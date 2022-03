Die Plandemie geht in die Endphase, der wahre Zweck wird aufgedeckt

Mercola.com

Am 21. Februar 2022 stimmte das kanadische Parlament dem Antrag von Premierminister Justin Trudeau zu, als Reaktion auf den friedlichen Protest der Trucker gegen die Impfpflicht das Notstandsgesetz anzuwenden.

Nach diesem Gesetz können kanadische Banken die persönlichen Bankkonten von Personen beschlagnahmen, die verdächtigt werden, an den Protesten teilgenommen oder sie unterstützt zu haben, und diese finanziellen Überwachungsbefugnisse sollen dauerhaft werden

Am 14. Februar 2022 erklärte die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland, dass die Regierung das Notstandsgesetz nutze, um die kanadischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Crowdfunding-Plattformen und deren Zahlungsdienstleister auszuweiten. Die erweiterten Überwachungsbefugnisse sehen vor, dass alle digitalen Transaktionen, einschließlich Kryptowährungen, dem Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada gemeldet werden müssen. (Fintrac)

Was in Kanada geschieht, sollte ein ernüchternder Weckruf für die ganze Welt sein. Die Regierungen beabsichtigen, abweichende Meinungen durch finanzielle Erpressung zu kontrollieren, weshalb sie auch auf programmierbare digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) drängen

Programmierbare Währungen sind digitales Bargeld, das so programmiert ist, dass es nur für lebensnotwendige Dinge oder Waren ausgegeben werden kann, die ein Arbeitgeber oder eine Regierung für sinnvoll erachtet. Mit anderen Worten: Der Emittent des Geldes hätte die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie Ihr eigenes Geld ausgeben, und könnte Sie für unerwünschte Meinungen oder Verhaltensweisen bestrafen, indem er Ihre Kaufmöglichkeiten einschränkt oder Ihr Geld ganz beschlagnahmt

Am 21. Februar 2022 stimmte das kanadische Parlament mit 185 Ja- und 151 Nein-Stimmen dem Antrag von Premierminister Justin Trudeau zu, als Reaktion auf den friedlichen Truckerprotest gegen die Impfpflicht das Notstandsgesetz anzuwenden. Während Trudeau in einer Pressekonferenz am 14. Februar 2022 (siehe oben) versprach, dass das Gesetz zeitlich, geografisch und vom Umfang her begrenzt sein würde, bricht er dieses Versprechen bereits wieder.

Die Befugnisse zur Finanzüberwachung werden dauerhaft ausgeweitet

Die Regierung hat sich auf das Gesetz berufen, um den Truckerkonvoi physisch aufzulösen, ohne sich die Beschwerden der Trucker anzuhören, und um alle zu bestrafen, die den Protest unterstützt haben.

Im Rahmen des Gesetzes sind die Banken befugt, die persönlichen Bankkonten aller Personen zu beschlagnahmen, die verdächtigt werden, an den Protesten teilzunehmen oder sie mit einer Spende von nur 25 Dollar zu unterstützen. Beunruhigend ist, dass die durch das Gesetz eingeräumten Überwachungsbefugnisse für Finanztransaktionen eigentlich dauerhaft werden sollen. Wie die National Review berichtet:

In einer Pressekonferenz am 14. Februar sagte die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland, die Regierung nutze das Notstandsgesetz, um den Geltungsbereich der kanadischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so zu erweitern, dass sie auch Crowdfunding-Plattformen und die von ihnen genutzten Zahlungsdienstleister abdecken. Diese erweiterte Befugnis verlangt, dass alle Formen digitaler Transaktionen, einschließlich Kryptowährungen, an das Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada gemeldet werden müssen. (d. h. „Fintrac“).

