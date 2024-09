Die USA provozierten die russische Invasion in Afghanistan 1979: Parallelen zum Ukraine-Krieg?

David Gibbs

Die Invasion in Afghanistan im Dezember 1979 war ein Wendepunkt, der die „Entspannung“ zwischen den globalen Supermächten USA und UdSSR endgültig beendete und eine neue und intensivere Phase der Spannung einleitete. Die Invasion war ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und wurde weithin verurteilt. Damals schien es, als sei die sowjetische Invasion völlig grundlos gewesen, weder von den Afghanen selbst noch von den USA.

In dem fast halben Jahrhundert, das seit der Invasion vergangen ist, sind zahlreiche neue Informationen aufgetaucht, die Zweifel an dem wohlwollenden Bild der US-Regierung als Zuschauer der afghanischen Katastrophe wecken und darauf schließen lassen, dass US-Beamte die Invasion absichtlich provoziert haben und dass einige US-Beamte sie nach der Invasion aktiv begrüßt haben.

Eine erneute Untersuchung des afghanischen Falls von 1979 scheint heute angesichts der offensichtlichen Parallelen zur russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 besonders relevant. Tatsächlich erklärte die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, dass die US-Reaktion auf die Invasion Afghanistans ein Modell dafür sei, was US-Beamte in der Ukraine erreichen sollten. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden historischen Fällen sind in der Tat bemerkenswert: Vor allem wurde die afghanische Invasion von 1979 damals weithin als ein unprovozierter Akt der Aggression angesehen, ganz ähnlich wie die Invasion der Ukraine heute betrachtet wird. Wir werden sehen, dass solche Behauptungen durch die historischen Aufzeichnungen widerlegt werden. Es waren US-Provokationen, die beide Konflikte auslösten.

Die sowjetische Invasion Afghanistans wurde weithin als große Bedrohung für die westliche Sicherheit dargestellt, aber dies war größtenteils eine Propagandaerfindung. Wenn man die Aufzeichnungen freigegebener Dokumente von 1945 bis in die späten 1970er Jahre durchsieht, stellt man fest, dass die USA wenig Interesse an Afghanistan hatten, das aufgrund seiner außergewöhnlich zerklüfteten Geografie und des fehlenden Zugangs zum Meer als strategisches Hinterland angesehen wurde. Die übergreifende Perspektive der USA wurde 1973 in einem Artikel des Wall Street Journals mit dem Titel „Begehren die Russen Afghanistan? Wenn ja, ist es schwer zu verstehen, warum“ prägnant dargelegt. Der Artikel charakterisierte Afghanistan weiter als „eine riesige Wüstenlandschaft“. In einem Dokument des Nationalen Sicherheitsrats der USA aus dem Jahr 1974 hieß es: „Afghanistan ist für uns nicht von großer Bedeutung.“

Professor Zbigniew Brzezinski von der Columbia University veröffentlichte über mehrere Jahrzehnte hinweg ausführlich über internationale Beziehungen. In keiner seiner akademischen Schriften wurde Afghanistan nennenswert erwähnt, das als sehr unbedeutende Figur im globalen Schachspiel des Kalten Krieges angesehen wurde. Brzezinskis spätere Andeutung, Afghanistan sei für die westliche Sicherheit von strategischer Bedeutung, wird durch seine eigene Forschung nicht bestätigt.

Afghanistan hatte jedoch für die UdSSR strategische Bedeutung, da die beiden Länder eine lange Grenze teilten. Dementsprechend richteten die Sowjets ein groß angelegtes Wirtschaftshilfeprogramm für das Land ein. Darüber hinaus wurde die Sowjetunion zum wichtigsten Waffenlieferanten des Landes, und afghanische Offiziere wurden an sowjetischen Akademien ausgebildet. Die afghanische Regierung ihrerseits verfolgte im Kalten Krieg eine Politik der offiziellen Neutralität, die allerdings etwas zugunsten der Sowjets ausfiel. In der afghanischen Innenpolitik jedoch suchten die Sowjets keinen Einfluss.

Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 1967 kam zu dem Schluss: „Die sowjetische Hilfe für Afghanistan war immens erfolgreich … Selbst amerikanische Beamte können kaum größere Mängel finden.“ Als kleine kommunistische Partei hatte die People’s Democratic Party of Afghanistan nur eine sehr begrenzte Popularität und keine realistischen Aussichten auf Machtergreifung (zumindest schien es damals so). Insgesamt kam Afghanistans Status in der frühen Phase des Kalten Krieges beiden Supermächten entgegen.

Die Stabilität des Landes wurde in den 1970er Jahren allmählich untergraben. Der entscheidende Auslöser war der Versuch der Nixon-Regierung, ihre Schwäche im Vietnamkrieg auszugleichen, indem sie versuchte, Afghanistans neutralen Status in Frage zu stellen. 1973 arbeitete die CIA mit dem iranischen und pakistanischen Geheimdienst zusammen, um einen islamistischen Aufstand gegen die afghanische Regierung zu provozieren. Ziel war es, die afghanische Regierung einzuschüchtern und sie dazu zu bringen, ihre Beziehungen zur UdSSR zu verschlechtern. Diese Intervention führte zu einer Reihe von „Wie du mir, so ich dir“-Interventionen beider Supermächte, die das Land völlig destabilisierten.

1979 war Afghanistan in einen umfassenden Bürgerkrieg zwischen einer unpopulären kommunistischen Regierung unter der PDPA und einer Reihe islamistischer Guerillatruppen verwickelt, die unter dem Sammelbegriff „Mudschahiddin“ bekannt waren. Aus freigegebenen sowjetischen Dokumenten, die nach dem Ende des Kalten Krieges veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die UdSSR ihre afghanischen kommunistischen Schützlinge mit militärischer Unterstützung und Ausbildung unterstützte. Die neuen Dokumente zeigen jedoch auch, dass die Sowjets zunächst kein Interesse daran hatten, eine eigene Armee in den Kampf gegen die Mudschahiddin zu schicken. Die afghanischen Kommunisten forderten die Sowjets wiederholt auf, ihre eigenen Truppen in den Kampf zu schicken, aber die UdSSR lehnte diese Bitten stets ab.

Öffentlich erklärten US-Analysten wiederholt, die Sowjets würden den Grundstein für weitere Aggressionen legen, die auf die Besetzung der ölreichen Region des Persischen Golfs oder eines Warmwasserhafens an der Küste des Indischen Ozeans abzielten. Afghanistan sollte zum Aufmarschgebiet für diese weiteren Angriffe werden, wurde behauptet. Die Dokumente aus ehemaligen sowjetischen Archiven bieten für diese Ansichten keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil, die sowjetischen Beamten zeigten in der ersten Hälfte des Jahres 1979 beträchtliche Vorsicht und Zurückhaltung und widerstanden Forderungen nach einer verstärkten Intervention. Freigegebene US-Regierungsdokumente von Diplomaten, die zwischen 1978 und 1979 in Afghanistan stationiert waren, zeigen ebenfalls, dass sowjetische und Ostblockbeamte aktiv versuchten, den afghanischen Bürgerkrieg mit politischen Mitteln zu beenden, indem sie in Kabul eine breiter aufgestellte Regierung bildeten, ohne dass eine Invasion von außen erforderlich war. Diskussionen im Politbüro im März 1979, die in einem freigegebenen Dokument enthüllt wurden, zeigen einen Konsens auf hoher Ebene gegen eine Invasion.

Die sowjetische Haltung begann sich im weiteren Verlauf des Jahres 1979 zu verhärten und wandte sich allmählich einer Invasion zu. Ein Schlüsselfaktor, der den Sinneswandel der Sowjets beeinflusste, war eine aggressive US-Politik unter der Führung von Präsident Jimmy Carter und seinem kompromisslosen nationalen Sicherheitsberater Brzezinski. Auf Brzezinskis Rat hin unterzeichnete der Präsident am 3. Juli eine „Entscheidung“, die die CIA ermächtigte, den Mudschahidin Hilfe zu leisten, und griff damit zum ersten Mal direkt in den Konflikt ein.

