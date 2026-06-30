Peter Haisenko

Man ist ja schon einiges gewöhnt im Imperium der Lügen, aber es gibt nichts, was nicht zu steigern wäre. Jetzt bringt ntv ein Machwerk, das zu 90 Prozent von dem Rada-Mitglied Dmytro Lubinets abgeschrieben ist. Und nein, es sind keine Lügen, aber eine brutale Verdrehung, denn alles, was Russland dort vorgeworfen wird, trifft ausschließlich auf die Schergen Kiews zu.

Ich werde hier direkt aus diesem Machwerk zitieren und kommentieren. Es beginnt so:

„Russlands Truppen kommen in der Ukraine kaum noch voran, Kiews Armee sei Dank. Damit fallen auch weniger Zivilisten in die Hände der Kreml-Streitkräfte. Andernorts schreitet die Russifizierung ukrainischer Staatsbürger derweil weiter voran.“

Tatsächlich ist es Kiew, das den Menschen den Gebrauch der russischen Sprache verbietet. Die Menschen in den vier, mit der Krim fünf neuen russischen Republiken dürfen jede Sprache sprechen, die sie wollen, selbstverständlich auch Ukrainisch.