Ab heute müssen sich alle Crowdfunding-Plattformen und die von ihnen genutzten Zahlungsdienstleister bei Fintrac registrieren und große und verdächtige Transaktionen an Fintrac melden, sagte Freeland. Sie rechtfertigte den Schritt als eine Möglichkeit, „das Risiko“ von „illegalen Geldern“ zu mindern und „die Qualität und Quantität der von Fintrac erhaltenen Informationen zu erhöhen und mehr Informationen zur Unterstützung von Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen“ …

Freeland sagte, dass der Trucker-Konvoi, der sich versammelt hatte, um gegen die Beschränkungen des Coronavirus zu protestieren, „die Tatsache hervorgehoben“ habe, dass digitale Gelder und Finanzierungsmechanismen von den bereits bestehenden Überwachungsbefugnissen der kanadischen Regierung „nicht erfasst“ würden. Infolgedessen, so sagte sie, wird die Regierung auch eine Gesetzgebung vorlegen, um FinTrac dauerhaft mit diesen Befugnissen auszustatten.

Wie die National Review feststellte, ist bereits absehbar, was die kanadische Regierung mit diesen erweiterten Überwachungsbefugnissen anstellen wird. Wir sehen ihre Absichten bereits in Aktion. Indem er sich auf das Gesetz beruft, hat sich Trudeau die einseitige Befugnis gegeben, das Leben von Kanadiern zu zerstören, die mit ihm nicht übereinstimmen, egal um welches Thema es sich handelt.

Bei der Ankündigung der Anordnung versprach er dem kanadischen Volk, dass seine erweiterten Befugnisse „zeitlich begrenzt, geografisch gezielt sowie vernünftig und verhältnismäßig im Hinblick auf die Bedrohungen, denen sie begegnen sollen“ sein würden. Nicht ein einziger Teil dieses Satzes hat sich als wahr erwiesen. ~ National Review

Ohne Gerichtsbeschluss oder ein ordnungsgemäßes Verfahren kann die Regierung nun Bankkonten einfrieren, Versicherungspolicen kündigen und Führerscheine entziehen, ohne dass die Opfer Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe haben.

All dies steht natürlich im Widerspruch zu Trudeaus Versprechen, dass die Befugnisse des Notstandsgesetzes nur vorübergehend gelten würden, schreibt National Review und fügt hinzu:

Als er ankündigte, dass er sich auf die Anordnung berufen würde, versprach er dem kanadischen Volk, dass seine erweiterten Befugnisse zeitlich begrenzt, geografisch gezielt sowie angemessen und verhältnismäßig zu den Bedrohungen sein würden, denen sie begegnen sollen. Kein einziger Teil dieses Satzes hat sich als wahr erwiesen.

Die Regierung will entscheiden, wie Sie Ihr Geld ausgeben

Was in Kanada geschieht, sollte ein ernüchternder Weckruf für die ganze Welt sein. Sie zeigen uns genau, was auf uns alle zukommen wird. Regierungen werden abweichende Meinungen grundsätzlich durch finanzielle Tyrannei und Erpressung kontrollieren.

Der nächste Schritt in diese Richtung ist die weltweite Einführung von programmierbaren digitalen Währungen. Wie The Telegraph im Juni 2021 berichtete, hat die Bank of England bereits damit begonnen, eine programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) einzuführen, und es besteht kein Zweifel, dass dies der Plan aller Zentralbanken weltweit ist.

Das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, Fabio Panetta, erwähnte dies in seinem Vortrag über die Zukunft des digitalen Geldes am 10. Dezember 2021 in Rom, Italien.

Was ist mit einer „programmierbaren“ Währung gemeint? Wie The Telegraph erklärt: Digitales Bargeld könnte so programmiert werden, dass es nur für lebensnotwendige Dinge oder für Waren ausgegeben wird, die ein Arbeitgeber oder eine Regierung für sinnvoll hält. Mit anderen Worten: Der Emittent des Geldes hätte die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie, der Empfänger, es ausgeben.

Tom Mutton, ein Direktor der Bank of England, sagte auf einer Konferenz …, dass die Programmierung ein Hauptmerkmal einer zukünftigen digitalen Währung der Zentralbank werden könnte …“ Der Telegraph berichtete. Er sagte, … was passiert, wenn einer der Teilnehmer an einer Transaktion eine Einschränkung [für die zukünftige Verwendung des Geldes] vornimmt? Es könnte einige sozial nützliche Ergebnisse geben, indem Aktivitäten verhindert werden, die in irgendeiner Weise als sozial schädlich angesehen werden. Gleichzeitig könnte es aber auch eine Einschränkung der Freiheiten der Menschen bedeuten.

