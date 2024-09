The Corbett Report: Der “Pakt für die Zukunft” der UN, aus dem Globalen übersetzt

Von James Corbett

Haben Sie jemals ein Sprachrohr einer Institution, eine politische Marionette oder einen globalistischen Handlanger etwas sagen hören wie: „Aus diesen unruhigen Zeiten kann unser fünftes Ziel – eine neue Weltordnung – hervorgehen. Ein neues Zeitalter, das von der Bedrohung durch den Terror befreit ist, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden“?

Oder: „Da unsere Welt immer komplexer, unsicherer und gefährlicher wird, haben wir eine noch größere Verantwortung, das multilaterale System zu stärken“?

Oder: „Die konstruktiven Beiträge der relevanten Interessengruppen des INB waren unglaublich wertvoll. Gemeinsam müssen wir diesen Fortschritt in den kommenden Monaten aufrechterhalten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, ein Pandemieabkommen zu schmieden, das die zukünftigen globalen Reaktionen auf Pandemien leitet.“

Ja, das sind englische Wörter, die aus ihrem Mund kommen. Aber sie sprechen kein Englisch. Sie sprechen Globalese.

Globalese klingt wie Englisch und verwendet englische Wörter, aber es hat sein eigenes Wörterbuch, in dem bestimmte Wörter eine völlig andere Bedeutung haben. Wenn Sie glauben, dass Sie Begriffe wie „nachhaltige Entwicklung“ oder „internationales Recht“ verstehen können, indem Sie sie in Ihrem Standard-Englischwörterbuch (oder, noch schlimmer, auf Wikipedia) nachschlagen, dann irren Sie sich leider.

Glücklicherweise habe ich nach Jahrzehnten, in denen ich diesen Globalisten zugehört habe, ein recht gutes Verständnis von Globalese. Heute biete ich Ihnen meine Dienste an, um Ihnen dabei zu helfen, das Globalese-Kauderwelsch im neuen „Pakt für die Zukunft“ der Vereinten Nationen in einfaches Englisch zu übersetzen.

Entschuldigung, und gern geschehen!

Entschlüsselung des [Todes-]Pakts

Wenn Sie keine Ahnung haben, was der Pakt für die Zukunft ist, sollten Sie sich als Erstes meinen aktuellen Podcast zu diesem Thema ansehen: Episode 465 – Der [Todes-]Pakt der UN für die [globalistische] Zukunft.

Dort erfahren Sie nicht nur, was der Pakt für die Zukunft eigentlich ist – ein internationales Abkommen, das kurz vor Beginn der Generalversammlung dieser Woche in New York von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet werden soll –, sondern Sie finden auch einen Link zur aktuellen Fassung des Dokuments. (Ja, genau, genau wie beim Vorschlag der WHO für einen Pandemievertrag Anfang des Jahres arbeiten die Kakistokraten bis zur letzten Minute an diesem globalistischen Todespakt!)

Und jetzt, da Sie auf dem Laufenden sind, ist es an der Zeit, sich mit dem Dokument selbst zu befassen.

Lassen Sie mich zunächst zeigen, wie das funktioniert. Hier sind die einleitenden Worte aus Artikel 1 der neuesten Fassung, die vermutlich den Ton für den Rest des Paktes angeben:

Dies ist eine faszinierende Passage, weil sie diese verschwörerischen Kleptokraten wirklich entlarvt. Wir könnten es mit der Sprache der Intriganten vergleichen, die sich 1787 in Philadelphia versammelten, um die Unabhängigkeitserklärung zu verraten und die amerikanische Revolution zu vereinnahmen, indem sie eine Verfassung für die Vereinigten Staaten entwarfen. Als diese Verfassungsverschwörer tatsächlich die Feder ansetzten, hatten sie zumindest den Verstand, die Präambel ihres Dokuments mit einem Trost für diejenigen zu beginnen, die im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatten: „Wir, das Volk der Vereinigten Staaten …“

Natürlich war dies eine zynische rhetorische Manipulation seitens der sogenannten „Gründerväter“. Schließlich war es nicht „Wir, das Volk“, das die US-Verfassung entwarf, sondern eine Gruppe von Verschwörern, die sich unter dem Vorwand trafen, die Artikel der Konföderation zu überarbeiten. Die Öffentlichkeit wusste so wenig darüber, was unter ihrem Namen beschlossen wurde, dass es die berühmte (und wahrscheinlich erfundene) Geschichte von Eliza Powel gibt, die Benjamin Franklin bei der Vertagung der Versammlung fragte: „Nun, Doktor, was haben wir: eine Republik oder eine Monarchie?“ Worauf Franklin angeblich antwortete: „Eine Republik, wenn Sie sie bewahren können.“ (Lassen Sie uns gar nicht erst auf die Frage eingehen, wie diese Verfassung von „Wir, das Volk“ ratifiziert wurde.)

