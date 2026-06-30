Corona-Ticker Folge 29: Vielleicht kommen sie doch nicht ungeschoren davon

Von Martina Binnig • Immer mehr Veröffentlichungen und ans Tageslicht geklagte Informationen bestätigen die skrupellose, fahrlässige und letztlich gemeingefährliche Politik während der Corona-Zeit. Obwohl viele beinahe unglaubliche Tatsachen mittlerweile auf dem Tisch liegen, wird von den Verantwortlichen und den Institutionen weiter gemauert, verurteilt und verschleiert. Mangelndes öffentliches Interesse an diesem Skandal begünstigt die Täter.

Vielleicht kommen sie doch nicht ungeschoren davon, die Hauptverantwortlichen der Corona-Krise. In den vergangenen Wochen gab es jedenfalls mehrere brisante Enthüllungen, die nicht ohne Folgen für die Täter bleiben dürften. So veröffentlichte die Direktorin des US-Geheimdienstes Tulsi Gabbard am 18. Juni (ihrem letzten Arbeitstag!) Dokumente, die belegen, dass Anthony Fauci, der frühere Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), riskante Forschungen am chinesischen Wuhan Institute of Virology mit US-