Absolute Kontrolle durch finanzielle Sklaverei

Dass programmierbare Währungen die Freiheit einschränken könnten, ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitgeber, Ihre Regierung und die Zentralbank selbst hätten das Privileg, Ihnen vorzuschreiben, wie Sie Ihr eigenes Geld ausgeben!

Stellen Sie sich vor, eine dritte Partei entscheidet, wie viel Sie für die Miete ausgeben dürfen, welche Art von Lebensmitteln oder Kleidung Sie kaufen dürfen, oder für welche Hobbys Sie Geld ausgeben dürfen und wann. Das ist die Macht, die sie zu erlangen beabsichtigen, und die aktuellen Ereignisse in Kanada beweisen dies.

Die „sozial nützlichen Ergebnisse“, auf die Mutton anspielt, bestehen im Wesentlichen darin, dass eine nicht gewählte Kabale in der Lage sein wird, Ihre persönlichen Finanzen bis ins kleinste Detail zu kontrollieren und somit Ihr Verhalten in jedem Bereich Ihres Lebens zu diktieren. Wie der britische Aktivist und Radiomoderator Maajid Nawaz im obigen Joe Rogan-Clip anmerkt, hätte die britische Regierung mit einem programmierbaren CBDC die vollständige Kontrolle über jeden, der mit ihrer Politik oder ihren Aktivitäten nicht einverstanden ist.

Mit anderen Überwachungsmaßnahmen könnten sie zum Beispiel feststellen, dass er in Rogans Sendung auftreten wollte, und seine CBDCs mit einem Mausklick einfach umprogrammieren, so dass er kein Flugticket kaufen dürfte. So viel also zu diesem Plan.

Natürlich werden die CBDCs für sich allein existieren. Sie sollen in Verbindung mit einer digitalen ID und einer sozialen Kreditwürdigkeitsprüfung, wie in China, verwendet werden. Die COVID-Impfpässe sind eine Art Plattform, die dafür verwendet werden könnte, aber selbst wenn ein Staat oder ein Land Impfpässe ablehnt, sollten Sie nicht glauben, dass Sie aus dem Schneider sind, nicht im Geringsten. Die Chancen stehen gut, dass sie stattdessen ein digitales Ausweissystem einführen, das genau dieselbe Funktion erfüllt.

Die globale Führung wurde infiltriert

Im vollständigen Rogan-Interview geht Nawaz darauf ein, wie Regierungen auf der ganzen Welt von Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums (WEF) infiltriert worden sind, deren Ziel es ist, einen globalen Autoritarismus einzuführen. Wie von Life Site News berichtet:

… der WEF hat seine Mitglieder in nationalen Führungspositionen auf der ganzen Welt eingesetzt, um die ausufernde autoritäre Agenda der Organisation zu fördern. Nawaz erklärt, dass Regierungsführer weltweit damit begonnen haben, COVID-19-Mandate und -Einschränkungen aufzuheben, während sie einen Apparat zur digitalen Verfolgung und Identifizierung beibehalten haben, der das Anfangsstadium einer digitalen sozialen Kreditwürdigkeit darstellt. Nawaz sagte, dass das WEF unter Schwab daran gearbeitet hat, „Menschen in die Regierung einzubinden, die sich der Great Reset-Agenda angeschlossen haben“. Das sagen sie selbst, sagte Nawaz und wies darauf hin, dass der sogenannte Great Reset, dessen Befürworter bekanntlich behauptet haben, dass die Menschen bis 2030 „nichts besitzen und glücklich sein werden“, auf der WEF-Website ausführlich erläutert wird.

In einem 2020 erschienenen Buch mit dem Titel „COVID-19: The Great Reset“ argumentiert Schwab offen, dass die COVID-19-Antwort genutzt werden sollte, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften zu erneuern, von der Bildung bis hin zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen… Das WEF hat sein Interesse an einem globalen digitalen ID-System klar zum Ausdruck gebracht. Das wird also ein nicht enden wollender Prozess sein, bei dem sich die Zielpfosten langsam verschieben“, vermutete Rogan. In Richtung von mehr und mehr Autoritarismus“, fügte Nawaz hinzu. Checkpoint-Gesellschaft. Das ist alles da. Das haben sie uns gesagt.

