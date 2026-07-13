Die Männer, denen der Krieg in der Ukraine gehört, leiten ihn nun auch

Von Tyler Durden

Verfasst von Thomas S. Karat via AntiWar.com

Es gab eine Zeit, in der der Waffenhändler im Flur wartete. Er finanzierte den Wahlkampf, unterstützte den Think Tank, lud den General zum Essen ein und hoffte, dass der Mann im Büro sich an ihn erinnern würde, wenn es um den Vertrag ging. Die Trennwand zwischen dem Geld und der Entscheidung war dünn, oft von Korruption durchdrungen, aber sie war da. Jemand genoss das Vertrauen der Öffentlichkeit, und jemand anderes versuchte, es zu kaufen, und man konnte die beiden zumindest voneinander unterscheiden.

Diese Mauer ist verschwunden. Der Finanzier wartet nicht mehr im Flur. Er sitzt im Büro. Er unterschreibt die Schecks. Er ist der Käufer und der Verkäufer, der Regulierer und der Regulierte, das öffentliche Interesse und das private Portfolio, verschmolzen zu einem einzigen Mann in einem einzigen Anzug, und die Konstellation ist völlig legal – und genau das ist das Problem.

Einer dieser Männer ist Ihnen vielleicht bereits aus einem früheren Artikel bekannt. Sein Name ist Friedrich Merz.

Der Bundeskanzler war der Vorläufer

Von 2016 bis 2020 war Merz Vorsitzender des Aufsichtsrats der deutschen Tochtergesellschaft von BlackRock, der lokalen Niederlassung des weltweit größten Pools für privates Kapital – eine Tatsache, die, ohne sich dafür zu schämen, von der Stiftung seiner eigenen Partei bestätigt wurde. Dann kehrte er in die Politik zurück, und im März 2025 setzte er als designierter Bundeskanzler im scheidenden Bundestag – bewusst noch bevor das neu gewählte Parlament zusammentreten konnte – die Verfassungsänderung durch, die Verteidigungsausgaben von der deutschen Schuldenbremse ausnahm. Die Schuldenobergrenze, die die Deutschen seit 2009 als unantastbar angesehen hatten, war damit aufgehoben. Die deutschen Militärausgaben stiegen innerhalb eines einzigen Jahres um 24 Prozent auf 114 Milliarden Dollar – der höchste Wert in der NATO-Region Europa –, und BlackRock hielt Beteiligungen an genau jenen Rüstungsunternehmen – Rheinmetall, Hensoldt –, an die das Geld fließen würde.

Er hat kein Gesetz gebrochen. Er hat einfach vier Jahre lang aus dem Inneren heraus gelernt, wie die Maschinerie funktioniert, und dann den Hebel betätigt. Bei dieser Konstellation handelte es sich um eine besondere Art, die kein Skandal so recht erfassen kann, da darin nichts verborgen ist. Sie liegt offen zutage, in behördlichen Unterlagen und Ausschreibungen, und sie funktioniert genau deshalb, weil alle Beteiligten wahrheitsgemäß sagen können, dass sie keine Regel gebrochen haben.

Es liest sich nur so lange wie ein deutsches Problem, bis man den Atlantik überquert. Dort taucht dasselbe Gesicht in einem amerikanischen Anzug auf – mehrere davon sogar –, nicht neben der Kriegsmaschinerie, sondern an deren Steuerknüppeln.

Der Banker, der zur Marine wurde

Man denke an John Phelan, der bis März 2025 über einen Sitz im Vorstand einer Wohltätigkeitsorganisation hinaus keinerlei Verbindung zum Militär hatte. Seine Karriere drehte sich um Geld: Er war Mitbegründer von MSD Capital, der privaten Investmentfirma, die das persönliche Vermögen von Michael Dell verwaltete, und gründete später seine eigene Firma, Rugger Management. Im April 2024 spendete er Trumps gemeinsamem Spendenkomitee 834.600 Dollar. Monate später wurde er für den Posten des Chefs der US-Marine nominiert, und im März wurde er bestätigt – mit einem Budget von 263,5 Milliarden Dollar und dem Kommando über fast eine Million Matrosen und Marines.