Obwohl die Höhe der US-Hilfe gering war, nur einige Hunderttausend Dollar, und angeblich „nichttödlicher“ Natur war, reichte sie aus, um die sowjetische Paranoia zu schüren. Die US-Intervention fiel mit der sowjetischen Befürchtung zusammen, die DVPA könnte im Kalten Krieg die Seiten wechseln und sich dem sowjetischen Einfluss entziehen und in den westlichen Orbit gelangen. Ende Dezember 1979 installierte das sowjetische Militär eine neue Marionettenregierung in Afghanistan und marschierte in das Land ein, das es fast ein Jahrzehnt lang mit sowjetischen Truppen besetzt hielt.

Die amerikanische Hilfeleistung für die Mudschahidin war höchstwahrscheinlich der Auslöser für die Entscheidung der UdSSR, einzumarschieren. Letzteren Punkt enthüllte Brzezinski selbst 1998 in einem Interview mit dem französischen Magazin Le Nouvel Observateur. Die Informationen in diesem Interview sind so verblüffend, dass ich hier eine ausführliche Übersetzung vorlege. Beachten Sie, dass die Kursivschrift hinzugefügt wurde, um wichtige Punkte hervorzuheben.

Frage: Der ehemalige Direktor der CIA, Robert Gates, erklärte in seinen Memoiren, dass die amerikanischen Geheimdienste sechs Monate vor der sowjetischen Intervention damit begannen, den Mudschahidin in Afghanistan zu helfen. In dieser Zeit waren Sie der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter. Sie spielten also eine Schlüsselrolle in dieser Angelegenheit. Ist das richtig?

Brzezinski: Ja. Der offiziellen Version der Geschichte zufolge begann die CIA-Hilfe für die Mudschahidin im Jahr 1980, also nach der Invasion der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24. Dezember 1979. Aber die bis heute streng gehütete Realität sieht ganz anders aus: Tatsächlich unterzeichnete Präsident Carter am 3. Juli 1979 die erste Direktive für geheime Hilfe für die Gegner des prosowjetischen Regimes in Kabul. Und noch am selben Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Notiz, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention provozieren würde.

F: Trotz dieses Risikos waren Sie ein Befürworter dieser verdeckten Aktion. Aber vielleicht wollten Sie selbst diesen sowjetischen Kriegseintritt und suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu provozieren?

B: Ganz so war es nicht. Wir haben die Russen nicht zum Eingreifen gedrängt, aber bewusst die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht.

F: Als die Sowjets ihre Intervention damit begründeten, sie wollten gegen ein geheimes US-Eingreifen in Afghanistan kämpfen, glaubte ihnen niemand. Darin steckte jedoch ein Körnchen Wahrheit. Sie bereuen heute nichts davon?

B: Was bereuen? Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte zur Folge, dass die Russen in die afghanische Falle gelockt wurden, und Sie wollen, dass ich das bereue? An dem Tag, als die Sowjets offiziell die Grenze überquerten, schrieb ich Präsident Carter im Wesentlichen: „Wir haben jetzt die Gelegenheit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu schenken.“ Tatsächlich musste Moskau fast zehn Jahre lang einen für das Regime untragbaren Krieg führen, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schließlich zum Zerfall des Sowjetimperiums führte.

F: Und Sie bereuen auch nicht, den islamischen Fundamentalismus unterstützt zu haben, der zukünftigen Terroristen Waffen und Ratschläge gegeben hat?

B: Was ist in der Weltgeschichte wichtiger? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige aufgebrachte Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?

In den obigen Aussagen gab Brzezinski offen zu, dass US-Beamte die amerikanische Öffentlichkeit getäuscht hatten: sie bestritten, dass sie vor der Invasion 1979 in Afghanistan intervenierten, obwohl die USA in der Tat interveniert hatten.

Brzezinski bestätigte die Provokation und erklärte, dass die US-Hilfe für die Mudschahidin „eine sowjetische Militärintervention herbeiführen“ sollte. Als der französische Journalist auf diesen Punkt drängte – dass die USA die Invasion absichtlich provoziert hätten –, wich Brzezinski ein wenig aus („Wir haben die Russen nicht zum Eingreifen gedrängt“). Dann widersprach er sich sofort selbst und gab zu, dass „wir die Wahrscheinlichkeit“ einer Invasion wissentlich erhöht hatten, was impliziert, dass er die Russen tatsächlich zum Eingreifen gedrängt hatte. Und er prahlte, dass US-Beamte „die Russen in die afghanische Falle lockten“, was erneut auf eine absichtliche Provokation hindeutet. Und nachdem die Invasion stattgefunden hatte, drückte Brezinski seine Genugtuung über die Aussicht aus, „der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu bescheren“ und sich damit für die Demütigung der USA während der chaotischen Evakuierung aus Saigon im Jahr 1975 zu rächen. Und schließlich ist klar, dass Präsident Carter Brezinskis Empfehlung nachkam und die Intervention persönlich autorisierte.

