfer.

Doch dafür müsste man glauben, dass Russland tatenlos zusehen würde, während die Ukraine von Grund auf eine neue, 6.500 Quadratmeter große Anlage errichtet oder bestehende Anlagen umrüstet, um die Montage der GEM-T-Patriots zu übernehmen.

Dass Russland diese Montageanlage sowie die zahlreichen unterstützenden Einrichtungen, die an der Einfuhr und/oder Herstellung von Unterkomponenten beteiligt sind, weder identifizieren noch gewaltsam unterbinden würde.

Russland wird, einfach gesagt, nicht untätig bleiben.

Und jede auf ukrainischem Boden errichtete GEM-T-Produktionsanlage hätte eine Lebensdauer, die sich in Tagen – bestenfalls in Wochen – bemessen ließe.

Der ukrainische GEM-T-Patriot wird niemals das Licht der Welt erblicken.

Und jeder, der diese Fantasie verkauft – einschließlich Selenskyj und Trump –, weiß, dass dies der Wahrheit entspricht.

Der ukrainische GEM-T ist ein Mythos – eine Chimäre –, die darauf ausgelegt ist, den Geist der russischen Nation zu brechen, indem sie den Mythos eines nie endenden Konflikts verbreitet.

Doch dies ist eine Falle, in die weder das russische Volk noch seine Führung tappen wird.

Leider lässt sich das weder von Selenskyj noch von Trump sagen.

Und der Preis für ihren Fehler wird sich im Blut sowohl russischer als auch ukrainischer Opfer bemessen.