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Die Prioritäten der Bundesregierung dienen nicht den deutschen Interessen!

Bei der Nachfrage einer AFD Abgeordneten zum finanziellen Spielraum der Bundesregierung, bezüglich der Probleme des Landes, äußerte sich Friedrich Merz im Bundestag auf entlarvende Weise. Zusätzlich Log Merz wissentlich um seine Aussage mit falschen Behauptungen zu legitimieren, da er wohl merkte daß er dabei war sich um um Kopf und Kragen zu reden.

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