Aber die UN-Verschwörer brauchen keinen solchen Vorwand. Sie behaupten einfach, dass sie – die „Staats- und Regierungschefs“ – die Völker der Welt repräsentieren und sich selbst die Aufgabe gestellt haben, zu bestimmen, wie man am besten „die Bedürfnisse und Interessen“ nicht nur aller Menschen, die auf dem Planeten leben, sondern aller Menschen, die jemals in der Zukunft geboren werden, schützen kann.

Dass diese Schar von Globalisten solche Ambitionen hat, sollte nicht überraschen. Aber dass sie ihre Gier nach Macht so unverhohlen offenbaren, schwarz auf weiß, ist geradezu schockierend. Es ist ein Zeugnis ihrer unglaublichen Selbstüberschätzung und ist daher vielleicht die passendste Art und Weise, wie sie ein Dokument wie dieses beginnen könnten.

Wie geht es also weiter? Natürlich mit Artikel 2!

Diejenigen, die nicht mit Globalese vertraut sind, werden diese Passage zweifellos lesen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, die Welt ist mit „katastrophalen und existenziellen Risiken“ konfrontiert und ein „tiefgreifender globaler Wandel“ ist notwendig, um „eine Zukunft anhaltender Krisen und Zusammenbrüche“ abzuwenden. Das können wir selbst sehen, wenn wir einfach jeden Tag die Schlagzeilen durchgehen.

Aber diejenigen, die Globalese fließend beherrschen, werden zweifellos den geschickt am Ende eingefügten Vorbehalt erkennen: Diese Krise wird „durch die Entscheidungen verursacht, die wir treffen“. Wer genau ist dieses „wir“? Und welche Entscheidungen verursachen genau die existenziellen Risiken für die Menschheit? Die Implikation ist natürlich, dass Sie und ich für dieses Chaos verantwortlich sind, dass unsere Handlungen – unsere tägliche Fahrt zur Arbeit oder unsere Nutzung der Klimaanlage oder unsere Gewohnheit, Fleisch zu essen – die Zukunft des Planeten bedrohen.

Wenn dies wie ein kalkulierter Versuch derjenigen klingt, die tatsächlich die Probleme der Welt verursachen – die falschen Anführer, die die Kriegsmaschinerie und den Klimabetrug, den Überwachungsstaat und das Finanzsystem anführen – die Schuld für ihr Handeln auf die Massen abzuwälzen, die sie angeblich „vertreten“, dann ist das auch so. Tatsächlich haben die Globalisten in der Vergangenheit zugegeben, dass sie genau diese Taktik anwenden, Probleme als „vom Menschen verursachte“ Probleme darzustellen, um dann die Menschheit selbst zu ihrem Feind zu erklären.

Sie glauben mir nicht? Lesen Sie diese Passage aus „The First Global Revolution“, einem Buch des Club of Rome aus dem Jahr 1991, das vorgibt, die Probleme der Welt zu identifizieren, zu diagnostizieren und zu lösen:

Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns einen könnte, schlugen wir vor, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und dergleichen die Anforderungen erfüllen würden. In ihrer Gesamtheit und in ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene eine gemeinsame Bedrohung dar, die die Solidarität aller Völker erfordert. Aber wenn wir sie als Feind bezeichnen, tappen wir in die Falle. Wir begehen den Fehler, den wir bereits vorhergesagt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. All diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht und können nur durch eine veränderte Einstellung und Verhaltensweise überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.

Indem sie uns für die Weltkrise verantwortlich machen, behaupten diese selbsternannten „Vertreter“ der Menschheit, dass sie befugt sind, unsere Aktivitäten zu regulieren, einzuschränken, zu begrenzen und anderweitig zu kontrollieren, um ihr selbsternanntes Mandat zur Lösung der existenziellen Krise der Welt zu erfüllen. Und in dieser Formulierung sind wir ihr Feind.

