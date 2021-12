Die plötzliche Flut von Notfällen auf dem Spielfeld hat bei einigen erfahrenen Veteranen des Sports Fragen aufgeworfen…

Inmitten von Studien, die einen Zusammenhang zwischen einigen Impfstoffen und Herzproblemen zeigen, scheinen Profisportler auf dem Spielfeld ihrer Träume zusammenzubrechen wie nie zuvor. Sind diese Vorfälle normal, Zufälle oder symptomatisch für verpflichtende Impfprogramme?

Da immer mehr Länder Impfungen als Voraussetzung für die Teilnahme an vielen Aspekten des Lebens, darunter auch an Sportveranstaltungen, vorschreiben, sind die Stadien auf der ganzen Welt zu einer Art Testgelände geworden, um die Wirksamkeit der Einführung zu ermitteln. Bislang sehen die Ergebnisse nicht besonders vielversprechend aus.

Letzten Monat wurde die Welt des weiblichen Rugby durch die Nachricht erschüttert, dass die schottische Sensation Siobhan Cattigan, 26, plötzlich „unter unverdächtigen Umständen“ starb, wie die Daily Mail berichtete. Doch jedes Mal, wenn ein junger Mensch – nicht zuletzt ein gesunder Spitzensportler – unerwartet stirbt, ist ein gewisses Element des „Verdachts“ im Spiel. Vielleicht nicht im kriminellen Sinne, aber sicherlich aus medizinischer Sicht.

Wäre Cattigans vorzeitiger Tod, dessen Ursache nicht bekannt gegeben wurde, ein Einzelfall gewesen, könnte man ihn als tragischen „Zufall“ abtun. Es hat jedoch den Anschein, dass Cattigans plötzlicher Tod kein Einzelfall war, sondern vielmehr Teil eines beunruhigenden Trends in der Welt des Sports.

Scottish Rugby is deeply saddened to hear of the tragic passing of Scotland international and @StirlingCounty player Siobhan Cattigan.



➡️ https://t.co/txAVOHsqMs pic.twitter.com/l13wtlOYl4 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) November 30, 2021

Im vergangenen Monat wurden drei Profisportler in derselben Woche von gesundheitlichen Problemen heimgesucht. Der Fußballspieler Charlie Wyke (28) von Wigan Athletic erlitt während eines Trainings einen Herzstillstand und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand als stabil bezeichnet wurde. Wyke gab an, dass die von Manager Leam Richardson durchgeführte Herz-Lungen-Wiederbelebung sein Leben gerettet hat.

Einige Tage später wurde John Fleck, 30, ein Spieler von Sheffield United, während eines Meisterschaftsspiels gegen Reading auf einer Trage vom Feld getragen. Die Daily Mail berichtete unter Berufung auf eine anonyme Quelle ziemlich defensiv, dass „John Flecks Problem nichts mit der Impfung zu tun hatte“. Die Liste ist damit noch nicht zu Ende.

Ende Oktober musste der Barcelona-Spieler Sergio Aguero (33), der als einer der besten Stürmer der Gegenwart gilt, seine glanzvolle Karriere beenden, nachdem bei ihm nach einem Spiel Herzrhythmusstörungen diagnostiziert wurden; am 1. November musste der isländische Mittelfeldspieler Emil Palsson (28) nach einem Herzstillstand in der zwölften Spielminute reanimiert werden; am 12. Juni erlitt der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen (29), der fünfmal zum dänischen Fußballspieler des Jahres gewählt wurde, bei der Euro 2020 einen Herzinfarkt und musste wiederbelebt werden. Er kündigte seinen Rücktritt vom Sport an, nachdem ihm ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator eingesetzt wurde, um seinen Herzschlag zu regulieren.

Footballers suddenly collapsing on the field used to be a mercifully rare experience.



It’s now almost a daily one.



Are any mainstream media journalists investigating the sudden rise in these events? https://t.co/RK6xj7YaGd — Laurence Fox ✝️ (@LozzaFox) November 25, 2021

Beweist einer dieser gesundheitlichen Notfälle, dass die vorgeschriebenen Covid-Impfstoffe daran schuld sind? Ganz und gar nicht. Tatsächlich neigen viele Mediziner, die in den Medien zu diesen Vorfällen zitiert wurden, dazu, dem „Zufall“ die Schuld zu geben. Die Daily Mail ging sogar so weit zu sagen, dass viele Wissenschaftler die Vermutung zurückgewiesen haben, dass die Impfstoffe verdächtig seien, „zumal sich das Land auf eine mögliche Welle weiterer Fälle und Todesfälle durch Covid nach der Entdeckung der Omikron-Variante vorbereitet.“

Die Schlussfolgerung von Reuters, nachdem sie sich mit einer Reihe von medizinischen Experten beraten hatte, war fast identisch: „Es gibt keine Beweise dafür, dass COVID-19-Impfstoffe mit dem Zusammenbruch von Sportlern oder dem Tod durch Herzmuskelentzündung in Verbindung stehen.“

Dennoch hat die plötzliche Flut von Notfällen auf dem Spielfeld bei einigen erfahrenen Veteranen des Sports Fragen aufgeworfen.

