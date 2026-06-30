Europas oberstes Gericht entscheidet im Fall einer COVID-Impfpflicht gegen einen Soldaten

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Einem Offizier gelang es nicht, das höchste europäische Gericht davon zu überzeugen, dass Italiens COVID-19-Impfpflicht für Angehörige der Streitkräfte eine Diskriminierung darstelle, da diese Pflicht nicht auch für zivile Mitarbeiter gelte. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass der Widerstand gegen Impfpflichten aufgrund politischer Meinungsverschiedenheiten nicht unter den Schutz des EU-Antidiskriminierungsrechts fällt. Rechtsexperten erklärten, das Urteil stelle keine allgemeine Befürwortung von Impfpflichten dar.

Einem Offizier gelang es nicht, das höchste europäische Gericht davon zu überzeugen, dass Italiens COVID-19-Impfpflicht für Angehörige der Streitkräfte diese diskriminiere, da die Pflicht nicht auch für zivile Mitarbeiter gelte.

Der Offizier, der mit den Initialen B.G. bezeichnet wird, diente im Pionierkorps der italienischen Armee. Er wurde im Januar 2022 ohne Bezahlung vom Dienst suspendiert, weil er sich geweigert hatte, der Impfpflicht nachzukommen.

Anfang dieses Monats entschied der Europäische Gerichtshof, dass der Widerstand gegen Impfpflichten, der auf politischen Meinungsverschiedenheiten und nicht auf einer aufrichtigen Weltanschauung beruht, nicht unter das Antidiskriminierungsrecht der Europäischen Union (EU) fällt.

B.G. focht seine Suspendierung an und argumentierte, dass regelmäßige COVID-19-Tests eine akzeptable Alternative zur Impfpflicht darstellten und dass Arbeitnehmern in anderen Branchen diese Wahlmöglichkeit eingeräumt werde.

Das italienische Verfassungsgericht entschied gegen ihn und befand, dass die Impfpflicht für das Militär eine angemessene Maßnahme für Militärangehörige sei.

Im Berufungsverfahren bat der italienische Staatsrat, das höchste Verwaltungsberufungsgericht des Landes, den Europäischen Gerichtshof um Klärung mehrerer rechtlicher Fragen.

Der Europäische Gerichtshof stellte fest, dass B.G. keine aufrichtig vertretene religiöse, spirituelle oder philosophische Überzeugung nachweisen konnte, die nach EU-Recht geschützt ist.

„Die Richter befanden, dass B.G. keine geschützte religiöse, philosophische oder spirituelle Überzeugung zum Ausdruck brachte, sondern Italiens Gesundheitspolitik in Frage stellte“, berichtete Courthouse News. Seine Einwände „konzentrierten sich auf die Wirksamkeit des Impfstoffs, mögliche Nebenwirkungen, Tests als Alternative und die Art und Weise, wie die Impfpflicht umgesetzt wurde.“

In seinem Urteil schrieb der Europäische Gerichtshof, dass B.G. „nicht darauf abzielt, sich der im Ausgangsverfahren streitigen Impfpflicht auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugungen zu widersetzen, sondern die von den italienischen Behörden im Bereich der öffentlichen Gesundheit getroffenen Entscheidungen als solche in Frage zu stellen“.

Diese Einwände „stellen Meinungen“ zur öffentlichen Gesundheit dar und sind als solche nicht geschützt. Neben aufrichtig vertretenen Überzeugungen schützt das EU-Recht auch vor Diskriminierung aufgrund von Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung.

Die niederländische Rechtsanwältin Meike Terhorst bezeichnete das Urteil als „bedauerlich und enttäuschend“, da der rechtliche Schutz persönlicher Überzeugungen in der EU „eine leere Hülle zu sein scheint“.

Urteil ist kein „Freibrief zur Auferlegung medizinischer Auflagen“

Rechtsexperten sind sich uneinig über die möglichen Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs.

Laut Defence Matters geht die Relevanz des Falls, der zwar auf Rechtsvorschriften aus der COVID-19-Zeit zurückgeht, über die Pandemie hinaus und betrifft „die weitergehende Frage, inwieweit Streitkräfte ihrem Personal Gesundheits- und Einsatzbereitschaftsverpflichtungen auferlegen dürfen und wie das EU-Recht militärische Beschäftigung von ziviler Arbeit unterscheidet“.

Allgemeiner betrachtet stellt das Urteil jedoch keine pauschale Billigung von Impfpflichten dar, da der Europäische Gerichtshof „nicht entschieden hat, ob alle Vorschriften zur Impfpflicht in jedem Kontext gültig sind“, berichtete Defence Matters.