Weiter zu Artikel 3:

In diesem Abschnitt sollten wir „Hoffnung“ natürlich als „Hopium“ lesen.

„Globale Transformation“ ist unterdessen ein besonders bedeutungsschwerer Begriff für die globalen Eliten. Das Konzept einer globalen Revolution oder Transformation ist für diese Möchtegern-Herrscher der Menschheit von großer Bedeutung. Tatsächlich wird ihr Traum von einer Neuen Weltordnung immer als Endziel einer globalen Revolution oder Transformation dargestellt (man denke an Klaus Schwabs ‚Vierte Industrielle Revolution‘ oder die bereits erwähnte Erste Globale Revolution des Club of Rome). „Globale Transformation“ erinnert auch an das Dokument ‚Rebuilding America’s Defenses‘ des Project for a New American Century vom September 2000, in dem die neokonservativen Autoren davor warnten, dass der ‚Transformationsprozess‘ des amerikanischen Militärs ‚wahrscheinlich langwierig sein wird, wenn nicht ein katastrophales und katalysierendes Ereignis eintritt – wie ein neues Pearl Harbor‘.

Aber der vielleicht interessanteste Satz in Artikel 3 ist „unsere gemeinsame Menschlichkeit“. Es ist offensichtlich seltsam, dies im normalen Englisch zu sagen. Doch ein Appell an „unsere gemeinsame Menschlichkeit“ ist genau die Art von Globalese-Begriff, den diese kaltblütigen Psychopathen, die sich als normale Menschen tarnen, verwenden würden, um uns für ihre menschenfeindliche Agenda zu gewinnen. „Hallo, liebe Hu-mons! Lasst uns über unsere gemeinsame Menschlichkeit nachdenken. Lasst euch nicht von dem Viehtreiber in meiner Hand stören!“

Im Ernst: Der Satz erinnert an das Dokument „Unsere gemeinsame Agenda“, das UN-Generalsekretär Antonio Guterres 2021 als Reaktion auf eine Resolution, die die UN-Mitgliedstaaten anlässlich des fünfundsiebzigsten Jahrestags der UN im September 2020 verabschiedet hatten, der Welt präsentierte. In dieser Resolution wurde der Generalsekretär aufgefordert, vor dem Ende der fünfundsiebzigsten Sitzung der Generalversammlung Bericht zu erstatten und Empfehlungen zur Förderung unserer gemeinsamen Agenda und zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen vorzulegen. (Wenn Sie dem Link zu der Resolution folgen, finden Sie in Artikel 21 ein geschickt eingesetztes „Wir, die Völker“!)

Wie die Zuschauer des Corbett Report aus meinem Gespräch mit Dr. Jacob Nordangård im vergangenen Jahr wissen, hat der daraus resultierende Bericht von Guterres einen Prozess in Gang gesetzt, der zur Erstellung einer Reihe von „Our Common Agenda Policy Briefings“ (Unsere gemeinsamen Agenda-Richtlinien-Briefings) führte, die wiederum die Grundlage für die Schaffung dieses Paktes für die Zukunft bildeten. Diese Strategiepapiere enthielten Briefings zur Schaffung eines „Global Digital Compact“ (d. h. orwellsche Überwachung und Kontrolle des Internets), zu „Reformen der internationalen Finanzarchitektur“ (d. h. ein globales Steuersystem und eine globale Wirtschaftsordnung), zu „Für die gesamte Menschheit – die Zukunft der Weltraumverwaltung“ (weil die Erde für diese gierigen Globalisten nicht groß genug ist); und ‚Eine Notfallplattform‘ (d. h. die Befugnis für den UN-Generalsekretär, im Falle des nächsten erklärten globalen Notfalls außerordentliche Koordinierungs- und Kontrollbefugnisse zu übernehmen).

Denken Sie daran, wenn ein Globalist den Ausdruck „Unsere gemeinsame Menschlichkeit“ verwendet, benutzt er ihn nur, um Ihnen seine eigene Agenda zur Machtübernahme zu verkaufen.

