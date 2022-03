Die Politik muss sich aus der Gesundheitsversorgung heraushalten

Mercola.com

Dr. Robert Malone und Dr. Peter McCullough fordern, dass sich die Politik aus der Gesundheitsversorgung zurückzieht

Die Kontrolle des Gesundheitswesens durch die Regierung ist ein Kernproblem, da die Politiker die Patientenversorgung diktieren, was es den Ärzten nicht erlaubt, Medizin zu praktizieren und das Leben der Patienten zu retten

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben die meisten Daten, die sie während der Pandemie gesammelt haben, nicht veröffentlicht, was einen wissenschaftlichen Betrug darstellt.

Die CDC ist zu einer rein politischen Organisation und einem Arm der Exekutive geworden.

Mangelnde Datentransparenz bei der CDC, zwischen der FDA und Pfizer in Bezug auf Daten aus klinischen Studien und über Nebenwirkungen von Injektionen, die in einer Datenbank des Verteidigungsministeriums registriert sind, gefährdet die Gesundheit der Amerikaner

Medizinische Freiheit ist ein Recht, das für alle geschützt werden muss; es geht über die Politik hinaus und gilt für alle Menschen, unabhängig von der politischen Partei. In einem Gespräch mit The New American auf der Konferenz des Conservative Political Action Committee (CPAC) in Orlando, Florida, forderten Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, und Dr. Peter McCullough, Kardiologe, Internist und Epidemiologe, die Politik auf, sich aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung zurückzuziehen.

„Diese Krankheit ist politisiert worden, und das hätte nicht sein dürfen“, sagte Malone und bezog sich dabei auf COVID-19.1 Die staatliche Kontrolle des Gesundheitswesens sei ein Kernproblem, so Malone, da sich die Politiker eingemischt hätten, um die Patientenversorgung zu diktieren. „Ehrlich gesagt ist Tony Fauci in diesem Punkt ein Politiker“, fügte Malone hinzu und erklärte, dass die Politiker jetzt die Gesundheitsversorgung durch ein „menügesteuertes System“ vorschreiben, das es Ärzten wie McCullough nicht erlaubt, Medizin zu praktizieren und das Leben von Patienten zu retten.

„Sie versuchen, eine Strategie von oben nach unten durchzusetzen, die von Versicherungsgesellschaften, Big Pharma und großen Krankenhausketten bevorzugt wird, aber absolut nicht die Art von medizinischer Versorgung ist, die das amerikanische Volk will“, erklärte Malone.

Frühe Behandlung unterdrückt

McCullough, einst ordentlicher Professor für Medizin am Texas A&M College of Medicine in Dallas und Herausgeber zweier medizinischer Fachzeitschriften, der 650 von Fachleuten begutachtete Artikel veröffentlicht hat, hat sich während der gesamten Pandemie für eine frühzeitige Behandlung ausgesprochen. Dies ist das erste Mal in seiner Laufbahn, dass er erlebt hat, dass medizinische Dienstleister keine frühzeitige Behandlung für eine Krankheit anbieten.

Normalerweise dauert es zwei bis drei Wochen, bis eine Person mit COVID-19 so krank ist, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, und in dieser Zeit kann eine frühzeitige Behandlung lebensrettend sein. Während der Pandemie wurde die Behandlung jedoch weitgehend zurückgehalten, bis eine Person ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Grund dafür war, dass noch keine großen, randomisierten Studien durchgeführt wurden, um zu wissen, welche Behandlungen sicher und wirksam sind, aber, wie McCullough sagte: „Wir können nicht auf große, randomisierte Studien warten … Irgendetwas hat sich in den Köpfen der Ärzte und Krankenschwestern und aller anderen festgesetzt, COVID-19 nicht zu behandeln. Ich konnte es nicht ertragen.“ Er und seine Kollegen arbeiteten fieberhaft daran, eine Behandlung zu finden – warum taten die nationalen Gesundheitsorganisationen dies nicht auch?

„Unsere Regierung und andere Regierungen sowie die ganze Welt haben keinen Finger gerührt, um das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen irgendwo zu verringern“, sagte McCullough und wies auf die Ironie hin: „Wenn ein Kind Asthma hätte, würden wir es zwei Wochen lang keuchen und ersticken lassen, bevor es ins Krankenhaus muss? Nein, wir geben dem Kind Medikamente. Wir haben nicht für alles, was wir tun, randomisierte Studien.