Vor seiner Bestätigung schrieb Senatorin Elizabeth Warren ihm einen Brief, in dem sie das Offensichtliche ansprach. Er hatte kürzlich über 5 Millionen Dollar an Kapitalgewinnen von Palantir erzielt, einem Anbieter von Verteidigungssoftware, der allein im Haushaltsjahr 2024 541 Millionen Dollar vom Pentagon erhalten hatte und dessen Geschäftsbeziehungen Phelans eigene Beteiligungsgesellschaft einst beworben hatte. Sie forderte ihn auf, seine Beteiligungen im Verteidigungsbereich abzugeben und sich vier Jahre lang aus Angelegenheiten zurückzuziehen, die seine ehemaligen Kunden und Arbeitgeber betreffen, und wies darauf hin, dass ein Dutzend von Biden ernannter Personen freiwillig über die Anforderungen der Ethikgesetze hinausgegangen seien. Phelan lehnte es ab, diese strengere Verpflichtung einzugehen. Er wurde trotzdem mit 62 zu 30 Stimmen bestätigt, wobei sich elf Demokraten allen Republikanern im Saal anschlossen.

Der Mann, der das Schiffbau-Budget der Marine überwacht, war noch wenige Wochen zuvor ein privater Investor, der Geld in die Unternehmen gesteckt hatte, von denen die Marine einkauft. Niemand hat das verheimlicht. Es stand in seinen Offenlegungsunterlagen und wurde bei seiner Anhörung vorgelesen, doch das änderte nichts.

Die Übernahme des Pentagons durch Private-Equity-Firmen

Phelan ist noch der harmlosere Fall. Das volle Ausmaß der Sache zeigt sich eine Etage höher, im Büro des stellvertretenden Verteidigungsministers, wo Stephen Feinberg das Tagesgeschäft des gesamten Ministeriums leitet.

Feinberg war Mitbegründer von Cerberus Capital Management und leitete das Unternehmen dreiunddreißig Jahre lang; in seiner eigenen eidesstattlichen Aussage vor dem Senat bezifferte er das Portfolio der Firma auf über 65 Milliarden Dollar. Er war ein bedeutender Spender für Trump, und als er im März 2025 bestätigt wurde, war er mit einem angegebenen Mindestnettovermögen von 2 Milliarden Dollar der reichste Amtsträger in der Regierung. Was er seitdem aufgebaut hat, ist kein Einfluss auf das Pentagon. Es ist das Eigentum an dessen Investmentarm.

Feinberg hat sich mit einem Kreis von Beratern umgeben, die aus seiner alten Firma stammen. Zu der Gruppe gehören der ehemalige Cerberus-Geschäftsführer John Gallagher und ein Deal-Team unter der Leitung des Cerberus-Ehemaligen George Kollitides – der bis 2015 Vorsitzender und Geschäftsführer von Remington war, dem Waffenhersteller, der Cerberus gehörte. Führungskräfte der Branche gaben dem Team den Spitznamen „Deal Team Six“ – eine Anspielung auf die SEAL-Einheit, die Bin Laden tötete –, und Kollitides erklärte vor einem Publikum des Milken Institute, er finde den Namen sowohl lustig als auch passend, während er darlegte, dass Wirtschaftskrieg seit Jahrtausenden Teil aller erfolgreichen Nationen sei. Ein Stanford-Professor, der dies beobachtete, brachte es auf den Punkt: Private Equity hat gerade seine größte Organisation erworben.

