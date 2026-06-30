Die sofortige Beschwerde Dr. Fuellmichs gegen die Abweisung seines Eilantrags auf Haftentlassung …

Wie berichtet, ist der Eilantrag Dr. Fuellmichs vom 28.5.2026 zur Zivilklage auf sofortige Einstellung des Strafverfahrens gegen ihn und Entlassung aus der bereits 2 Jahre und 8 Monate dauernden U-Haft vom Landgericht Hannover sofort abgewiesen worden, ohne auf die Fakten des vorgetragenen und glaubhaft gemachten Falles überhaupt einzugehen. Dr. Fuellmich hat dagegen, wie er bereits ankündigte, am 9. Juni 2026 sofortige Beschwerde beim OLG Celle eingelegt, über die noch nicht entschieden ist. Wir bringen nachfolgend die wesentlichen Punkte der von ihm vorgebrachten Begründung, die ein Prüfstein des Rechtsstaates sind.

Dr. Fuellmich und seine Verteidigerin beantragen in der sofortigen Beschwerde, die mir vorliegt:

1. den Beschluss des Landgerichts Hannover vom 28.05.2026 aufzuheben,

2. dem Eilantrag vom 28.05.2026 stattzugeben.

Sie machen zu Beginn geltend, dass der Beschluss der Einzelrichterin des Landgerichts Hannover im Grunde unter Verletzung des fundamentalen