Brzezinskis Behauptungen von 1998 wurden durch weitere Quellen bestätigt. Zum Zeitpunkt der Invasion wurde Brzezinski von seinem militärischen Adjutanten, Generalleutnant William Odom, unterrichtet. Als Reaktion auf die Unterrichtung reckte Brzezinski triumphierend die Faust und rief aus, die Sowjets hätten „den Köder geschluckt!“, so General Odom (wie er später dem Historiker Jonathan Haslam von der Universität Cambridge erzählte). Brezinski hatte die Sowjets zur Invasion verleitet, er hatte sie absichtlich provoziert.

Und in seinen eigenen veröffentlichten Memoiren äußerte Brzezinski nur oberflächliches Bedauern über die Invasion, während er sich erfreut darüber äußerte, dass die sowjetische Aggression seine eigenen harten Ansichten bestätigt und seine Position in den internen politischen Debatten der Carter-Regierung gestärkt hatte. Brzezinski bemerkte auch, dass sie „eine Gelegenheit für [Carter] darstellte, seine wahre Härte zu beweisen“. Im Januar 1980, einen Monat nach der Invasion, stieg Carters Zustimmungswert in der Öffentlichkeit auf 58 Prozent, den höchsten Stand seiner letzten beiden Amtsjahre. Der Präsident profitierte vom „Rally-round-the-Flag“-Effekt, der typisch für öffentliche Reaktionen auf internationale Krisen ist. Aus Brzezinskis Sicht war die Invasion keine durchweg negative Entwicklung, da sie ihn und auch seinen Chef in ein gutes Licht rückte. Die Aussagen in Brzezinskis Memoiren und von General Odom scheinen vollkommen mit dem Interview des Nouvel Observateur von 1998 übereinzustimmen und liefern somit eine zusätzliche Bestätigung.

Dennoch rief dieses Interview scharfe öffentliche Kritik hervor, insbesondere nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001, die von Gruppen verübt wurden, die mit dem von Brzezinski mit provozierten antisowjetischen Kreuzzug in Verbindung standen. In dieser neuen Atmosphäre waren die Aussagen des Nouvel Observateur nach 2001 eine Blamage (insbesondere sein flapsiger Kommentar zu „einigen aufgebrachten Moslems“). In einem Interview mit dem Real News Network aus dem Jahr 2010 – zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Interview – distanzierte sich Brzezinski von seinen früheren Aussagen und deutete an, dass er falsch zitiert worden sei.

Brzezinskis Abstreiten des Interviews von 1998 sollte mit beträchtlicher Skepsis betrachtet werden. Angesichts der öffentlichen Kritik an seinen früheren Aussagen, die den internationalen Terrorismus herabzusetzen schienen, müssen wir in Brzezinskis Abstreiten ein gewisses Maß an Eigeninteresse erkennen. Es überrascht kaum, dass Brzezinski nach den Terroranschlägen von Al-Qaida solche Äußerungen, die seinem Image als Beschützer der US-Sicherheit schadeten, distanzieren wollte.

In jüngerer Zeit hat auch der Historiker Conor Tobin versucht, das Interview mit dem Nouvel Observateur zu diskreditieren, indem er eine Ungenauigkeit im Titel des Artikels feststellte. Dies scheint jedoch der allgemeinen Glaubwürdigkeit des Interviews nicht sehr zu schaden, da Artikeltitel normalerweise am Ende des Produktionsprozesses hinzugefügt werden, oft um in den zugewiesenen Platz für Druckausgaben zu passen; sie werden oft vom Lektor und nicht vom ursprünglichen Autor verfasst. Unter Journalisten gilt der Titel allgemein als der am wenigsten zuverlässige Teil eines Artikels. Im Hauptteil des Interviews wurden keine Fehler festgestellt. Es sollte auch angemerkt werden, dass die Kritik Tobins fehlerhaft ist, da er General Odoms Kommentare nicht erwähnt, die das Interview mit dem Nouvel Observateur untermauern.

