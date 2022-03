Vier Anzeichen für eine bevorstehende „Trennung“ zwischen den USA und den Golfstaaten

Von Abdel Bari Atwan: Er wurde in Gaza, Palästina, geboren und lebt seit 1979 in London. Abdel Bari ist seit 2013 Gründer und Chefredakteur von Raialyoum. Zuvor war er seit 1989 Redakteur von Al-Quds al-Arabi, einer unabhängigen, panarabischen Tageszeitung mit Sitz in London. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter des Bestsellers „The Secret History of al-Qa’ida“ (Die geheime Geschichte von al-Qaida), und schreibt zahlreiche Beiträge für internationale Medien – Fernsehen und Printmedien – und hält weltweit Vorträge.

Die an Washington gerichteten Schnellfeuer-‚Botschaften‘ der alten Verbündeten am Persischen Golf sind brutal und deuten stark darauf hin, dass die Tage der US-Hegemonie gezählt sind

Wenn der Ukraine-Krieg der arabischen Welt etwas Gutes gebracht hat, dann ist es der gesunkene Status und Einfluss der USA in Westasien. Washington verliert viele seiner traditionellen Verbündeten in der Region, insbesondere am Persischen Golf, und dieser Trend scheint sich zu beschleunigen.

Vier aktuelle Entwicklungen verdeutlichen dies.

Erstens der Besuch des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Freitag. Die herzliche Begrüßung durch die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Arabischen Emirate war ein Schlag ins Gesicht der US-Regierung, die sich nachdrücklich gegen den Besuch aussprach und Sanktionen verhängte, um die syrische Regierung zu delegitimieren.

Zweitens die wachsende Missachtung der US-Hegemonie durch Saudi-Arabien und die VAE, die beiden größten Ölproduzenten der OPEC. Vor allem lehnten sie die Aufforderungen von US-Präsident Joe Biden ab, die Ölproduktion zu erhöhen, um die Preise zu drücken und zusätzliche Lieferungen zu ermöglichen, damit die westlichen Sanktionen gegen russische Öl- und Gasimporte greifen können.

Drittens das Scheitern des Besuchs des britischen Premierministers Boris Johnson – im Namen Washingtons – in Abu Dhabi und Riad, wo er den beiden Ländern unverhohlene Drohungen übermittelte, sollten sie sich nicht der westlichen Linie in der Ukraine anschließen, sich den Wirtschaftssanktionen gegen Russland anschließen oder ihre Ölfördervereinbarungen mit dem Land brechen.

Viertens: Die Einladung Saudi-Arabiens an Chinas Präsident Xi Jinping zu einem offiziellen Besuch und die Offenheit Riads, seine Ölverkäufe an Peking in Yuan zu bepreisen. Dies deutet darauf hin, dass das Königreich und möglicherweise auch andere Golfstaaten bereit sein könnten, sich dem neuen globalen Finanzsystem anzuschließen, das Russland und China als Alternative zum westlichen System entwickeln.

Von den vier Entwicklungen war der Empfang für Präsident Assad in Abu Dhabi und Dubai das deutlichste Zeichen für die Rebellion der Golfstaaten gegen die USA und ihre Vorherrschaft. Der Besuch hätte jetzt nicht stattfinden müssen; dass er stattgefunden hat, sagt mehr über die Stimmung in den Machtzentren am Golf aus als alles andere.

Berichten zufolge haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate es abgelehnt, US-Außenminister Anthony Blinken zu empfangen, der an Johnsons Besuch anknüpfen möchte, um zu versuchen, dort Erfolg zu haben, wo er gescheitert ist.

Stattdessen besuchte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Ahmad Bin Zayed, Moskau zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow – eine weltweit beachtete Brüskierung. Die öffentlich zur Schau gestellte Freundlichkeit der beiden sollte Salz in die amerikanische Wunde streuen.

Der Zeitpunkt von Assads Reise – am 11. Jahrestag des Beginns des von den USA geführten Krieges gegen Syrien, der auf den Sturz der syrischen Regierung abzielt, und drei Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine – und die Gleichgültigkeit der VAE gegenüber der wütenden Reaktion der USA sind weitere Anzeichen für den Beginn eines Scheidungsverfahrens mit einem missbräuchlichen Partner, der seine Verbündeten ausnimmt und betrügt.

Assads Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten war für beide Länder und ihre Führer ein wichtiger Gewinn. Er durchbrach die offizielle Isolation Syriens in der arabischen Welt und läutete die Aufhebung des gegen das Land verhängten US-Embargos ein. Damit wird ein umfassenderer Prozess der arabischen „Normalisierung“ eingeleitet, in dessen Verlauf Damaskus seine Mitgliedschaft in der Arabischen Liga und seine Rolle in der kollektiven arabischen Entscheidungsfindung wiedererlangen und am arabischen Gipfel im November in Algier teilnehmen soll.

Dieser mutige Schritt kommt auch den VAE in vielerlei Hinsicht zugute. Er trägt dazu bei, die äußerst negativen Auswirkungen auf ihr Image auszugleichen, die sich aus der Unterzeichnung des so genannten Abraham-Abkommens und dem enthusiastischen Werben um den israelischen Feind ergeben haben.

Der Bau von Brücken des Vertrauens und der Zusammenarbeit mit der Achse des Widerstands über Syrien, dem engsten Verbündeten des Iran, könnte den VAE und Saudi-Arabien auch helfen, einen Ausweg aus ihrem Sumpf im Jemen zu finden. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Riad vorschlägt, einen parteiübergreifenden Dialog im Jemen zu veranstalten und die Houthi-Ansarullah-Bewegung offiziell zur Teilnahme eingeladen hat.

Kurz gesagt, was wir heute erleben, sind die Manifestationen einer Revolte gegen die US-Hegemonie in der arabischen Welt durch die Achse der arabischen „Mäßigung“ unter Führung des ägyptisch-emiratisch-saudischen Trios. Andere Golfstaaten und arabische Staaten wie der Irak, Algerien und der Sudan können sich anschließen, wenn sie dies wünschen. Diese neue Achse könnte auf dem Gipfeltreffen in Algier im Herbst klarere Formen annehmen.

Der Prozess der arabischen Normalisierung mit Israel wird sich zwangsläufig verlangsamen. Dies ist der schwerwiegendste Fehler, den die normalisierenden Länder – alte und neue – begangen haben könnten, und er sollte vollständig gestoppt werden. In dieser Hinsicht gibt es jedoch Optimismus, denn eine Abkehr von den USA bedeutet auch eine Abkehr von Israel.

Unterdessen wird Assads Präsidentenflugzeug, das in den letzten zehn Jahren nur Moskau und Teheran angeflogen hat, in den kommenden Wochen und Monaten wohl noch viele Reisen unternehmen. Das nächste Ziel nach Abu Dhabi könnte Riad oder Kairo sein, trotz aller Bemühungen der USA, den Weg zu versperren.