OK, Sie verstehen, was ich meine. Ich werde nicht jeden einzelnen Artikel dieses Paktes durchgehen, denn das würde den ganzen Tag dauern. Aber lassen Sie mich Ihnen bei einigen der irreführenderen oder undurchsichtigeren Globalese-Ausdrücke im Dokument helfen.

„Internationales Recht“

Der Begriff „internationales Recht“ wird im Pakt häufig verwendet. In Artikel 5 heißt es beispielsweise, dass die Überwindung der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, „ein erneutes Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit auf der Grundlage der Achtung des Völkerrechts erfordert“. Der Begriff „internationales Recht“ soll für englischsprachige Ohren gut klingen. Denn wer will nicht Recht und Ordnung?

Das „internationale Recht“ der Globalisten bezieht sich jedoch nicht auf ein Ideal universeller Gerechtigkeit, sondern auf eine Welt, die von einem einzigen, nicht rechenschaftspflichtigen Weltgericht nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse regiert wird – d. h. Siegerjustiz. Wenn Sie sehen wollen, wie „Völkerrecht“ tatsächlich aussieht, brauchen Sie nur einen Blick auf den Internationalen Strafgerichtshof zu werfen, eine lächerliche Institution, die fast ihre gesamte Existenz damit verbracht hat, afrikanische Kleptokraten zu verfolgen und die Taten einiger der größten Kriegsverbrecher der Weltgeschichte geflissentlich zu ignorieren.

Für ein tieferes Verständnis dessen, was der Begriff „Völkerrecht“ im Globalese auf Deutsch bedeutet, sehen Sie sich bitte meinen Podcast von 2013 zu diesem Thema an.

„Nachhaltige Entwicklung“

„Nachhaltige Entwicklung“ ist nicht nur einer der am häufigsten verwendeten Begriffe im Pakt für die Zukunft, sondern auch – wie uns Artikel 9 des Paktes aufschlussreich mitteilt – eine der ‚drei Säulen der Vereinten Nationen‘ (die beiden anderen sind ‚Frieden und Sicherheit‘ und ‚Menschenrechte‘).

Auf den ersten Blick ist ‚nachhaltige Entwicklung‘ ein einfacher englischer Begriff. Wie die Bastion der Wahrhaftigkeit es ausdrückt: „Nachhaltige Entwicklung ist ein Ansatz für Wachstum und menschliche Entwicklung, der darauf abzielt, die Bedürfnisse der Gegenwart zu erfüllen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.“ Ein Hinweis auf die Bedeutung des Ausdrucks in Globalese findet sich jedoch weiter unten im selben Wikipedia-Artikel, wo es heißt: “Der Brundtland-Bericht von 1987 trug dazu bei, das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bekannter zu machen.“

Für diejenigen, die es nicht wissen: „Der Brundtland-Bericht“ bezieht sich auf den Abschlussbericht einer UN-Kommission unter dem Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland von 1983 bis 1987. Dieser Bericht mit dem Titel (Sie haben es erraten!) „Unsere gemeinsame Zukunft“ verbreitete dieselbe menschenfeindliche Erzählung, die der Club of Rome und scheinbar jede andere globalistische Organisation gerne nachbeten. Sie kennen das Mantra inzwischen: Die Welt ist zu stark verschmutzt, die „menschliche Umwelt“ verschlechtert sich, Sie und Ihre Familie sind schuld daran und wir müssen die Macht an die Vereinten Nationen abgeben, damit sie die schwindenden Ressourcen der Welt „nachhaltig entwickeln“ können.

Natürlich ist diese Erzählung entlarvter pseudowissenschaftlicher Unsinn der schlimmsten Sorte. Dennoch spricht sie die indoktrinierten Massen an, die von der malthusianischen Propaganda der globalistischen Institutionen durchdrungen sind.

In Wirklichkeit hat „nachhaltige Entwicklung“ nichts mit der Rettung von Mutter Erde zu tun. Stattdessen ist es ein zynischer Trick, der darauf abzielt, den größten Raubzug in der Geschichte des Planeten zu ermöglichen – die Monopolisierung der Erde und all ihrer Ressourcen (einschließlich der Humanressourcen). Und wenn man bedenkt, wie oft „nachhaltige Entwicklung“ heutzutage von Politikern, Regierungen und internationalen Organisationen als hehres Ziel angepriesen wird, scheint es zu funktionieren.

