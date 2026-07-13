Wenn die Maschine anders tickt als der Mensch

Nico Stino

Künstliche Intelligenz soll neutral sein, ein Werkzeug ohne Weltanschauung. Eine neue Untersuchung des «Economist» zeigt: Das stimmt nicht. Die grossen Sprachmodelle haben Werte — und diese Werte weichen von jenen der meisten Menschen auf diesem Planeten deutlich ab.

Der Test

Das Magazin liess 25 führende KI-Modelle den «World Values Survey» durchlaufen, jene Befragung, die seit 1981 die moralischen Überzeugungen von rund hundert Ländern kartiert. Die Antworten der Modelle zu Themen von politischen Petitionen bis zu Gott zeigen