Wie genau hat der WEF Regierungen und Führungspositionen auf der ganzen Welt infiltriert? Zum Teil dadurch, dass die Mitglieder seiner Young Global Leaders-Gruppe in Schlüsselpositionen gewählt oder eingesetzt werden. Würde es Sie überraschen zu erfahren, dass Trudeau das Young Global Leaders-Programm von Schwab durchlaufen hat?

Weitere Mitglieder, deren diktatorisches Denken sich nicht mehr verbergen lässt, sind die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und der französische Präsident Emmanuel Macron. Bill Gates und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg haben das Programm ebenfalls durchlaufen, und beide unterstützen und fördern die Agenda des Great Reset eindeutig durch ihre jeweiligen geschäftlichen Unternehmungen.

Globalisten wollen weltweit die Kontrolle über die Gesundheitssysteme an sich reißen

Ihr Geld ist jedoch nicht das Einzige, was die globalistische Kabale zu kontrollieren beabsichtigt. In einem Artikel vom 18. Februar 2022 warnt Dr. Peter Breggin, Autor von „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey“ warnt, dass der nächste Schritt im Krieg der Globalisten gegen die Menschheit darin besteht, die Kontrolle über die Gesundheitssysteme der ganzen Welt zu übernehmen:

Wir haben den nächsten Schritt der globalen Raubtiere – der bereits im Gange ist – bei ihren eskalierenden Angriffen auf die individuelle und politische Freiheit entdeckt. Der nächste große Angriff auf die menschliche Freiheit beinhaltet eine legalisierte Übernahme der nationalen Gesundheitssysteme durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dieser heimliche Angriff – dessen erste Pläne bereits von vielen Nationen unterstützt werden – wird im Jahr 2024 in vollem Umfang umgesetzt werden, wenn er nicht schnell erkannt und bekämpft wird! … Der Einfluss der chinesischen Kommunisten auf die WHO ist seit mehr als einem Jahrzehnt gefestigt, und die Partei konnte Tedros ohne jegliche Konkurrenz installieren.

Er wurde der erste und einzige Generaldirektor, der kein Arzt, sondern ein kommunistischer Politiker ist. Jetzt hat der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – einfach Tedros genannt – Pläne vorgestellt, die Verantwortung für die gesamte globale Gesundheit zu übernehmen. In seiner Rede vor dem Exekutivkomitee der WHO am 24. Januar 2022 erläuterte Generaldirektor Tedros seinen Plan für die globale Gesundheit und nannte als letzte Priorität seines gewaltigen Plans: „Die fünfte Priorität ist die dringende Stärkung der WHO als führende und lenkende Instanz für die globale Gesundheit im Zentrum der globalen Gesundheitsarchitektur“.

Tedros‘ abschließende Worte zu seinem Bericht an das Exekutivkomitee sind in ihrer Grandiosität erschreckend und erinnern an die marxistischen Ermahnungen eines Stalin, Mao oder Xi Jinping an die jubelnde Menge: ‚Wir sind eine Welt, wir haben eine Gesundheit, wir sind eine WHO.‘ Tedros will ein Super-Fauci für die Welt werden, und wie Fauci wird er dies im Namen der globalen Räuber tun.

Gesundheitsfaschismus

Wie Breggin erläutert, begann die globale Übernahme des Gesundheitswesens mit Gates‘ Jahrzehnt der Impfstoffe, das 2010 auf der Jahrestagung des WEF in Davos angekündigt wurde. Damals berief Gates Dr. Anthony Fauci in seinen Impfstoffbeirat und garantierte damit die Unterstützung seiner Pläne durch das US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dessen Leiter Fauci ist. Breggin fährt fort:

