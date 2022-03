Wie in der Ukraine die Überwachungsgesellschaft rasch aufgebaut wird

Seit letzter Woche setzt das ukrainische Verteidigungsministerium die Gesichtserkennungssoftware des umstrittenen Unternehmens Clearview ein. Die Technologie kann in der Ukraine unter anderem eingesetzt werden, um „Fehlinformationen zu bekämpfen, die Namen russischer Soldaten herauszufinden und Tote zu identifizieren“.

Die Ukraine darf die Dienste von Clearview, das von europäischen Datenschützern heftig kritisiert wurde, kostenlos in Anspruch nehmen. Insbesondere die Art und Weise, wie die Fotos in die Gesichtsdatenbank aufgenommen werden, ist Gegenstand vieler Diskussionen. Clearview verwendet Webscraper, um Fotos zu sammeln, die Menschen ins Internet gestellt haben. Dies hat zu einer Datenbank mit 10 Milliarden Fotos geführt.

Clearview wird von dem berüchtigten Silicon-Valley-Investor Peter Thiel mitfinanziert, der unter anderem im Lenkungsausschuss sitzt, der die Bilderberg-Konferenz organisiert.

Einsatz auch in der EU. Die niederländische Polizei hat die umstrittene Gesichtserkennungssoftware bereits „mindestens 50 Mal“ eingesetzt, schrieben amerikanische Medien im vergangenen Jahr. Der ehemalige Justizminister Ferd Grapperhaus schrieb an die Abgeordnetenkammer, dass „der Einsatz von KI (künstliche Intelligenz, Anm. d. Red.) in der Polizei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist, um weiterhin effektiv handeln zu können“. „Es ist zu erwarten, dass sich KI irgendwann zu einer weithin akzeptierten und genutzten Technik entwickeln wird“, schrieb Grapperhaus.

„Wie schön, dass Clearview dies kostenlos anbietet. Ein schöner Prozess, denn er passt auch wunderbar in die Überwachungsgesellschaft, die sich in rasantem Tempo aufbaut“, antwortet der Abgeordnete Daniël Osseweijer.

Der Datenspezialist Marc van der Vegt sagt: „Ich vermute, dass der nationale Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit die Ergebnisse der Studie mit einem Lächeln begrüßen wird. Ob es dafür eine Grundlage gibt, ist noch nicht bekannt, aber eine weitere „Versuchsphase“ wird „helfen“. Wer kennt einen guten plastischen Chirurgen?“