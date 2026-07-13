Strafprozess gegen den Arzt Dr. Külken eingestellt

Nach einer Video-Mitteilung des Allgemeinmediziners Dr. Thomas Külken hat das Landgericht Freiburg den Strafprozess gegen ihn in der Berufungs-Verhandlung vom 8. Juli 2026 überraschend unter einer Auflage eingestellt. Damit sei nach 5 Jahren und 5 Monaten die Verfolgung eines Unschuldigen zu Ende gegangen. Sein „Schuldvorwurf“ bestand im Grunde in „NICHT unterlassener Hilfeleistung“, weil er Kinder durch Masken-Atteste vor Quälerei und weißer Folter in der Corona-Zeit schützte. Durch die Einstellung hat sich das Gericht um einen fälligen Freispruch gedrückt, der volle Rehabilitation und Entschädigung zur Folge gehabt hätte. Stattdessen muss der Unschuldige noch zahlen, damit die Justiz ihre bisherige Fassade wahren kann. (hl)

Dr. Thomas Külken:

„Liebe Freunde,

nach 5 Jahren und 5 Monaten Verfolgung eines Unschuldigen ging der Strafprozess heute Nachmittag mit einer Einstellung unter Auflage zu Ende.

Die Wende brachte der medizinische Sachverständige, der im Grunde der