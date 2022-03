Folgen Sie dem Geld: Wie Russland die westliche Wirtschaftskriegführung umgehen wird

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die USA und die EU gehen mit ihren Russland-Sanktionen zu weit. Das Ergebnis könnte die Entdollarisierung der Weltwirtschaft und eine massive Verknappung von Rohstoffen weltweit sein.

Eine Versammlung von NATO-Spitzenpolitikern, die sich in ihren Echokammern verschanzt haben, verhängt also Sanktionen gegen die russische Zentralbank und erwartet was? Kekse?

Was sie stattdessen bekamen, war, dass Russlands Abschreckungskräfte auf ein „spezielles Regime des Dienstes“ hochgestuft wurden – was bedeutet, dass die Nord- und die Pazifikflotte, das Langstrecken-Lufttransportkommando, strategische Bomber und der gesamte russische Nuklearapparat in höchster Alarmbereitschaft sind.

Ein General des Pentagon rechnete das schnell aus, und nur wenige Minuten später wurde eine ukrainische Delegation zu Verhandlungen mit Russland an einen geheimen Ort in Gomel, Weißrussland, entsandt.

In der Zwischenzeit war die deutsche Regierung in den Vasallenstaaten damit beschäftigt, „Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen“ – ein ziemlich reiches Unterfangen, wenn man bedenkt, dass Berlin westlichen Kriegstreibern, die Jugoslawien bombardierten, in den Irak einmarschierten oder Libyen unter völliger Verletzung des Völkerrechts zerstörten, nie solche Grenzen gesetzt hat.

Während sie offen ihren Wunsch verkündeten, „die Entwicklung der russischen Industrie zu stoppen“, die Wirtschaft zu schädigen und „Russland zu ruinieren“ – in Anlehnung an die amerikanischen Edikte gegen den Irak, den Iran, Syrien, Libyen, Kuba, Venezuela und andere Länder des globalen Südens – konnten die Deutschen unmöglich einen neuen kategorischen Imperativ erkennen.

Kein Geringerer als der russische Präsident Wladimir Putin hat sie endlich von ihrem Schuldkomplex aus dem Zweiten Weltkrieg befreit. Deutschland ist endlich wieder frei, Neonazis in aller Öffentlichkeit zu unterstützen und zu bewaffnen – jetzt von der Sorte der ukrainischen Asow-Bataillone.

Um zu verstehen, wie diese NATO-Sanktionen Russland „ruinieren“ werden, habe ich einen der kompetentesten Wirtschaftsexperten der Welt, Michael Hudson, um eine knappe Analyse gebeten, der unter anderem eine überarbeitete Ausgabe des unbedingt lesenswerten Buches Super-Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Hudson bemerkte, er sei „einfach nur fassungslos über die nahezu atomare Eskalation der USA“. Zur Konfiszierung der russischen Devisenreserven und dem Ausschluss von SWIFT ist zu sagen, dass „es einige Zeit dauern wird, bis Russland ein neues System mit China einführt. Das Ergebnis wird die Dollarisierung endgültig beenden, da Länder, die von ‚Demokratie‘ bedroht sind oder ihre diplomatische Unabhängigkeit demonstrieren, Angst haben werden, US-Banken zu benutzen“.

Dies, so Hudson, führt uns zu „der großen Frage: ob Europa und der Dollarblock russische Rohstoffe – Kobalt, Palladium usw. – kaufen können und ob China sich Russland bei einem Mineralienboykott anschließen wird.“

Hudson beharrt darauf, dass „die russische Zentralbank natürlich über ausländische Bankguthaben verfügt, um auf den Devisenmärkten zu intervenieren und ihre Währung vor Schwankungen zu schützen. Der Rubel ist abgestürzt. Es wird neue Wechselkurse geben. Doch Russland muss sich entscheiden, ob es seinen Weizen an Westasien verkauft, das ihn braucht, oder ob es aufhört, Gas über die Ukraine nach Europa zu verkaufen, jetzt, wo die USA es abgreifen können.“

In Bezug auf die mögliche Einführung eines neuen russisch-chinesischen Zahlungssystems, das SWIFT umgeht und das russische SPFS (System for Transfer of Financial Messages) mit dem chinesischen CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) kombiniert, hat Hudson keine Zweifel daran, „dass das russisch-chinesische System eingeführt wird. Der globale Süden wird versuchen, sich anzuschließen und gleichzeitig SWIFT zu behalten – indem sie ihre Reserven in das neue System verschieben.“

Ich werde mich selbst entdollarisieren

Die USA selbst werden also in einem weiteren großen strategischen Fehler die Entdollarisierung beschleunigen. Wie der Geschäftsführer von Bocom International, Hong Hao, gegenüber der Global Times erklärte, wird die Entdollarisierung des Energiehandels zwischen Europa und Russland „der Beginn des Zerfalls der Dollar-Hegemonie sein“.

Das ist ein Refrain, den die US-Regierung in der vergangenen Woche von einigen ihrer eigenen größten multinationalen Banken hörte, darunter namhafte Unternehmen wie JPMorgan und Citigroup.