Das Motto der Dekade für Impfstoffe lautete ‚Öffentlich-private Partnerschaften treiben den Fortschritt bei der Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen voran‘ – im Grunde der Vorläufer des Great Reset, der eine Weltregierung der öffentlichen und privaten Gesundheit im Geiste des Faschismus etabliert. Im Jahr 2012 erhielt Gates die offizielle Genehmigung der UNO für sein Vorhaben, ein breites Netzwerk globaler Raubtiere zu schaffen, das darauf abzielt, die Menschheit durch die öffentliche Gesundheit auszubeuten und zu beherrschen. Das kommunistische China würde durch seine Kontrolle über die UN und die WHO und durch seine engen Beziehungen zu globalen Raubtieren wie Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, Big-Tech-Führungskräften und vielen anderen Milliardären und führenden Politikern der Welt eine wichtige Rolle spielen.

Mehr als ein Jahrzehnt später, während COVID-19, hat die WHO ihre Nützlichkeit für die Räuber bewiesen, indem sie Wissenschaft, Medizin und öffentliche Gesundheit zur Unterdrückung der menschlichen Freiheit und zur Schaffung von Reichtum und Macht für die Globalisten orchestriert hat.

Unter dem Deckmantel einer globalen Pandemie konnten die WHO, das WEF und alle von ihnen eingesetzten Führungskräfte in der Regierung und der Privatwirtschaft einen Plan umsetzen, der seit Jahrzehnten vorbereitet wurde. Die Pandemie war eine perfekte Tarnung. Im Namen des Schutzes aller vor Infektionen haben die Globalisten beispiellose Angriffe auf die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die persönlichen Freiheiten gerechtfertigt, einschließlich des Rechts, seine medizinische Behandlung selbst zu wählen.

Jetzt bereitet sich die WHO darauf vor, ihre Pandemie-Führung dauerhaft zu machen und sie auf die Gesundheitssysteme aller Länder auszuweiten. „Die Idee ist das ‚Prinzip der Gesundheit für alle‘ – eine universelle Gesundheitsversorgung, die von der WHO als Teil des Great Reset organisiert wird“, erklärt Breggin.

Pandemie-Vertrag ist in Vorbereitung

Am 24. Mai 2021 gab der Europäische Rat bekannt, dass er die Einrichtung eines internationalen Pandemievertrags befürwortet, der der WHO die Befugnis gibt, die Verfassungen der einzelnen Nationen durch ihre eigene Verfassung unter dem Banner der „Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“ zu ersetzen.

Die Welt hat bereits gesehen, wie jeder echte oder erfundene Pandemie-Notfall, jetzt oder in der Zukunft, die WHO dazu berechtigen könnte, die gesamten Regierungsgeschäfte souveräner Nationen zu übernehmen, alle Individuen ihrer Freiheiten zu berauben und die demokratischen Republiken der Welt vollständig zu zerschlagen“, warnt Breggin.

Der Geist des Kommunismus ist in dem gesamten Dokument zu spüren. Uns wird gesagt, dass der „Zweck“ der neuen Strategie „von einem Geist der Solidarität geleitet sein wird, der in den Grundsätzen der Fairness, der Einbeziehung und der Transparenz verankert ist“. Wie in allen Verlautbarungen globaler Raubtiere werden die Rechte des Einzelnen, die politische Freiheit und die nationale Souveränität mit keinem Wort erwähnt. Der große Motor des menschlichen Fortschritts, die menschliche Freiheit, wird durch den großen Zerstörer der Menschheit, den Kollektivismus, unter der Herrschaft der Elite ersetzt werden. In dem Bericht wurden die wahren Ziele versteckt … Hier sind die drei Hauptziele des vorgeschlagenen Vertrages:

Reaktion auf künftige Pandemien, insbesondere durch Gewährleistung eines allgemeinen und gerechten Zugangs zu medizinischen Lösungen wie Impfstoffen, Arzneimitteln und Diagnostika

ein stärkerer internationaler Gesundheitsrahmen mit der WHO als koordinierender Behörde für globale Gesundheitsfragen

den „One Health“-Ansatz, der die Gesundheit von Menschen, Tieren und unseres Planeten miteinander verbindet

Der Bericht fügt hinzu: Insbesondere kann ein solches Instrument die internationale Zusammenarbeit in einer Reihe von vorrangigen Bereichen wie Überwachung, Alarmierung und Reaktion, aber auch das allgemeine Vertrauen in das internationale Gesundheitssystem stärken. Es war klar, dass sie die Unterstützung für Tedros‘ Ankündigung vom 24. Januar 2022, dass die WHO das internationale Gesundheitssystem übernehmen würde, aufbauen wollten.

