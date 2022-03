Thailand: Regierung verbietet Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel

Die Regierung wird die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen verbieten, da die breitere Verwendung von digitalen Vermögenswerten das Finanzsystem und die Wirtschaft des Landes bedroht.

Unternehmen – einschließlich Krypto-Börsen – dürfen solche Zahlungsdienste nicht anbieten und dürfen nicht in einer Weise handeln, die die Verwendung digitaler Vermögenswerte zur Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen fördert, so die Securities and Exchange Commission in einer Erklärung vom Mittwoch. Die neue Regelung werde sich jedoch nicht auf den Handel oder Investitionen in digitale Vermögenswerte auswirken, erklärte die Behörde.

Während die Beschränkungen für die Verwendung digitaler Währungen für Transaktionen ab dem 1. April in Kraft treten, haben Unternehmen bis Ende April Zeit, die neuen Regeln einzuhalten, so die Behörde. Sie sagte, dass die Beschränkungen für Kryptowährungen wie Bitcoin für kommerzielle Transaktionen im Einklang mit den Vorschriften in Europa, dem Vereinigten Königreich, Südkorea und Malaysia stehen.

Thailands hartes Durchgreifen bei digitalen Vermögenswerten kommt, da Einzelpersonen – insbesondere junge Investoren – auf der Suche nach besseren Renditen inmitten der wirtschaftlichen Abschwächung des Landes ihren Kryptohandel verstärken. Geschäftsbanken wurden vor einer direkten Beteiligung am Handel mit digitalen Vermögenswerten aufgrund der hohen Volatilität, Unsicherheit und des Risikos gewarnt.

Die Entwicklung einer anderen Preiseinheit als dem thailändischen Baht wird die Kosten der wirtschaftlichen Aktivitäten erhöhen und die Effizienz der geldpolitischen Übertragung verringern, so die Regulierungsbehörde. Im Falle einer Liquiditätskrise wird die Bank of Thailand nicht in der Lage sein, verschiedenen Finanzinstitutionen in einer anderen Form als dem Baht zu helfen, sagte sie.

Nach den neuen Vorschriften müssen Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte Werbung, Werbung oder die Einrichtung eines Systems zur Erleichterung der Zahlung von Waren und Dienstleistungen über digitale Geldbörsen einstellen. Die Unternehmen müssen ihre Kunden vor der Verwendung von digitalen Vermögenswerten für Zahlungen warnen und können ihre Konten kündigen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen, hieß es.

Der Wert der von Thais gehaltenen digitalen Vermögenswerte ist von 9,6 Milliarden Baht vor ein paar Jahren auf 114,5 Milliarden Baht gestiegen, wie die Regierung im Januar mitteilte. Der durchschnittliche Tagesumsatz ist von 240 Millionen Baht auf 4,8 Milliarden Baht gestiegen, und die Zahl der aktiven Handelskonten hat sich von 170.000 vor der Pandemie auf 1,98 Millionen erhöht.