Zwar haben sich einige Ärzteorganisationen bereit erklärt, COVID-19-Patienten zu behandeln, doch „im Elfenbeinturm werden auch heute noch keine Patienten behandelt. Die Parole in meinem Gesundheitssystem lautet: Behandle einen COVID-19-Patienten nicht ambulant. Warten Sie, bis sie krank genug sind, um aufgenommen zu werden, denn mein Gesundheitssystem … folgt den National Institutes of Health oder dem Center for Disease Control, Punkt.“

CDC beim Zurückhalten von Daten ertappt

Ein Bericht der New York Times enthüllte im Februar 2022, dass die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die meisten der Daten, die sie während der Pandemie gesammelt haben, nicht veröffentlicht haben. Daten wie die US-Krankenhauseinweisungen für COVID-19 nach Alter, Rasse und Injektionsstatus gehören zu den Statistiken, die die CDC der amerikanischen Öffentlichkeit vorenthalten hat.

Und während die CDC Daten über die Wirksamkeit von COVID-19-Auffrischungsimpfungen bei Erwachsenen unter 65 Jahren veröffentlichte, enthielt sie keine Daten für 18- bis 49-Jährige, „die Gruppe, die am wenigsten von zusätzlichen Impfungen profitiert“.

Laut CDC-Sprecherin Kristen Nordlund hat das CDC nicht alle Daten veröffentlicht, „weil sie im Grunde genommen noch nicht reif für die Hauptsendezeit sind“. Die New York Times berichtete jedoch: „Ein weiterer Grund ist die Angst, dass die Informationen falsch interpretiert werden könnten“, sagte Nordlund.

Hätten die Daten in Wirklichkeit das gezeigt, was die CDC wollte, wären sie veröffentlicht worden. In ihrer offiziellen Begründung sagte Nordlund jedoch, dass die Daten nur 10 % der US-Bevölkerung repräsentieren, und führte dies als Argument dafür an, warum sie die Daten nicht veröffentlicht haben. „Aber die CDC verlässt sich schon seit Jahren auf die gleiche Stichprobengröße, um die Grippe zu verfolgen“, so die New York Times. Weiter heißt es:

Laut einem Bundesbeamten, der mit den Bemühungen vertraut ist, sammelt die Seuchenschutzbehörde routinemäßig Informationen, seit die Covid-Impfstoffe im letzten Jahr auf den Markt gebracht wurden. Die Behörde habe gezögert, diese Zahlen zu veröffentlichen, sagte der Beamte, weil sie fälschlicherweise so interpretiert werden könnten, dass die Impfstoffe unwirksam seien.

Fehlinterpretiert? „Um es klar zu sagen“, schrieb Steve Kirsch, Geschäftsführer der Vaccine Safety Research Foundation. „Die einzige Möglichkeit, wie die Impfstoffdaten von uns ‚Fehlinformationsverbreitern‘ als unwirksam interpretiert werden könnten, ist, wenn die Daten zeigen, dass die Impfstoffe nicht funktionieren. Die Wahrheit ist, dass die Daten ihre Darstellung nicht stützen, also haben sie diese versteckt“.

Glauben Sie, sie würden die Daten verbergen, wenn sie zeigen würden, dass die Impfstoffe wirken? Nein, natürlich nicht! … Die CDC gibt zu, dass sie der Öffentlichkeit Daten vorenthalten hat, weil sie keine Vorbehalte gegen Impfungen wecken wollte.

CDC verwickelt in wissenschaftlichen Betrug

Malone ist der Meinung, dass die Zurückhaltung von Beweisen über die Sicherheit der COVID-19-Impfung durch die CDC wissenschaftlicher Betrug ist:

Wenn ich eine Studie mit umfangreichen epidemiologischen Daten veröffentlichen würde und mich entschließen würde, nur einen Teil davon zu veröffentlichen, weil ich eine bestimmte Agenda vorantreiben wollte, würde ich mich des wissenschaftlichen Betrugs schuldig machen. Die Arbeit würde zurückgezogen werden, ich würde aus meiner akademischen Einrichtung geworfen werden … ich würde mich des wissenschaftlichen Betrugs schuldig machen. Und genau darum geht es hier.

Die CDC sei mehr zu einem politischen Arm geworden und erfülle nicht mehr die ihr zugedachte Funktion der Bereitstellung von Daten an vorderster Front. „Sie sind zu einer rein politischen Organisation und einem Arm der Exekutive geworden, und was sie getan haben, ist meiner Meinung nach obszön“, sagte Malone.

