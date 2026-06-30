Kommt eine False Flag?

Es ging los mit der „Warnung“ von Laura Loomer (die ist total verrückt, stand bisher Trump nahe, ist aber ein Israel-Shill) zu einem „9-11“ mäßigen Event, jetzt reden auch Offizielle in Israel davon.

Also noch mal zum mitschreiben: Die reden offen davon, dass sie eine „False Flag“ Aktion durchführen werden, um die USA und den Iran wieder zu entzweien. So sicher sind die sich, dass das dumme Goyim-Viehvolk das trotzdem nicht schnallt.

Für die Schlafmichel, die nach wie vor bei ARD und ZDF in der ersten Reihe angekettet sind, wie die armen Seelen in Platons Höhle, mag das sogar zutreffen.