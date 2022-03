Biden will möglichen Einsatz von Atomwaffen im russisch-ukrainischen Konflikt diskutieren

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Während sich der Konflikt in der Ukraine weiter verschärft, scheint der Westen daran interessiert zu sein, eine neue Welle der internationalen Nuklearisierung anzustoßen. Washington kündigte an, einen nuklearen Notfallplan zu erstellen, um einer möglichen Eskalation der Krise zwischen der Ukraine und Russland zu begegnen. Die amerikanischen Argumente zur „Rechtfertigung“ einer solchen Maßnahme beruhen auf der Verfälschung früherer Äußerungen Moskaus, was zeigt, dass die NATO bereit ist, alles zu tun, um die aktuelle Situation zum Vorwand für eine weltweite Re-Nuklearisierung zu machen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden steht kurz vor dem Beginn seiner Europareise, auf der er an Sitzungen des Europäischen Rates und der NATO teilnehmen wird, bei denen das Hauptthema sicherlich die Ukraine sein wird. In einer kürzlich abgegebenen Erklärung erklärten Sprecher des Weißen Hauses, dass unter anderem der mögliche Einsatz von Atomwaffen in dem Konflikt auf der Tagesordnung stehen wird, der von der US-Regierung mit zunehmender Aufmerksamkeit behandelt wird – angeblich als Reaktion auf eine angebliche „russische nukleare Bedrohung“.

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan äußerte sich zu diesem Fall mit den Worten: „Präsident Putin hat in den ersten Tagen des Konflikts tatsächlich das Schreckgespenst eines möglichen Einsatzes von Atomwaffen aufgeworfen. Das ist etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Auf der Grundlage unserer aktuellen Analyse haben wir unsere nukleare Haltung bis heute nicht verändert. Aber wir beobachten diesen möglichen Fall ständig, und natürlich nehmen wir ihn so ernst, wie man ihn nur nehmen kann. Wir werden uns mit unseren Verbündeten und Partnern unter anderem über diesen möglichen Fall beraten und erörtern, wie wir darauf reagieren könnten (…) [Joe Biden] wird mit den Verbündeten an längerfristigen Anpassungen der NATO-Streitkräfte an der Ostflanke arbeiten. Er wird [auch] gemeinsame Maßnahmen zur Verbesserung der europäischen Energiesicherheit und zur Verringerung der Abhängigkeit Europas von russischem Gas ankündigen“.

Bei der Erwähnung Putins bezieht sich der amerikanische Berater auf die Episode, in der der russische Präsident in den letzten Februartagen die Alarmbereitschaft der Atomstreitkräfte des Landes angeordnet hatte. Damals gab es weltweit große Spannungen und Fehlinformationen, wobei pro-westliche Medien behaupteten, dass Putin „mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte“, was absolut falsch ist, wenn man bedenkt, dass Putins Befehl nur eine pünktliche Antwort auf eine vorangegangene kontroverse und kriegerische Rede der britischen Außenministerin Liz Truss war, in der die Möglichkeit einer Beteiligung der NATO an dem Konflikt erwähnt wurde.

Auch die spätere russische Pressesprecherin Maria Sacharowa wurde von den westlichen Medien in ihren Worten verfälscht. Zakharova hatte während einer Pressekonferenz geäußert, dass ein möglicher Dritter Weltkrieg nuklear sein würde – was Russland dazu veranlasste, dieses Szenario zu vermeiden. Damals verzerrten westliche Agenturen die Rede der Sprecherin und unterstellten ihr eine Art Drohung (während Sacharowa in Wirklichkeit nur etwas Offensichtliches gesagt hat, das jedem klar ist: dass ein neuer Weltkrieg nuklear sein würde – was genau der Grund ist, warum die internationale Gesellschaft seit 1945 versucht, diese Situation zu vermeiden).

Bei mehreren Gelegenheiten haben sich Moskauer Beamte bemüht, die russische Position, eine nukleare Eskalation des Konflikts vermeiden und nicht provozieren zu wollen, noch deutlicher zu machen. So erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber CNN, dass sein Land nur dann Atomwaffen einsetzen würde, wenn es eine existenzielle Bedrohung für die Existenz des russischen Staates gäbe: „Wir haben ein Konzept der inneren Sicherheit, es ist öffentlich, Sie können alle Gründe für den Einsatz von Atomwaffen [Russlands] nachlesen (…) Wenn es sich um eine existenzielle Bedrohung für unser Land handelt, dann können sie in Übereinstimmung mit unserem Konzept eingesetzt werden“.

Es ist kein Geheimnis, dass Washington in den letzten Jahren versucht hat, die internationalen Beziehungen neu zu nuklearisieren. So hat die US-Regierung beispielsweise damit begonnen, die Möglichkeit der Wiederaufnahme von Atomtests im Jahr 2020 zu diskutieren. Diese Art von Haltung erweist sich als extreme und reaktive Maßnahme angesichts des Prozesses der geopolitischen Dezentralisierung. Mit anderen Worten: Inmitten des Aufstiegs der multipolaren Welt besteht Washingtons letzter Ausweg zum Schutz seiner globalen Dominanz darin, eine neue nukleare Welle zu starten.

Das Hauptproblem ist jedoch der Versuch, den Plan zur erneuten Nuklearisierung mit einer Verzerrung der russischen Äußerungen zu rechtfertigen. Russland hat sich zu keinem Zeitpunkt für eine Nuklearisierung des Konflikts in der Ukraine ausgesprochen. Im Gegenteil, Moskau hat eine klare Haltung eingenommen: Atomwaffen kommen nicht in Frage, es sei denn, es besteht eine existenzielle Bedrohung für Russland. Der Grund für die Alarmbereitschaft der Nuklearstreitkräfte ist ganz einfach die von der NATO selbst vorangetriebene Eskalation, bei der einige westliche Politiker eine stärkere Beteiligung des Bündnisses an dem Konflikt in Betracht ziehen. Es liegt auf der Hand, dass ein mögliches Eingreifen der NATO in der Ukraine als existenzielle Bedrohung interpretiert werden könnte, da der Block über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügt. Damit keine Eskalation droht und der russische Nuklearalarm aufgehoben wird, muss die NATO als erstes auf jegliche Beteiligung an dem Konflikt verzichten, die eine existenzielle Bedrohung darstellen könnte.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine erneute Nuklearisierung der Welt irgendeine Art von kriegerischem Einsatz solcher Waffen bedeuten wird. In einem Konflikt, in dem sich zwei Atommächte gegenüberstehen, gewinnt keine Seite, und ein Krieg zwischen Russland und der NATO wäre sicherlich das Ende der Welt. Die amerikanische Haltung würde also nicht darin bestehen, Atomwaffen gegen Feinde einzusetzen, sondern nur darin, eine neue Welle der Nuklearisierung voranzutreiben und zu den Spannungen der Ära des Kalten Krieges zurückzukehren. So ist es beispielsweise möglich, dass die Atomtests wieder aufgenommen werden und die Produktion neuer Waffen angekurbelt wird, was zu einem neuen nuklearen Wettlauf führen würde.

Leider ist ein Nuklearkonflikt zwar praktisch unmöglich, aber ein gewisses Maß an Nuklearisierung scheint eine unvermeidliche Begleiterscheinung der derzeitigen Situation zu sein.