Die Politisierung der CDC und die Vernachlässigung ihrer Pflichten sind der Grund für die Angriffe, denen Malone und McCullough ausgesetzt waren, da alles, was nicht das Gütesiegel der CDC trägt, als Fehlinformation gilt. „Aber jetzt haben wir erfahren, wer wirklich medizinische Fehlinformationen verbreitet hat, nämlich die CDC“, sagte Malone. „Ich denke, dass wir alle eine Entschuldigung verdient haben.

Durch die fortgesetzte Veröffentlichung von Daten „stellt sich heraus, dass wir völlig Recht bekommen haben“, so Malone weiter. „Wir haben die Wahrheit gesagt, und diese Wahrheit wurde vor der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen, und, was noch wichtiger ist, sie wurde vor anderen Ärzten und vor den Gesundheitsbehörden verborgen … Was hier vor sich geht, ist meiner Meinung nach kriminell.

Fehlende Datentransparenz gefährdet die Amerikaner

Die Weigerung der CDC, einschlägige Pandemiedaten zu veröffentlichen, ist nur ein Beispiel für die mangelnde Transparenz, die die Gesundheit der Amerikaner gefährdet. „Die wichtigsten Daten, über die die CDC verfügt, betreffen die Sicherheit von Impfstoffen“, sagt McCullough.

Sie haben Millionen von Berichten. Sie haben also eine Menge Daten, die sie durchgehen müssen, und sie schulden Amerika eine Erklärung zur Sicherheit. In der CDC und in der FDA, den offiziellen Trägern des US-Impfprogramms, herrscht die Meinung vor, dass der Impfstoff erst dann wirksam ist, wenn ihn jeder nimmt – und zwar nicht nur einmal, sondern in einer sich wiederholenden, seriellen Form. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese vorherrschende Meinung nach meiner persönlichen Einschätzung falsch ist.

Andere Bereiche, in denen die Datentransparenz Anlass zur Sorge gibt, sind die Versuche der FDA und von Pfizer, klinische Studiendaten 75 Jahre lang zu verbergen. „Als ich das gesehen habe, bin ich sehr laut geworden und habe gesagt, dass Betrug stattgefunden hat. Woher soll ich das wissen? Sie zeigen uns die klinischen Daten nicht“, sagte der ehemalige Blackrock-Portfoliomanager Edward Dowd. Dies sollte für alle Amerikaner ein Warnsignal sein. McCullough sagte:

Die FDA und Pfizer werden auf Herausgabe ihres vollständigen Dossiers verklagt. Viele von Ihnen wissen, dass es jetzt eine beschleunigte Freigabe der Daten gibt, aber das Zögern, Informationen über ein biologisches Produkt freizugeben, das jeder einzelne Amerikaner einnehmen soll, wenn nicht muss, sollte jeden beunruhigen.

Beunruhigende Daten des Verteidigungsministeriums (DOD) über die Nebenwirkungen von COVID-Injektionen wurden ebenfalls aufgedeckt. Whistleblower des Verteidigungsministeriums untersuchten die Gesundheitsdatenbank des Verteidigungsministeriums und fanden heraus, dass die Raten von Fehlgeburten, Krebs, neurologischen Erkrankungen und Totgeburten seit der Einführung der COVID-19-Impfung erheblich gestiegen sind. Auch dies wurde verschwiegen. McCullough erklärte:

Der andere Bereich der Datentransparenz, über den wir äußerst besorgt sind, sind die Informationen aus der epidemiologischen Datenbank des Verteidigungsministeriums … es ist klar, dass es bei unseren Soldaten in vielen Krankheitskategorien Jahr für Jahr einen Anstieg um ein Vielfaches gibt. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Verabreichung der Impfstoffe in großen Mengen.

Wir befinden uns jetzt an einem Scheideweg, und viele Experten glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Kriminellen hinter diesem System zur Rechenschaft gezogen werden. „Die Datentransparenz wird zu diesem Zeitpunkt ein Bereich sein, der … intensiv untersucht werden wird, und für diejenigen, die den Daten nahe stehen, denke ich, dass sie eine Entscheidung treffen müssen“, sagte McCullough. „Und es wird darum gehen, dass sie die richtige Entscheidung treffen, wo sie landen wollen – auf welcher Seite der Geschichte.