Laut Defence Matters schränkt das Urteil weiterhin „die Heranziehung von ‚Überzeugungen‘ als Rechtsgrundlage für die Anfechtung von Impfvorschriften am Arbeitsplatz ein“. Dies könnte den Spielraum für künftige „Antidiskriminierungsklagen aufgrund persönlicher Impfverweigerung“ verringern.

„Diese Unterscheidung könnte bei künftigen Rechtsstreitigkeiten von Bedeutung sein, in denen Arbeitnehmer versuchen, Einwände gegen Gesundheits- oder Sicherheitsvorschriften als geschützte Überzeugungen darzustellen“, berichtete „Defence Matters“.

„Defence Matters“ erklärte, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gebe den EU-Mitgliedstaaten keinen „unbegrenzten Ermessensspielraum“. Militärangehörige könnten nationale Impfpflichten weiterhin auf der Grundlage von „innerstaatlichem Verfassungsrecht, Menschenrechtsrecht, Verwaltungsrecht oder gegebenenfalls anderen Bereichen des EU-Rechts“ anfechten.

Laut „Defence Matters“ dürfte das Urteil vor allem Angehörige der Streitkräfte in der gesamten EU betreffen, da „es bestätigt, dass der militärische Status unterschiedliche Dienstpflichten rechtfertigen kann“.

„Die Streitkräfte wenden regelmäßig Vorschriften in Bezug auf medizinische Eignung, körperliche Fitness, Impfungen und Einsätze an, die strenger sind als diejenigen, die für ziviles Personal gelten. Diese Vorschriften können die Fähigkeit des Personals beeinträchtigen, Dienst zu leisten, eingesetzt zu werden oder in bestimmten Funktionen zu verbleiben“, berichtete „Defence Matters“.

Dr. Paolo Vargiu, außerordentlicher Professor für Rechtswissenschaften an der britischen University of Leicester, erklärte gegenüber Courthouse News, das Urteil gebe den Regierungen keinen „Freibrief zur Auferlegung medizinischer Anforderungen“ und beschränke geschützte Weltanschauungen nicht nur auf Religion, sondern lasse die Grenze zwischen geschützten Weltanschauungen und Anfechtungen politischer Maßnahmen offen.

Vargiu sagte, dies bedeute, dass es in Zukunft zu rechtlichen Anfechtungen kommen könne, die Themen von der medizinischen Selbstbestimmung über Klimaschutzverpflichtungen bis hin zu anderen Anforderungen am Arbeitsplatz betreffen.

Terhorst erklärte jedoch, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs „untergräbt jede auf Weltanschauung beruhende Ausnahme von der Impfpflicht“ und ignoriere Artikel 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wonach jeder medizinische Eingriff auf einer informierten Einwilligung beruhen muss.

„Nein zu einem medizinischen Eingriff zu sagen, ist das grundlegendste Menschenrecht – das Recht, über den eigenen Körper zu entscheiden“, sagte Terhorst.

Anhängiges Verfahren: Impfpflichten verstoßen gegen das Recht auf Einwilligung nach Aufklärung

Terhorst prognostizierte, dass „die rechtliche Diskussion über Impfpflichten“ in der EU „weitergehen wird“, da der Europäische Gerichtshof eine Anfechtung solcher Pflichten im Hinblick auf das europäische Menschenrechtsrecht noch nicht geprüft habe.

Der italienische Anwalt Alessandro Fusillo erklärte gegenüber The Defender, dass ein weiteres vor dem Europäischen Gerichtshof anhängiges Verfahren Antworten auf einige der noch offenen rechtlichen Fragen liefern könnte.

Auch in der Rechtssache C-386/25 geht es um eine angebliche Diskriminierung von Angehörigen der Streitkräfte, die der italienischen COVID-19-Impfpflicht unterlagen. In diesem Fall wird die Impfpflicht jedoch unter anderem mit der Begründung angefochten, dass den Angehörigen der Streitkräfte die Einwilligung nach Aufklärung verweigert worden sei.

Der Europäische Gerichtshof wurde gebeten, zu prüfen, ob die italienische Impfpflicht „uninformiert“ sei, „da die für die Aufklärung der Bürger erforderlichen Hinweise oder Informationen fehlten“.

Dieses Fehlen einer Einwilligung nach Aufklärung könnte gegen mehrere Artikel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – darunter Artikel 3 – sowie gegen verschiedene andere Rechtsvorschriften und Entschließungen der EU und des Europarats verstoßen.

„Dieser Antrag ist weitaus umfassender und könnte den Gerichtshof dazu zwingen, die begrenzte Betrachtung religiöser und philosophischer Fragen aufzugeben, da er eng mit dem Recht auf Einwilligung nach Aufklärung verbunden ist“, sagte Fusillo.