Ein Bloomberg-Artikel fasst ihre kollektiven Befürchtungen zusammen:

„Ein Ausschluss Russlands aus dem kritischen globalen System – das täglich 42 Millionen Nachrichten verarbeitet und als Lebensader für einige der größten Finanzinstitute der Welt dient – könnte nach hinten losgehen, die Inflation in die Höhe treiben, Russland näher an China heranführen und Finanztransaktionen vor der Kontrolle durch den Westen schützen. Es könnte auch die Entwicklung einer SWIFT-Alternative fördern, die schließlich die Vormachtstellung des US-Dollars gefährden könnte.“

Diejenigen mit einem IQ von über 50 in der Europäischen Union (EU) müssen verstanden haben, dass Russland nicht völlig von SWIFT ausgeschlossen werden kann, sondern vielleicht nur einige seiner Banken: Schließlich sind die europäischen Händler von russischer Energie abhängig.

Aus Moskaus Sicht ist das eine Kleinigkeit. Eine Reihe russischer Banken ist bereits an das chinesische CIPS-System angeschlossen. Wenn jemand beispielsweise russisches Öl und Gas über CIPS kaufen will, muss die Zahlung in der chinesischen Währung Yuan erfolgen. CIPS ist unabhängig von SWIFT.

Darüber hinaus hat Moskau sein SPFS-Zahlungssystem nicht nur mit China, sondern auch mit Indien und den Mitgliedsländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) verbunden. SPFS ist bereits mit rund 400 Banken verbunden.

Wenn mehr russische Unternehmen SPFS und CIPS nutzen, noch bevor sie fusionieren, und andere Manöver zur Umgehung von SWIFT, wie z. B. der Barterhandel – der vor allem vom sanktionierten Iran genutzt wird – und Agentenbanken, könnte Russland mindestens 50 Prozent der Handelsverluste ausgleichen.

Das Entscheidende ist, dass die Flucht aus dem von den USA dominierten westlichen Finanzsystem in ganz Eurasien unumkehrbar geworden ist – und das wird mit der Internationalisierung des Yuan einhergehen.

Russland hat seine eigene Trickkiste

Und dabei reden wir noch nicht einmal über die russischen Vergeltungsmaßnahmen für diese Sanktionen. Der frühere Präsident Dmitri Medwedew hat es bereits angedeutet: Vom Ausstieg aus allen Atomwaffengeschäften mit den USA bis hin zum Einfrieren der Guthaben westlicher Unternehmen in Russland ist alles denkbar.

Was also will das „Reich der Lügen“? (Putin-Terminologie, auf dem Treffen am Montag in Moskau, bei dem die Reaktion auf die Sanktionen erörtert wurde).

In einem heute Morgen veröffentlichten Aufsatz mit dem köstlichen Titel America Defeats Germany for the Third Time in a Century: the MIC, OGAM and FIRE conquer NATO (Amerika besiegt Deutschland zum dritten Mal in einem Jahrhundert: der BIZ, OGAM und FIRE erobern die NATO) macht Michael Hudson eine Reihe entscheidender Punkte, angefangen damit, wie „die NATO zu Europas außenpolitischem Entscheidungsgremium geworden ist, sogar bis zu dem Punkt, an dem sie die heimischen Wirtschaftsinteressen dominiert“.

Er skizziert die drei Oligarchien, die die US-Außenpolitik kontrollieren:

Erstens der militärisch-industrielle Komplex, den Ray McGovern denkwürdigerweise als MICIMATT (military industrial Congressional intelligence media academia think tank) bezeichnet hat.

Hudson definiert ihre wirtschaftliche Basis als „Monopolrente, die sie vor allem aus ihren Waffenverkäufen an die NATO, an westasiatische Ölexporteure und an andere Länder mit einem Zahlungsbilanzüberschuss erzielen“.

An zweiter Stelle steht der Öl- und Gassektor, zu dem sich der Bergbau gesellt (OGAM). Ihr Ziel ist es, „den Preis von Energie und Rohstoffen zu maximieren, um die Rohstoffrente zu maximieren. Die Monopolisierung des Ölmarktes im Dollarraum und seine Isolierung von russischem Öl und Gas ist seit über einem Jahr eine wichtige Priorität der USA, da die Nord Stream 2-Pipeline von Russland nach Deutschland die westeuropäische und die russische Wirtschaft miteinander zu verbinden droht.“

Der dritte Sektor ist der „symbiotische“ Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor (FIRE), den Hudson als „das Gegenstück zu Europas altem postfeudalem Landadel, der von Landrenten lebt“ definiert.