Wenn Sie herausfinden möchten, was „nachhaltige Entwicklung“ wirklich bedeutet, sollten Sie meinen Podcast von 2017 zu diesem Thema anhören.

„Neues kollektives quantifiziertes Ziel“

Artikel 28 (c) des Paktes bezieht sich auf ein „neues kollektives quantifiziertes Ziel“ oder NCQG.

„COP 29“, wie meine regelmäßigen Leser bereits wissen, bezieht sich auf die 29. ‚Conference of the Parties‘, das jährliche Treffen der Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) sind.

Für diejenigen, die nicht zu Hause bleiben, findet die COP 29 im November in Aserbaidschan statt, wo ein neues kollektives quantifiziertes Ziel für die Klimafinanzierung verabschiedet werden soll. Laut UNFCCC selbst ist die NCQG „ein neues globales Klimafinanzierungsziel, das die Konferenz der Vertragsparteien, die als Treffen der Vertragsparteien des Pariser Abkommens (CMA) dient, vor 2025 auf mindestens 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr festlegen soll.“

Und was genau wird mit diesen über 100 Milliarden US-Dollar an jährlichen Mitteln finanziert? Hier kommt Globalese ins Spiel:

Im Jahr 2021 einigten sich die Parteien auf das Ziel der NCQG, dazu beizutragen, die Erreichung von Artikel 2 des Pariser Abkommens zu beschleunigen, indem der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau gehalten wird, und die Bemühungen fortzusetzen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen , in der Erkenntnis, dass dies die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels erheblich verringern würde; die Fähigkeit zur Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels verbessern und die Klimaresilienz und eine Entwicklung mit geringen Treibhausgasemissionen auf eine Weise fördern, die die Nahrungsmittelerzeugung nicht gefährdet; und die Finanzströme mit einem Weg hin zu einer treibhausgasarmen und klimaresistenten Entwicklung in Einklang bringen.

Im Klartext: Der NCQG ist ein Geldtopf, der dafür vorgesehen ist, korrupte Kakistokraten in Entwicklungsländern zu bestechen, damit sich COP 15 nicht wiederholt. Schließlich stehen für diesen grünen Schwindel zig Billionen Dollar an investierbarem Kapital zur Verfügung, und wenn die Mächte des internationalen Finanzwesens einige Führer der Dritten Welt mit 100 Milliarden Dollar pro Jahr bestechen können, werden sie das gerne tun.

„Komplexe globale Schocks“

Aktion 56 des Pakts lautet:

„Komplexe globale Schocks“ ist eine Anspielung auf den neuen Lieblingsneologismus der Globalisten: Polykrise.

In Globalese bezieht sich eine ‚Polykrise‘ weder auf einen einzelnen Notfall noch auf die kombinierten Auswirkungen einer Gruppe einzelner Notfälle. Stattdessen bezieht sie sich auf die Art und Weise, wie ein Notfall mit einem anderen Notfall kombiniert und diesen verschlimmern kann, was zu einer Polykrise führt, die schlimmer ist als die Summe ihrer einzelnen Krisenteile.

Wie ich in „Hier ist der Grund, warum die Welt auseinanderfällt (und was Sie dagegen tun können!)“ erklärt habe, ist dieses Wort in letzter Zeit bei den globalen Jetsettern in Mode gekommen. Der Begriff wurde vor Jahrzehnten vom französischen postmarxistischen Soziologen Edgar Morin geprägt und vom ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission (und langjährigen Bilderberg-Mitglied) Jean-Claude Juncker in einer Rede aus dem Jahr 2016 aufgegriffen und verwendet, in der er über die Herausforderungen für die Europäische Union nachdachte.

Diese Europäische Union hat die schlimmste Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Und sie kämpft immer noch mit den Folgen. Ich habe die aktuelle Situation oft mit dem griechischen Wort „Polykrise“ beschrieben. Unsere verschiedenen Herausforderungen – von den Sicherheitsbedrohungen in unserer Nachbarschaft und zu Hause über die Flüchtlingskrise bis hin zum Referendum im Vereinigten Königreich – sind nicht nur zur gleichen Zeit eingetreten. Sie verstärken sich auch gegenseitig und führen zu Zweifeln und Unsicherheit in der Bevölkerung.

