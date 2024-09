Die Pläne des US-Regimes, die Welt zu kontrollieren

Eric ZUESSE

Die Pläne der US-Regierung, die Welt zu kontrollieren, werden nicht nur durch ihre auf Lügen basierenden Invasionen wie gegen den Irak im Jahr 2003, gegen Libyen im Jahr 2011 und gegen Syrien im Jahr 2012 deutlich; aber auch durch seine Staatsstreiche, etwa gegen Honduras im Jahr 2009 und gegen Venezuela im Jahr 2012 und erneut im Jahr 2019 sowie gegen die Ukraine im Jahr 2014; und durch seine Sanktionen, etwa gegen Iran, Venezuela, Russland, Irak und Syrien; All dies tötet und zerstört Millionen von Menschen und bringt Dutzende Millionen Flüchtlinge hervor usw.

Ein hervorragendes Beispiel für die Planung, mit der die US-Regierung ihr Imperium – die von ihr kontrollierten Länder, Amerikas Kolonien oder „Verbündete“ – noch weiter ausbauen will, wurde in Anhörung vom 28. Februar 2023 vom Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, Unterausschuss „Verteidigung“ (Aggression):

Betty McCollum, die führende Demokratin im Unterausschuss, wandte sich an den US-Verteidigungsminister (Aggression), Lloyd Austin:

Als General Milley [Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs] sagte, wir ziehen nicht allein in den Krieg. Wenn wir also Australien, Kanada, die NATO und alle Großmächte mit einbeziehen, mit denen wir zusammenarbeiten, hätten wir einen Multiplikationseffekt, den weder China noch Russland haben.

Wäre das eine faire Aussage, Minister Austin oder General Milley?

Minister Austin: Das ist in der Tat richtig, ranghohes Mitglied McCollum. Wir werden immer mit unseren Verbündeten und Partnern kämpfen. Und wiederum steigert die Fähigkeit, die sie mitbringen, unsere Gesamtfähigkeit. Sie können also davon ausgehen, dass wir in jedem Fall auch auf einen Teil ihrer Fähigkeiten zurückgreifen können. Deshalb arbeiten wir routinemäßig daran, sicherzustellen, dass wir interoperabel sind und dass –

Frau McCollum: Vielen Dank. Danke schön.

Ich möchte, dass Sie etwas näher auf das jüngste Abkommen eingehen, das Sie am 2. Februar mit den Philippinen unterzeichnet haben. Wer von Ihnen, meine Herren, möchte darauf antworten.

Präsident Marcos scheint einige bewusste Entscheidungen getroffen zu haben, um sich stärker an den Interessen der Vereinigten Staaten zu orientieren und sich von China abzuwenden. Könnten Sie dem Ausschuss etwas mehr über dieses Abkommen mit den Philippinen erzählen und darüber, wie es Ihrer Meinung nach unsere Bemühungen in der Region stärkt, denn ich denke, das hängt mit der gesamten Frage der Multiplikationswirkung zusammen, die sich daraus ergibt, über Ressourcen zu verfügen, über die China und Russland nicht verfügen , und ob es andere Nationen im Indopazifischen Raum gibt, die sich Ihrer Meinung nach stärker an die Vereinigten Staaten anschließen wollen. …

Minister Austin: Nun, ich war tatsächlich auf den Philippinen und habe den Präsidenten zu diesem speziellen Thema kontaktiert. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass der Präsident die Entscheidung getroffen hat, voranzukommen und die Zahl der Standorte zu erhöhen, an denen wir mit den philippinischen Streitkräften zusammenarbeiten können, um die Interoperabilität zu verbessern und auch ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und es ist tatsächlich ein Vorteil für sie, wie Sie wissen. Das ist also wirklich ein bedeutender Fortschritt. …

General Milley: Nur zwei Punkte. Erstens haben Sie Recht, was die Verbündeten und Partner Australien und Japan betrifft, aber es gibt dort auch viele andere Länder, darunter auch europäische Länder. Wir haben auch im asiatisch-pazifischen Raum Übungen mit den Briten und Franzosen durchgeführt. Sie sind also Kraftmultiplikatoren.

Zweitens ist es unsere U-Boot-Streitmacht, über die selten gesprochen wird, und ich werde jetzt nicht im Detail darüber sprechen, aber unsere U-Boot-Streitmacht ist unglaublich leistungsfähig und sehr tödlich und extrem tödlich. Ich denke also, dass diese beiden Teile einen großen Unterschied machen und dazu beitragen würden, jede Art von Aggression seitens Chinas abzuschrecken.

Das Letzte sind die Philippinen, aber die Philippinen und andere Länder in dieser Region liegen an den wichtigsten Seekommunikationslinien, auf die China für seinen internationalen Zugang zum Öl des Nahen Ostens usw. usw. angewiesen ist.

