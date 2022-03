Die potenzielle Katastrophe, wenn man den „totalen Krieg“ als taktischen Krieg missversteht

Der heutige Zeitgeist besagt, dass die gesamte Politik nur ein manichäischer Wandteppich der „Guten“ und derjenigen ist, die es versäumt haben, sich von ihrer Vergangenheit zu „entkolonialisieren“.

Der Krieg in der Ukraine wurde auf der einen Seite – der breiteren westlichen Sichtweise – als säkularer Ausdruck der heutigen westlichen Kultur verstanden. Typischerweise wird er als Kampf dieser Kultur, lose verpackt als „Demokratie“, gegen die autoritäre Kultur Russlands, Irans und Chinas dargestellt – Kulturen, die offensive, nativistische und repressiv „falsche“ Werte widerspiegeln.

Es wird angenommen, dass Putin „eine schwache politische Führung in Amerika gespürt hat – und wie ein Schachspieler, der eine Schwäche auf dem Brett und eine Gelegenheit zum Angriff sieht, diese ausnutzt“.

Dies ist die authentische Lesart einer Mehrheit im Westen. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sich diese Ansicht durchgesetzt hat. Sie entspricht dem heutigen Zeitgeist, wonach die gesamte Politik nur ein manichäisches Geflecht aus den „Guten“ ist, die die Dinge „modern“ und kulturbewusst sehen, und denjenigen, die es versäumt haben, sich von ihrer Vergangenheit zu „entkolonialisieren“.

Dies erklärt jedoch nicht in vollem Umfang den Rausch der feindseligen Leidenschaft, der sich gegen Putin, Russland und alles Russische richtet. So etwas hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Selbst damals wurde nicht alles Deutsche als böse hingestellt.

Ungeachtet der Leidenschaft hat diese westliche Lesart der Welt eine zugrunde liegende Logik. Es ist eine Logik, die unausweichlich und gefährlich ist: In Zelenskys Rede vor dem US-Kongress wurde beispielsweise ein Land hervorgehoben, das sich einem unprovozierten Angriff gegenübersieht; ein Land, das Unterstützung und Sympathie vom Rest der Welt erhalten hat, aber kein Mitglied des NATO-Bündnisses ist. Die Botschaft war einfach und klar: „Ich fordere Sie [den Westen] auf, mehr zu tun“.

Daraufhin bezeichnete der ehemalige Verteidigungsminister Leon Panetta Zelensky in dieser Woche als „wahrscheinlich den mächtigsten Lobbyisten der Welt im Moment“. Auch hier bestimmt die Logik hinter dem Konstrukt, dass Russland – unprovoziert – den größten Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg angezettelt hat, um taktische Vorteile „auf dem Schachbrett“ zu erlangen, unweigerlich die unvermeidliche Reaktion: Mehr militärische Unterstützung für Kiew ist notwendig, damit Putin die Gefahr auf dem Brett erkennt und handelt, um seine wertvollen „Schachfiguren“ zu schützen.

Bislang reicht die US-Unterstützung gerade – aber nur gerade – an eine NATO-Intervention heran. Zelenskys Worte und das von ihm gezeigte Video (das allerdings eindeutig von einer professionellen PR-Agentur erstellt wurde – glatt rasiert, müdes T-Shirt usw.) hatten eine emotionale Wirkung, die diesen Auftritt (und die Auftritte in anderen Hauptstädten) vom Gewöhnlichen zum Außergewöhnlichen werden ließ. Wozu das führen wird, ist die offensichtliche Frage.

Panetta schlug als Antwort vor: „Wenn Putin sich verdoppelt, müssen die USA und die NATO sich verdoppeln“.

Wir sollten uns darüber im Klaren sein: Panetta ist nicht allein. Der Info-Krieg, die Kriegsbegeisterung, nimmt an Fahrt auf. Es gibt Leute, die Zelensky dazu drängen, die Botschaften aufrechtzuerhalten; sie sagen ihm, dass die Weigerung der NATO, einzugreifen, letztendlich zusammenbrechen wird.

Was aber, wenn die obige Konsensanalyse FALSCH ist? Was, wenn sie eine potenziell katastrophale Fehleinschätzung Putins und seines Teams und – was noch wichtiger ist – der Stimmung der Mehrheit der Russen darstellt?

Die Betrachtung des Konflikts durch eine derart reduktionistische Linse lässt all die verborgenen religiösen, rassischen, historischen, politischen und kulturellen Untertöne des Konflikts aus und löscht sie aus. Es erleichtert eine banale Stereotypisierung, die zu schlechten Entscheidungen führen kann.

Wenn der Westen mit seinem Stereotyp eines „prinzipienlosen autoritären Führers“ – Putin – falsch liegt, der sein Land für einen flüchtigen taktischen Vorteil gegen den Westen in den Krieg führt, dann könnte der Westen auch falsch liegen, wenn er glaubt, dass er einen taktischen Krieg führt; und daher falsch liegt, wenn er sich vorstellt, dass taktische Züge, die darin bestehen, den Russen Schmerzen aufzubürden, um das Zünglein an der Waage zu spielen, dazu führen werden, dass „ein Putin, der sich zurechtstutzt“, den Berg hinuntersteigt.