Das Wort wurde dann vom etablierten Historiker (und Davos-Teilnehmer) Adam Tooze in der Financial Times aufgegriffen und weiterentwickelt, bevor es 2023 zum „Schlagwort“ in Davos wurde.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum das Konzept einer „Polykrise“ (oder, wie es im Pakt heißt, „komplexe globale Schocks“) die Globalisten in Davos, bei den Vereinten Nationen und anderswo anspricht. Eine Krise, die mit anderen Krisen interagiert und diese verstärkt, wird schnell zu einem so verwirrenden und überwältigenden Problem, dass es nur von „Experten“ gelöst werden kann, die über die entsprechenden globalistischen Referenzen verfügen. Sie wissen schon, Technokraten.

Genau so wird es von den UN-Verschwörern im Pakt für die Zukunft dargestellt: „Komplexe globale Schocks sind Ereignisse, die für einen erheblichen Teil der Länder und der Weltbevölkerung schwerwiegende störende und nachteilige Folgen haben und Auswirkungen auf mehrere Sektoren haben, die eine mehrdimensionale und gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Reaktion erfordern.“

Mit anderen Worten: Das Problem ist komplex, aber die Antwort ist einfach: eine Weltregierung!

FAZIT

Ich könnte noch weiter ausholen, aber Sie haben es inzwischen verstanden. Die Globalisten verwenden englische Wörter, sprechen aber Globalese. Wenn Sie lernen, ihre Sprache zu sprechen, beginnen Sie zu erkennen, dass es bei all ihrer wohlklingenden Rhetorik über die Beendigung der Armut und die Erreichung des Weltfriedens nicht wirklich um die „Beendigung der Armut“ oder die „Erreichung des Weltfriedens“ geht, sondern um die Schaffung einer globalen Regierung, die ein neofeudales System der vollständigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontrolle verwaltet.

Hier ist ein Test, um zu sehen, ob Sie schon den Dreh raus haben. Aktion 3 des Pakts ist das Versprechen: „Wir werden den Hunger beenden, die Ernährungsunsicherheit beseitigen und alle Formen der Mangelernährung beseitigen.“ Dies soll unter anderem durch die „Förderung gerechter, widerstandsfähiger, integrativer und nachhaltiger Agrar- und Lebensmittelsysteme erreicht werden, damit jeder Zugang zu sicheren, erschwinglichen, ausreichenden und nahrhaften Lebensmitteln hat“.

Können Sie mit Ihrem Wissen über Globalese erklären, was „gerechte, belastbare, integrative und nachhaltige Agrar- und Lebensmittelsysteme“ auf Englisch bedeuten? (Hinterlassen Sie Ihre Antwort im Kommentarbereich dieses Beitrags auf CorbettReport.com!)

Aber jetzt, da wir den Dreh raus haben, hier ist das Fazit: Die Globalisten spielen ein Spiel mit der Menschheit. Sie geben vor, mit uns in unserer Sprache zu sprechen, aber in Wirklichkeit wollen sie uns dazu bringen, ihre Agenda zu akzeptieren. Eine Agenda der Herrschaft und Kontrolle. Eine Agenda der Zerstörung und Verarmung. Eine menschenfeindliche Agenda, die der Schaffung einer verantwortungslosen Weltregierung gewidmet ist, die von den globalistischen Technokraten und ihren Kumpanen zum eigenen Vorteil angeführt wird.

Lassen Sie mich also in einfachen Worten antworten:

Sie vertreten mich nicht. Ich stimme Ihren Plänen nicht zu. Ich trete meine Autorität als souveränes Individuum nicht an die UNO oder eine andere Organisation ab, damit diese Entscheidungen für mich und meine Familie trifft. Ich beteilige mich nicht an Ihren Kontrollsystemen, und nichts, was Sie sagen, kein Vertrag, den Sie abschließen, hat für mich irgendeine Bedeutung. Ich bin ein freier Mensch und treffe meine eigenen Entscheidungen im Leben in Zusammenarbeit mit anderen in meiner Gemeinschaft, wie ich es für richtig halte.

Ich würde diese Botschaft in Globalese übersetzen, damit die Globalisten mich besser verstehen können, aber ich glaube nicht, dass es diese Wörter in ihrer Sprache gibt. Irgendwie glaube ich aber, dass sie die Botschaft trotzdem verstehen werden.