Daher sind diese Verbündeten und Partner von grundlegender Bedeutung. …

Der strategische Endzustand [in der Ukraine] Ist [Das] Die [USA-erforderlich] globale, auf Regeln basierende [nicht auf UN-Gesetzen basierende] internationale Ordnung, die eingeführt wurde [ von Truman ] aus dem Jahr 1945 wird bestätigt. Wie macht man das? Woher wissen Sie, dass Sie diesen Endzustand erreicht haben? Sie erreichen diesen Endzustand, wenn die Ukraine ein freies, souveränes und unabhängiges Land mit intaktem Territorium bleibt. Und dann wissen Sie, dass die Regelbasis eingehalten wurde.

Wenn diese regelbasierte Ordnung, die sich bereits im 80. Jahr befindet, aus dem Fenster verschwindet, dann seien Sie sehr vorsichtig. Zu diesem Zeitpunkt werden wir unsere Verteidigungsetats verdoppeln, denn das wird keine Ära des Großmachtwettbewerbs einläuten. Damit wird eine Ära des Großmachtkonflikts beginnen, und das wird für die ganze Welt außerordentlich gefährlich sein.

General Milley sagte auch:

Unsere gemeinsame Streitmacht ist das tödlichste und fähigste Militär der Welt. Dank Ihrer Unterstützung sind unsere Truppen die am besten geführten, am besten ausgerüsteten und am besten ausgebildeten Truppen überhaupt. Vielen Dank für das, was Sie getan haben. Und noch einmal bitte ich Sie, den diesjährigen Antrag mit einer fristgerechten Budgetgenehmigung zu unterstützen.

Unsere Mission, die Mission des uniformierten Militärs und unser Ziel ist sehr einfach. Es geht darum, die Vereinigten Staaten von Amerika zu verteidigen.

Mit anderen Worten (gemäß dieser „globalen, auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“): Einmarsch in den Irak, in Syrien und Libyen, die Bewaffnung der Ukraine gegen Russland, die Bewaffnung Israels gegen die Palästinenser und die Bewaffnung Taiwans gegen China (dazu gehört sogar die offizielle US-Politik). Ist „ Die Vereinigten Staaten erkennen an, dass … es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist“ ) usw. erfolgt „zur Verteidigung der Vereinigten Staaten von Amerika“. Adolf Hitler sagte ebenfalls, dass das, was er tat, notwendig sei, um „Deutschland zu verteidigen“.

Hervorragende Einblicke hierzu liefert Fritz Pointer, Bruder von Anita Pointer der Pointer Sisters, in seinem Artikel, den ich am 29. August per E-Mail erhielt, der beginnt:

29. August 2024

Amerikanische Propaganda weckt Erinnerungen an Nazi-Deutschland

Von Fritz Pointer, an DWF NEWS übermittelt

Heutzutage besteht die grundlegende Methode amerikanischer propagandistischer Aktivitäten, wie auch im nationalsozialistischen Deutschland, im Auslassen wichtiger Fakten und in der falschen Darstellung von Fakten: (z. B. sind mexikanische Einwanderer Vergewaltiger, Drogendealer und Kriminelle, Palästinenser enthaupteten Babys) und die Verbreitung provokativer Lügen (z. B. Amerika ist ein Land der Weißen, Israel ist eine Demokratie) und die systematische Täuschung der öffentlichen Meinung (Amerikaner wollen endlose Kriege für die nationale Sicherheit, Russland ist unser ewiger Feind und vielleicht auch China).

Solche falschen „Medienberichte“ sind für die USA für die Verwirklichung ihrer Pläne zur militärischen und wirtschaftlichen Weltherrschaft ebenso notwendig wie die Produktion militärischer Ausrüstung und die Ausarbeitung militärischer Pläne. „Sie kommen, um dich zu holen“: „Der Feind steht vor der Tür“: „Sie hassen deine Lebensweise“: „Es ist besser, dort drüben gegen sie zu kämpfen, als hier“: Und das Neueste, das ich für die Medien anbiete: „Palästina hat das Recht, sich zu verteidigen.“