Die Organisation, die es übernommen hat, stellt Schecks in der Größenordnung ganzer Nationen aus. Unter Feinberg hörte das Pentagon auf, lediglich Waffen zu kaufen, und begann, Unternehmen zu erwerben. Es erwarb eine Vorzugsbeteiligung in Höhe von 400 Millionen Dollar am Seltenerdmetall-Bergbauunternehmen MP Materials – genug, um die US-Regierung mit rund 15 Prozent zum größten Einzelaktionär des Unternehmens zu machen, noch vor BlackRock, wie sich herausstellte. Sie investierte 1 Milliarde Dollar in eine Raketentriebwerkssparte von L3Harris, deren Börsengang für 2026 geplant ist. Es folgten Beteiligungen an Trilogy Metals, Vulcan Elements und ReElement Technologies – ein Portfolio, vor dem eine Gruppe von Abgeordneten warnte, da es die Bundespolitik an die Geschicke einzelner Unternehmen binde – „Gewinner“ auswähle und per Definition „Verlierer“ schaffe.

Wessen Unternehmen die Aufträge erhalten

An dieser Stelle hört die Fusion auf, abstrakt zu sein… Feinberg unterzeichnete vor seiner Bestätigung eine Ethikvereinbarung. Er würde sich von Cerberus trennen und sich aus Angelegenheiten zurückziehen, die das Unternehmen betreffen. Doch das Kleingedruckte ließ eine Hintertür offen: Er konnte seine Cerberus-Beteiligungen in Treuhandfonds zugunsten seiner volljährigen Kinder übertragen – ein Manöver, das nach dem Gesetz zu Interessenkonflikten legal ist, dessen Zweck es jedoch laut Ethik-Experten aushöhlt –, und er konnte weiterhin Verträge mit Cerberus über Verwaltungsdienstleistungen abschließen. Dieser Vertrag sollte im April 2026 auslaufen. Im Januar änderte er seinen Kurs und verlängerte ihn ohne Enddatum. Die finanzielle Beziehung zwischen dem stellvertretenden Verteidigungsminister und der Private-Equity-Firma, die er früher leitete, besteht nun auf unbestimmte Zeit fort.

Unterdessen begann das Ministerium mit der Vergabe von Aufträgen für „Golden Dome“, Trumps Raketenabwehrschild – ein Programm, dessen Kosten bereits auf geschätzte 185 Milliarden Dollar angeschwollen sind. Das Pentagon weigerte sich zunächst, die Namen der Unternehmen zu nennen, die den Zuschlag erhielten. Als es schließlich eine Liste veröffentlichte, stellte sich heraus, dass mindestens vier der Gewinner ganz oder teilweise im Besitz von Cerberus waren: North Wind, Stratolaunch, Red River Technology und NetCentrics. Das Ministerium gibt nach wie vor nicht bekannt, welchen Wert diese Verträge haben, und ist gesetzlich verpflichtet, nur diejenigen über 9 Millionen Dollar bekannt zu geben.

Wählt Feinberg die Auftragnehmer persönlich aus? Das Ministerium sagt, er habe keine direkte Verantwortung für die Beschaffungen im Rahmen von „Golden Dome“. Doch der General, der das Programm leitet, Michael Guetlein, beschrieb seine eigene Befehlskette unmissverständlich: „Ich berichte an den stellvertretenden Minister und nur an den stellvertretenden Minister“, sagte er. Er ist der einzige Beamte, der mir ein „Nein“ sagen kann. Der Mann, der dem gesamten Raketenabwehrprogramm ein „Nein“ entgegensetzen kann, ist derselbe, dessen ehemalige Firma die Unternehmen besitzt, die für den Bau des Programms bezahlt werden, und dessen Familie möglicherweise weiterhin von den Erträgen dieser Firma profitiert. Es muss keine einzige E-Mail vorgelegt werden. Die Struktur spricht für sich.

Das Rekrutierungsargument sagt es ganz offen

Für alle, die sich fragen, wie normal das mittlerweile geworden ist, gibt die Verkaufsbroschüre die Antwort. Um seine neue Investmentabteilung zu besetzen – eine „Economic Defense Unit“, die innerhalb von drei Jahren bis zu 200 Milliarden Dollar einsetzen soll –, beauftragte das Pentagon die Headhunting-Firma Heidrick & Struggles, deren Rekrutierungspräsentation Banker bei Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan und der Bank of America anwarb.