Was wir dann hätten, ist ein totaler Krieg, der auf der einen Seite von Russland praktiziert wird, als einer, in dem Russland sich entweder verteidigt oder aufhört zu existieren; und auf der anderen Seite ein „Westen“, der in der Logik seines eigenen Konstrukts gefangen ist und sich seinem eigenen (säkularisierten) „heiligen Krieg“ nähert.

Zelenskys Worte und sein Video hatten in den westlichen Hauptstädten eine starke emotionale Wirkung, die eindeutig darauf abzielte, eine aufgeheizte Atmosphäre der Emotionen zu schüren, die fast zum Erliegen gekommen war. Diese emotionale Aufladung verstärkt die Angst vor dem Niedergang Amerikas und die Anzeichen dafür, dass sich immer weniger Länder instinktiv den USA beugen, so wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Das ist beunruhigend. Es kann aggressive Gefühle auslösen, die darauf abzielen, es demjenigen heimzuzahlen, der die Vorstellung von einer Nation mit einem einzigartigen Schicksal herabwürdigt.

Dieser emotionale Inhalt macht westliche Kommentatoren bereits blind für die militärischen Realitäten vor Ort, die von den täglichen Berichten über herzzerreißende Gräueltaten ignoriert und verdrängt werden. Im heutigen Westen ist die Analyse zu einem bloßen Ausdruck der korrekten Kultur geworden, und jede Erwähnung der Realitäten vor Ort ist fast ein Verbrechen. Dies ist der perfekte Rahmen, um Fehler zu begehen.

Wozu soll das führen? Die Logik ist zwingend: Ein westlicher totaler Krieg?

Ein preisgekrönter russischer Filmemacher, Nikita Michalkow, richtete seine eigene Ansprache an das russische Volk – vielleicht eine Parallele zu Zelenskys Rede vor dem Kongress:

„Schaut auf uns [das russische Volk] und denkt daran, dass sie das Gleiche mit euch tun werden, wenn ihr Schwäche zeigt … Brüder, denkt an das Schicksal Jugoslawiens und erlaubt ihnen nicht, das Gleiche mit euch zu tun. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass dies kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, es ist kein Krieg zwischen Russland, Europa und Amerika. Dies ist kein Krieg für die Demokratie, von dem uns unsere Partner überzeugen wollen. Dies ist ein globaler und vielleicht der letzte Versuch der westlichen Zivilisation, die russische Welt, die orthodoxe Ethik, die traditionellen Werte anzugreifen. Wer mit diesen Werten aufgewachsen ist, wird niemals dem zustimmen, was sie uns anbieten, von gleichgeschlechtlichen Ehen bis zur Legalisierung des Faschismus. Krieg ist eine schreckliche Sache. Ich kenne keinen normalen Menschen, der Krieg für eine gute Sache hält. Aber die Ukraine, Amerika und Europa haben bereits 1991 mit den Vorbereitungen für diesen Krieg begonnen … Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dieser Situation herauszukommen – entweder wir verteidigen uns, oder wir hören auf zu existieren. Zum Schluss möchte ich die weisen Worte eines klugen Mannes zitieren: „Es ist besser, für Loyalität gehängt zu werden, als für Verrat belohnt zu werden“.

Michalkow ist kein „Ausreißer“. Dr. Mariya Matskevich vom Institut für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaften erklärt, dass ein großer Teil der russischen Bevölkerung den Krieg in der Ukraine als „heiligen Kampf“ und „einen Krieg Russlands mit dem gesamten Rest der Welt“ ansieht. Sie fügt hinzu, dass diese Position vielen Russen weitaus sympathischer ist als jede Zusammenarbeit mit der Außenwelt, und stellt fest, dass Umfragen dieses Muster durchgängig und im Allgemeinen zutreffend widerspiegeln, ebenso wie die weit verbreitete Überzeugung, dass das, was Russland in der Ukraine tut, die Verteidigung gegen einen westlichen Angriff ist. Aus diesem Grund hat die Unterstützung der Russen für Putin, seine Regierung und sogar seine Partei „Einiges Russland“ seit Beginn der Feindseligkeiten zugenommen.

Der Gedanke des „totalen Krieges“ wurde von einem bekannten russischen Denker und Autor, Professor Dugin, in einem Fernsehsender zur Hauptsendezeit mit Nachdruck vertreten. Seine Ansichten stießen auf breite Zustimmung:

Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur für den russischen Staat, sondern auch für das russische Volk, seine Kultur und seine Zivilisation von existenzieller Bedeutung.

Ein erfolgreicher Ausgang in der Ukraine ist der Schlüssel für die Schaffung einer neuen Weltordnung.

Bislang hat der Westen Russland nie als Partner akzeptiert, aber die Operation in der Ukraine wird das ändern.