Ohne die bewusste Verbreitung von Lügen und Gerüchten, Angriffe auf die Presse- und Meinungsfreiheit und die Verhaftung von Journalisten wäre es für die endlosen amerikanischen Kriege nicht möglich, ihr erklärtes Ziel der „umfassenden Weltherrschaft“ zu verfolgen und die Kriegsverbrechen in die Tat umzusetzen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, derer es sich schuldig gemacht hat. In diesem US-Propagandasystem sind die Tagespresse und das Fernsehen die wichtigsten Waffen und alle sind ebenso schuldig an Kriegsverbrechen wie Hans Fritzsche und die Propagandaarbeit, die er für die Nazis geleistet hat. [Das Entnazifizierungsverfahren nach dem IMT brachte Beweise gegen den äußerst antisemitischen Fritsche zutage, die – möglicherweise von Amerikanern – vor den dortigen Staatsanwälten versteckt worden waren, und so wurde er dann 1947 vor einem deutschen Gericht dazu verurteilt 8 Jahre Gefängnis; dann wurde er 1950 in Westdeutschland begnadigt , Und blieb bis zu seinem Tod in Westdeutschland im Jahr 1953 ein überzeugter Nazi .]

Heute, [ohne] die Rolle der amerikanischen Presse bei der Gewöhnung des amerikanischen Volkes an das Leid anderer Völker und sogar bei der Aufforderung zu Kriegsverbrechen wie außergerichtlicher Ermordung und Ermordung des Führers eines Landes; Es ist möglich, dass viele Amerikaner niemals an den im gesamten Nahen Osten begangenen Gräueltaten teilgenommen oder diese toleriert hätten, wenn sie nicht durch ständige Medienpropaganda und Lügen konditioniert, abgehärtet, angestachelt und manipuliert worden wären. Der große Erfolg der Medien bei der Manipulation der öffentlichen Meinung ist einer der stärksten Beweise für ihre Mitschuld an der Begehung von Kriegsverbrechen.

In Craig Mokhiber Artikel vom 24.08.24 in Mondoweiss: „ Westliche Medien können für den Völkermord im Gazastreifen rechtlich zur Verantwortung gezogen werden“ , Mokhiber unterstreicht und verschönert mein Anliegen hier mit einem Fokus auf Israel/Palästina. Er stellt zunächst fest, dass „die israelische Völkermordmaschinerie in Palästina und die direkte Komplizenschaft der Regierungen der USA, Großbritanniens und anderer westlicher Staaten zwei Hauptpfeiler der Schrecken sind, die gegen das palästinensische Volk verübt werden.“

Er fährt fort: „Aber es gibt noch eine dritte Säule: die Rolle der mitschuldigen westlichen Medienkonzerne, die wissentlich israelische Desinformation und Propaganda verbreiten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtfertigen, Palästinenser entmenschlichen und Informationen über den Völkermord im Westen unterdrücken.“ Absichtliches und unterlassenes Lügen. Bereitstellung gerade genug Informationen, damit die Leute denken, dass sie Recht haben; aber nicht das Wissen, um zu wissen, dass sie falsch liegen.

So begrüßte beispielsweise der Democratic National Convention (DNC) im August 2024 auf der Bühne eine jüdische Familie einer der 109 Geiseln, die von der Hamas festgehalten wurden, während die Kameras das schniefende und schluchzende Publikum überblickten. Kein einziger Palästinenser durfte ein Wort zu den mehr als 100.000 Toten sagen, die von den israelischen Streitkräften (IDF) getötet wurden (nach jüngsten Lancet-Zahlen).

Helfen bei der Vernichtung der Palästinenser, eine Endlösung

Jeder normale, vernünftige und umsichtige Mensch weiß, dass die USA kein neutraler oder objektiver Friedensvermittler sein können, wenn sie der israelischen Seite des Konflikts buchstäblich Milliarden von Dollar an militärischer Ausrüstung, Geheimdienstinformationen, Arbeitskräften usw. liefern. Tatsächlich sagen wir den Amerikanern und der Welt: „Wir teilen die Ansicht der Zionisten, dass Sie, Palästinenser, ‚menschliche Tiere‘ sind. Deshalb helfen wir ihnen so gut wir können, um Sie auszurotten – eine Endlösung.“ Wir unterstützen Israel bedingungslos.“

Dann, aus der anderen Seite ihres Mundes, den Palästinensern Plattitüden über das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, vorbringen; Und Sie, Palästinenser, haben dieses Recht nicht; Sie müssen Ihren Apartheidszustand, Ihren „minderwertigen“ menschlichen Status akzeptieren, ohne sich zu beschweren und schon gar nicht zu kämpfen; Vielleicht könnten Sie eine aktualisierte Version von „We Shall Overcome“ singen? …

Alle Mitglieder des Unterausschusses für Aggression des Repräsentantenhauses stimmten dieser ganzen Aggression überall zu. Obwohl es im US-Kongress zwei Parteien gibt, gibt es eine Einstimmigkeit, die immer mehr US-Aggression unterstützt. Wie in Hitler-Deutschland unterstützen es das gesamte offizielle Washington und alle „akzeptablen“ Medien.