Die Präsentation versprach den Rekruten unübertroffenen Zugang zu hochrangigen Regierungsbeamten und privilegierten Informationsflüssen –was auch immer Sie brauchen, können Sie bekommen. Es bot Gehälter von bis zu 600.000 Dollar über eine regierungsnahe gemeinnützige Organisation an, während der Durchschnitt im öffentlichen Dienst bei knapp 100.000 Dollar lag. Und es beschrieb die Stelle nicht als öffentlichen Dienst, sondern als zweijährige Abordnung, die zu außergewöhnlichen Karrieremöglichkeiten nach dem Ausscheiden führte, einschließlich der Chance, gemeinsam mit Teammitgliedern einen neuen Fonds zu gründen. Komm in die Regierung, nutze die Kontakte, geh reicher wieder – dank der Beziehungen, die auf Kosten der öffentlichen Hand aufgebaut wurden. Hier handelt es sich nicht um die Veröffentlichung einer peinlichen Information. Es ist ein Dokument, das verfasst wurde, um Menschen anzuziehen – in der Annahme, dass die Verschmelzung von privatem Profit und öffentlichem Amt der Vorteil ist.

Ein ehemaliger stellvertretender Direktor im Stab für Technologiesicherheit des Weißen Hauses, der dieselbe Präsentation las, warnte, dass ein Vorhaben dieser Größenordnung das Potenzial habe,zu verzerren – und zwar in Branchen, die für die nationale Sicherheit kritisch sind, und zwar auf eine Weise, von der er glaubte, dass niemand sie ernsthaft in Betracht gezogen habe. Es bestehe, fügte er hinzu, ein offensichtliches Potenzial für wirklich ungeheuerliche Korruption. Doch Korruption ist fast schon der nebensächliche Punkt. Korruption impliziert, dass eine Regel gebrochen wird. Was hier geschieht, ist die Aufhebung einer Regel.

Dieselben Männer, beide Seiten

Stellt sie nebeneinander. Merz war Vorstandsvorsitzender eines Vermögensverwalters und leitete anschließend die deutsche Aufrüstung, von der dieser Vermögensverwalter profitiert. Phelan verwaltete das Vermögen eines Milliardärs und übernahm dann das Kommando über die Marine, die bei den Unternehmen einkauft, an denen er beteiligt war. Feinberg leitete ein Private-Equity-Imperium und übernahm anschließend den zweiten Vorsitz im Pentagon und besetzte das Gebäude mit seinen ehemaligen Partnern. Verschiedene Länder, verschiedene Uniformen, ein Beruf und ein Schachzug: vom Besitz der Kriegsgüter zum Befehl über den Staat, der dafür bezahlt.

Die Zeile aus Merz’ eigener Geschichte, die es wert ist, wiederholt zu werden, stellt sich als gar nicht auf Deutschland bezogen heraus. Der Aufrüstungsprozess schafft die Gefahr, auf die er angeblich reagiert. Jeder europäische Haushalt bestärkt Moskau in seiner Überzeugung,eingekreist zu sein, was den nächsten Haushalt rechtfertigt – immer und immer wieder –, während die Männer, die davon profitieren, ihre Dividenden zählen und es Sicherheit nennen. Das galt für einen Kanzler. Es gilt für eine ganze Klasse von Männern, die keinen Unterschied mehr zwischen dem öffentlichen Interesse und ihrer eigenen Bilanz sehen, weil es diesen Unterschied während ihrer gesamten Karriere nie gegeben hat.

Die alte Angst, die Eisenhower 1961 benannte, war, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss auf die Regierung erlangen würde. Diese Angst wirkt heute altmodisch. Einfluss ist das, was man braucht, wenn man im Flur steht. Diese Männer stehen nicht im Flur. Sie sitzen hinter dem Schreibtisch, und auf dem Schreibtisch liegt ein Scheckheft ohne Obergrenze, und die Rekrutierungsbroschüre auf dem Tisch sagt dem nächsten Banker, dass er alles bekommen kann, was er braucht.

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