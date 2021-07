Die Propaganda-Matrix

Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft

Auszug aus dem aktuellen Buch von Michael Meyen

Aus der Arena in die Matrix

Dieses Kapitel ist ein Nachzügler, geschrieben, als alles längst fertig war. Wie bei jedem Buch hatte ich mir eine ganz persönliche Deadline gesetzt. Diesmal war das ganz einfach. Ich sollte an einem Dienstag Ende März bei der ÖDP in München über den Journalismus in Deutschland sprechen und dachte: Wenn ich das Manuskript am Montag an die Rubikon-Lektorin schicke, dann habe ich nicht nur den Kopf frei, sondern auch einen Vortrag in der Tasche. Die Definitionsmacht der Leitmedien, das Filtermodell, meine vier Arenen und schließlich das, was gleich noch kommen wird – eine Reise in die Zukunft, getragen von einem Freiheitsbegriff, der die Erfahrungen eines Weltkriegs bündelt.

Der Vortrag hat dann tatsächlich einigermaßen funktioniert. Großes Publikum, viele Fragen, angenehme Atmosphäre. Eine der Mails, die in den nächsten Tagen eintrudelten, enthielt zwar die Formulierung »etwas anstrengend« und bezweifelte, dass wirklich alle folgen konnten, insgesamt aber überwog das Lob. Ich bin ein Profi, natürlich. Trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn mir Menschen so etwas schreiben. Dann kam es. Noch ein Dank, schon im Betreff