Bei der Beschreibung dieser drei Rentiersektoren, die den postindustriellen Finanzkapitalismus im Herzen des westlichen Systems vollständig beherrschen, stellt Hudson fest, dass „die Wall Street schon immer eng mit der Öl- und Gasindustrie verbunden war (nämlich mit den Bankenkonglomeraten Citigroup und Chase Manhattan).“

Hudson zeigt, wie „das dringendste strategische Ziel der USA in der NATO-Konfrontation mit Russland die steigenden Öl- und Gaspreise sind. Höhere Energiepreise bringen nicht nur Gewinne und Börsengewinne für US-Unternehmen, sondern werden auch der deutschen Wirtschaft viel Dampf nehmen.“

Er warnt davor, dass die Lebensmittelpreise steigen werden, „allen voran die für Weizen“. (Auf Russland und die Ukraine entfallen 25 Prozent der weltweiten Weizenexporte.) Aus Sicht des Globalen Südens ist das eine Katastrophe: „Dies wird viele westasiatische Länder und Länder des Globalen Südens mit Nahrungsmitteldefiziten in Bedrängnis bringen, ihre Zahlungsbilanz verschlechtern und die Gefahr von Zahlungsausfällen bei Auslandsschulden mit sich bringen.

Was die Blockade russischer Rohstoffexporte betrifft, so „droht dies zu Unterbrechungen in den Lieferketten für wichtige Materialien zu führen, einschließlich Kobalt, Palladium, Nickel und Aluminium.“

Und das führt uns wieder einmal zum Kern der Sache: „Der langfristige Traum der neuen Kalten Krieger der USA ist die Zerschlagung Russlands oder zumindest die Wiederherstellung seiner Manager-Kleptokratie, die ihre Privatisierungen an den westlichen Aktienmärkten zu Geld machen will.“

Das wird nicht passieren. Hudson sieht klar, wie „die größte unbeabsichtigte Folge der US-Außenpolitik darin besteht, Russland und China zusammenzutreiben, zusammen mit dem Iran, Zentralasien und den Ländern entlang der Belt and Road Initiative.“

Konfiszieren wir etwas Technologie

Vergleichen Sie nun all das mit der Perspektive eines mitteleuropäischen Wirtschaftsmagnaten mit weitreichenden Interessen in Ost und West, der auf seine Diskretion bedacht ist.

In einem E-Mail-Austausch stellte der Geschäftsmann ernsthafte Fragen zur Unterstützung der russischen Zentralbank für ihre nationale Währung, den Rubel, „der nach den Plänen der USA vom Westen durch Sanktionen und Währungswolfsrudel zerstört wird, die sich durch Leerverkäufe von Rubeln exponieren. Es gibt wirklich fast keine Geldmenge, die die Dollar-Manipulatoren gegen den Rubel schlagen kann. Ein Zinssatz von 20 Prozent wird die russische Wirtschaft unnötig abwürgen“.

Der Geschäftsmann argumentiert, dass die Hauptwirkung der Zinserhöhung „darin bestünde, Importe zu unterstützen, die nicht importiert werden sollten. Der Fall des Rubels ist daher für Russland im Hinblick auf die Selbstversorgung von Vorteil. Wenn die Importpreise steigen, sollten diese Waren im Inland produziert werden. Ich würde den Rubel einfach fallen lassen, damit er sein eigenes Niveau findet, das eine Zeit lang niedriger sein wird, als es die natürlichen Kräfte zulassen würden, da die USA ihn durch Sanktionen und Leerverkaufsmanipulationen in dieser Form des Wirtschaftskriegs gegen Russland nach unten treiben werden.“

Aber das scheint nur ein Teil der Geschichte zu sein. Die wohl tödlichste Waffe in Russlands Arsenal an Reaktionen hat der Leiter des Zentrums für Wirtschaftsforschung des Instituts für Globalisierung und soziale Bewegungen (IGSO), Wassili Koltaschow, ausgemacht: Der Schlüssel dazu ist die Beschlagnahme von Technologie, d. h. Russland erkennt die US-Patentrechte nicht mehr an.

In dem, was er als „Befreiung des amerikanischen geistigen Eigentums“ bezeichnet, fordert Koltaschow die Verabschiedung eines russischen Gesetzes über „befreundete und nicht befreundete Staaten“. Wenn sich herausstellt, dass ein Land auf der Liste der unfreundlichen Staaten steht, können wir damit beginnen, seine Technologien in den Bereichen Pharmazie, Industrie, Fertigung, Elektronik und Medizin zu kopieren. Das kann alles sein – von einfachen Details bis hin zu chemischen Zusammensetzungen“. Dies würde eine Änderung der russischen Verfassung erfordern.

Koltaschow behauptet, dass „eine der Grundlagen des Erfolgs der amerikanischen Industrie das Kopieren ausländischer Patente für Erfindungen war“. Nun könnte Russland „Chinas umfangreiches Know-how mit seinen neuesten technologischen Produktionsverfahren nutzen, um westliche Produkte zu kopieren: Die Freigabe des amerikanischen geistigen Eigentums wird den Vereinigten Staaten einen Schaden in Höhe von 10 Billionen Dollar zufügen, und zwar nur in der ersten Phase. Es wird eine Katastrophe für sie sein.“

Die strategische Dummheit der EU ist kaum zu fassen. China ist bereit, sich alle russischen Bodenschätze unter den Nagel zu reißen – und Europa bleibt als bemitleidenswerte Geisel der Ozeane und der wilden Spekulanten zurück. Es sieht so aus, als stünde eine totale Spaltung zwischen der EU und Russland bevor – mit nur noch wenig Handel und null Diplomatie.

Und jetzt hören Sie das Geräusch von knallendem Champagner im ganzen MICIMATT.