Man mag dieser Ansicht zustimmen oder nicht, aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, ob es sich um eine authentische Ansicht des russischen Volkes handelt oder nicht. Wenn ja, dann werden Putin und Russland weder vor neuen westlichen Sanktionen noch vor neuen Drohnen oder Waffenlieferungen an Kiew zurückschrecken: Der totale Krieg ist natürlich existenziell – bis zum Ende.

Ein bedeutender serbischer Wissenschaftler, Professor Vladusic, stellt dies in einen größeren Zusammenhang: „In Huntingtons Clash of Civilizations gibt es eine Karte der Zivilisationen: Auf dieser Karte sind die Ukraine und Russland in derselben Farbe eingezeichnet, weil sie zur selben orthodoxen Zivilisation gehören. Und direkt neben der Ukraine beginnt die dunkle Farbe, mit der Huntington die Zivilisation des Westens markiert:

„Wenn ich den Krieg mit Huntingtons Augen betrachte, komme ich zu folgendem Schluss: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist eine große Katastrophe für die orthodoxe Zivilisation. Das hypothetische Verschwinden Russlands wäre auch das Ende der orthodoxen Zivilisation, weil es kein anderes, ausreichend mächtiges orthodoxes Land gibt, das andere orthodoxe Nationen verteidigen könnte. Huntington flüstert mir dann zu, dass es in der Geschichte noch nie vorgekommen ist, dass ein Land von einer Zivilisation in eine andere übergewechselt ist, und zwar nicht, weil einige Länder es nicht versucht hätten, sondern weil, einfach gesagt, andere Zivilisationen sie nie dauerhaft akzeptiert haben. Ohne Russland würde der geopolitische Preis der verbleibenden orthodoxen Länder so stark sinken, dass andere Zivilisationen sie bestenfalls auf das Niveau sterbender Kolonien herabsetzen würden. Das gilt natürlich auch für die Ukraine. In dem Moment, in dem Russland besiegt, d.h. höchstwahrscheinlich in mehrere Staaten aufgeteilt würde, würde die Ukraine wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilen. Wir alle wissen, was das Wort Balkanisierung bedeutet“.

Es sieht so aus, als ob der totale Krieg unvermeidlich werden könnte. Die beiden unterschiedlichen Interpretationen der „Realität“ berühren sich in keinem Punkt. Die Logik ist unausweichlich. In diesen Architekturen des Hasses werden ausgewählte oder erfundene historische Fakten über Russland, seine Kultur und sein rassisches Wesen aus dem Zusammenhang gerissen und in vorbereitete intellektuelle Strukturen eingefügt, um Präsident Putin als „Schläger“ und „Kriegsverbrecher“ anzuklagen.

Wenn wir uns in diese Richtung bewegen, liegt das an dem potenziell katastrophalen Fehler, Russland als reinen Transaktionsakteur zu betrachten – ein Ansatz, der sich aus der Denunziation des eigenen kulturellen Erbes durch den Westen ergibt. Der Prozess ist einfach: Früher wurde ein Kunstwerk, ein großes Buch gelesen, um Licht und Verständnis auf vergangene Ereignisse zu werfen. Heute wird es nur noch als Ausdruck der zeitgenössischen Kultur verstanden. Es genügt, diese Kultur als politisch inkorrekt darzustellen (als weiß, frauenfeindlich oder kolonial), und schon ist sie politisch inkorrekt, was bedeutet, dass jede Erwähnung ein Verbrechen ist. Wie also kann man die russische Geschichte verstehen? Ganz einfach, sie kann nicht verstanden werden.

Man kann nicht verstehen, wie Russland die Geschichte als eine lange, tausendjährige Abfolge von Versuchen, Russland auszulöschen, lesen kann; wie Russen die jüngste Intervention der USA in die traditionelle Orthodoxie durch das Patriarchat in Konstantinopel als Absicht verstehen können, eine Spaltung der orthodoxen Gemeinschaft zu fördern, um sowohl das Moskauer Patriarchat (das Bollwerk des traditionellen sozialen Denkens) zu untergraben als auch die Saat des westlichen Liberalismus und westlicher kultureller Werte in die nationalen orthodoxen Kirchen einzubringen. Viele fromme Russen sehen den Ukraine-Konflikt als einen „Heiligen Krieg“ zur Bewahrung des traditionalistischen Ethos vor einem westlichen nihilistischen Kulturimpuls.

Sie könnten auch verstehen, wie viele Russen die bolschewistische Revolution, die neoliberale Intervention der USA in der Jelzin-Ära und die heutige „Woke“-Kultur als ein und dasselbe ansehen (wobei der Bolschewismus nur die „erste Ausgabe“ des Wokeismus ist): nämlich als einen Kampf zur Auslöschung der russischen Zivilisation und des orthodoxen Ethos.

Man kann die Geschichte auch anders lesen, aber das oben Gesagte könnte dennoch etwas von der authentischen Sicht der meisten Russen wiedergeben. Das ist der springende Punkt. Sie hat Auswirkungen auf Krieg und Frieden.