Insgesamt scheinen die Bemühungen, die Behauptungen einer US-Provokation zu diskreditieren, nicht überzeugend, und es kann kaum Zweifel daran geben, dass die Vereinigten Staaten die Invasion von 1979 tatsächlich provoziert haben. Die Carter-Regierung lockte die UdSSR in die „afghanische Falle“, wie Brzezinski sagte.

Die sowjetische Invasion wurde von den Führungskräften der Waffenindustrie positiv aufgenommen. Sie sahen darin eine Gelegenheit, das US-Militärbudget zu erhöhen und diese Erhöhung gegenüber der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. „Den Rüstungsunternehmen stehen tatsächlich sehr gute Zeiten bevor“, so ein Reporter der Washington Post als Reaktion auf die Entscheidung des Präsidenten, die Militärausgaben zu erhöhen.

Das Air Force Magazine, das eng mit der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden ist, äußerte sich optimistisch, dass die Invasion die US-Außenpolitik „auf den Weg zu neuer Glaubwürdigkeit“ bringen würde. Das Magazin verwies auf einen wichtigen historischen Präzedenzfall: „Die Invasion Nordkoreas im Süden im Jahr 1950 löste die US-amerikanische Wiederbewaffnung aus“, mit der hoffnungsvollen Implikation, dass die Invasion in Afghanistan eine weitere Runde der Wiederbewaffnung und erhöhter Militärausgaben zum Vorteil der Waffenhersteller auslösen könnte. Der Leitartikel schloss mit der Schlussfolgerung, dass die Sowjets durch die Invasion Afghanistans „uns möglicherweise erneut unabsichtlich vor uns selbst retten“.

Wenn man auf Brzezinskis Aktionen im Jahr 1979 zurückblickt, ist die außerordentliche Rücksichtslosigkeit, die seiner Entscheidung, einen Krieg zu provozieren, zugrunde lag, am beeindruckendsten. Die Folgen der US-Provokation waren sehr negativ: Sie führten zu einer neunjährigen sowjetischen Besatzung, gefolgt von Jahrzehnten weiteren Krieges und Instabilität sowie schrecklichen Auswirkungen auf die afghanische Bevölkerung. Viele Afghanen begrüßten zunächst die US-Unterstützung für die Mudschahidin-Guerillas, die zur größten CIA-Operation des Kalten Krieges wurde. Doch schließlich hatten sie diese Großzügigkeit satt, als ihnen klar wurde, wie sehr die CIA sie benutzt hatte.

1990 veröffentlichte das New York Times Magazine einen Artikel mit dem Titel: „Afghanen: Jetzt geben sie Amerika die Schuld.“ Die Instabilität, die in Afghanistan entfesselt wurde, löste nach dem Kalten Krieg auch auf globaler Ebene Unruhen aus, mit den Terroranschlägen von 2001, dem globalen Krieg gegen den Terror und dem Irak-Krieg.

Heute, 45 Jahre später, können wir auffallende Ähnlichkeiten zwischen dem Fall Afghanistan und der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 erkennen. Genau wie in Afghanistan war die Invasion im Jahr 2022 illegal und verdient eine Verurteilung. Aber wir müssen auch erkennen, dass die Invasion der Ukraine durch die NATO-Erweiterung bis an die Grenzen Russlands provoziert wurde, trotz früherer Versprechen, die NATO nicht zu erweitern.

Die Beweise für eine Provokation im Fall der Ukraine sind überwältigend und wurden sogar von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigt, der in einer öffentlichen Ansprache erklärte: „Präsident Putin … zog in den Krieg, um die NATO, mehr NATO näher an seine Grenzen zu verhindern.“ Wieder einmal war der einzige wirkliche Gewinner des Krieges der militärisch-industrielle Komplex der USA und Europas. Und am Ende wird die Ukraine durch diese Ereignisse verwüstet werden, so wie Afghanistan verwüstet wurde. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, da wir aus früheren Fehlern nichts gelernt haben.