Sogar Ihr Essen wird unter ihrer Kontrolle sein

Zusätzlich zu Ihren Finanzen und Ihrer Gesundheitsfürsorge beabsichtigen die globalen Kabalen auch, die Nahrungsmittelversorgung zu kontrollieren und zu diktieren, was Sie essen können und was nicht, im Namen der Bekämpfung des Klimawandels und der Rettung des Planeten. Der Große Reset ist in der Tat der Reset des Lebens und der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Kein einziger Bereich wird unangetastet bleiben.

Nachhaltige Entwicklung, die Agenda 21, die Agenda 2030, die New Urban Agenda, die vierte industrielle Revolution, „Build Back Better“, grüne Wirtschaft, der Green New Deal, das Pariser Klimaabkommen und die Bewegung gegen die globale Erwärmung im Allgemeinen beziehen sich alle auf die Agenda des Great Reset und ihre ressourcenbasierte Wirtschaft und sind Teil davon.

Das gemeinsame Ziel all dieser Bewegungen und Agenden ist es, alle Ressourcen der Welt – das Eigentum an ihnen – für eine kleine globale Kabale zu erobern, die das Know-how hat, die Computersysteme zu programmieren, die letztendlich das Leben aller diktieren werden.

Wenn sie von „Umverteilung des Reichtums“ sprechen, meinen sie in Wirklichkeit die Umverteilung der Ressourcen von uns zu ihnen. Das Ziel ist, dass Sie nichts mehr besitzen. Alles, was Sie brauchen, vom Hemd auf dem Rücken bis zum Dach über dem Kopf, müssen Sie von den globalistischen Eigentümern mieten.

Sogar das Essen, das Sie in den Mund nehmen, soll unter ihrer vollständigen Kontrolle stehen. Zu diesem Zweck hat sich das WEF mit dem EAT Forum zusammengetan, das die politische Agenda für die globale Nahrungsmittelproduktion festlegen wird. Das EAT-Forum wurde vom Wellcome Trust mitbegründet, der seinerseits mit finanzieller Unterstützung von GlaxoSmithKline ins Leben gerufen wurde.

EAT arbeitet mit fast 40 Stadtregierungen in Afrika, Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Australien zusammen und unterhält enge Beziehungen zu Fleischimitat-Unternehmen wie Impossible Foods, das von Google, Jeff Bezos und Bill Gates mitfinanziert wurde. Gates hat sich auch Ackerland angeeignet und ist zu einem der größten privaten Landbesitzer in den USA geworden.

EAT hat eine „Planetarische Gesundheitsdiät“ entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll und die eine Reduzierung des Fleisch- und Milchkonsums um bis zu 90 % vorsieht, wobei dieser größtenteils durch im Labor hergestellte Lebensmittel sowie Getreide und Öl ersetzt wird.

Es überrascht nicht, dass Gates die westlichen Nationen dazu auffordert, kein echtes Fleisch mehr zu essen, und in den letzten drei Jahren wurden Artikel veröffentlicht, in denen gefordert wird, dass die Menschen sich daran gewöhnen sollen, Käfer zu essen und wiedergewonnene Abwässer zu trinken, alles im Namen der Nachhaltigkeit und der Rettung des Planeten.

Da wir den Plan der Globalisten so klar sehen können wie jetzt, sind wir zukünftigen Generationen gegenüber verpflichtet, Widerstand zu leisten, ihn anzuprangern und jegliche Umsetzung der technokratischen Agenda abzulehnen. Wir können gewinnen, weil wir in der Überzahl sind, aber wir müssen unsere Stimme erheben – wir müssen unsere Kräfte bündeln und eine einheitliche Front bilden, die sich friedlich wehrt, wie die kanadischen Trucker.