„In meinen 19 Jahren als Profifußballer & und in den mehr als 20 Jahren, in denen ich den Fußball beobachtet und kommentiert habe, habe ich noch nie einen Spieler kollabieren oder ohnmächtig werden sehen, weder live noch während der Tausenden von Trainingseinheiten und Spielen, an denen ich teilgenommen habe“, sagte der ehemalige Profifußballer Kevin Gage über Twitter.

Der ehemalige englische Nationalspieler Trevor Sinclair äußerte sich im Radiosender TalkSport zu dem Vorfall mit Fleck: „Ich glaube, jeder will wissen, ob er (Fleck) den Covid-Impfstoff bekommen hat.“

Everyone I speak to about these heart problems suffered by footballers (which worryingly seem to be happening more regularly) are they linked to covid vaccines or not?? — Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) November 24, 2021

Abgesehen von der anekdotischen Evidenz, gibt es in der medizinischen Literatur Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung? Die Antwort deutet darauf hin, dass dies der Fall ist. Verschiedene Studien weisen auf mögliche gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit den Impfstoffen hin, doch werden diese Risiken, auch wenn sie selten sind, von den sozialen und Mainstream-Medien heruntergespielt.

Anfang November veröffentlichte die American Heart Association (AHA), eine nicht gerade rechtsgerichtete Gruppe von Verschwörungstheoretikern, einen Bericht mit dem langen Titel: „Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning“. (Abstract 10712: Mrna COVID-Impfstoffe erhöhen drastisch die Entzündungsmarker im Endothel und das ACS-Risiko, gemessen mit dem PULS-Herztest: eine Warnung.)

Die Schlussfolgerung der AHA scheint einige Aufmerksamkeit zu verdienen: „Wir kommen zu dem Schluss, dass die mRNA-Vakzine die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöht und für die beobachtete Zunahme von Thrombosen, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnte.“

Trotz des langjährigen Rufs, der AHA hat Twitter den Link zu der Studie mit einem Warnstempel versehen und behauptet, sie sei möglicherweise „unsicher“.

What the hell is going on? pic.twitter.com/WlpUKP8QFU — Heidegger (@Kukicat7) November 8, 2021

Der erste Blick auf die Daten der Covid-19-Impfstoffstudie von Pfizer – die in einem quälend langsamen Tempo von 500 Seiten pro Monat veröffentlicht werden, was bedeutet, dass die vollständige Offenlegung erst im Jahr 2076 erfolgen wird – trägt wenig zur Vertrauensbildung bei.

Zerohedge zitiert den Journalisten Kyle Becker und berichtet: „Es gab insgesamt 42.086 Fallberichte über unerwünschte Wirkungen (25.379 medizinisch bestätigte, 16.707 nicht medizinisch bestätigte), die sich auf 158.893 Ereignisse insgesamt erstrecken.

Mehr als 25.000 der Ereignisse wurden als „Störungen des Nervensystems“ eingestuft.

Auch dies ist kein Beweis dafür, dass die Impfstoffe für den offensichtlichen Anstieg der Zusammenbrüche bei verschiedenen Sportveranstaltungen verantwortlich sind. Es wurde sogar vorgeschlagen, dass Covid-19 selbst für die Zunahme der Häufigkeit von Herzstillständen verantwortlich sein könnte, und zwar durch „eine Art Entzündungsreaktion“, so Dr. Satjit Bhusri, ein Kardiologe am Lenox Hill Hospital in New York City, gegenüber WebMD.

Der Punkt ist, dass wir es einfach nicht wissen. Während sich die Welt mühsam ihren Weg durch diese Zeit undurchdringlicher Dunkelheit bahnt, entlang einer Küstenlinie, die mit gefährlichen Felsformationen gespickt ist, scheint es ratsam, keine Möglichkeit auszuschließen, egal wie beunruhigend sie auch sein mag. Nur so kann die Wissenschaft unvoreingenommen die Fakten ermitteln. Die andere Seite der Debatte als „Verschwörungstheoretiker“ zu ignorieren, wird jedoch verhindern, dass die notwendige Diskussion überhaupt stattfindet, was möglicherweise das Ziel eines solchen riskanten Spiels ist.