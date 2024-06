Es ist bekannt, dass man im Westen vor vielen Jahrzehnten mit Werbung erfolgreich war, insbesondere mit politischer Werbung. Wenn nötig, können die PR-Leute dort jeden Fall so drehen, dass er ganz anders aussieht, als er ist. Das Thema Umweltschutz ist da keine Ausnahme, das zwar erheblich politisiert wurde, aber auf verschiedenen internationalen Plattformen aktiv nach eigenem Gutdünken und im eigenen Interesse eingesetzt wird. Hier einige Beispiele.

Ende Mai berichtete die irakische Nachrichtenagentur Rudaw, dass Hussein Jaloud den britischen Ölkonzern BP verklagt hat, nachdem sein Sohn Ali an Leukämie gestorben ist, die sich seiner Meinung nach aufgrund des Abfackelns von Gas auf dem größten irakischen Ölfeld Rumaila entwickelt hat: “Nachdem wir die Ärzte aufgesucht und ihn untersucht haben, haben sie bestätigt, dass er [Ali] aufgrund von Öl und dem Verbrennen von Gas an Leukämie erkrankt ist”, sagte Jaloud gegenüber Reportern und erzählte, dass bei Ali 2017 erstmals Krebs diagnostiziert worden sei. Er betonte, er klage “nicht nur für Ali, sondern auch für Dutzende, vielleicht Hunderte von Patienten und diejenigen, die an Krebs gestorben sind”, der durch die Verbrennung von überschüssigem Gas verursacht wurde.

Bei der Förderung aus Ölquellen wird überschüssiges Begleitgas, das nicht gelagert oder verwendet werden kann, in der Regel verbrannt, und der Irak ist für diese Praxis bekannt. Dabei werden giftige Schadstoffe wie Benzol freigesetzt, das ein Karzinogen ist und bekanntermaßen Leukämie verursacht. Im Irak sind Gemeinden, die in der Nähe von Gasabfackelungsstellen leben, besonders gefährdet, da sie in eine Zone fallen, in der ein tödliches Gemisch aus Kohlendioxid, Methan und schwarzem Ruß freigesetzt wird, das auch die Umwelt stark verschmutzt.

Obwohl Raffinerien nach irakischem Recht nicht weniger als 10 Kilometer von Wohngebieten entfernt sein dürfen, beträgt der Abstand in der Praxis nur zwei Kilometer, und Wohnungen in der Nähe von Ölfeldern sind teuer. Die Regierung selbst versucht, das Abfackeln von Gas einzustellen und stattdessen Gas zur Stromerzeugung zu verwenden. Dabei spielen jedoch auch westliche Unternehmen eine wichtige Rolle. So positioniert sich BP als umweltorientiertes Unternehmen. Aber wie wir sehen können, sprechen die Fakten eine andere Sprache.

Ein weiterer Faktor, der in direktem Zusammenhang mit der Umwelt steht und nicht ignoriert werden kann, ist das exponentielle Wachstum des globalen Marktes für elektrische und elektronische Geräte, wobei die Elektronikindustrie als die weltweit am schnellsten wachsende Branche gilt. Sie verursacht aber auch Umweltkosten, da die Elektronikindustrie den meisten Abfall produziert.

Im Jahr 2019 fielen beispielsweise 53,6 Millionen Tonnen solcher Abfälle an. Die Einwohner Norwegens (28,3 kg pro Kopf und Jahr), der Schweiz (26,3 kg), Islands (25,9 kg), Dänemarks (23,9 kg), Großbritanniens (23,4 kg) und der USA (20 kg) erzeugten in diesem Jahr den meisten Elektronikmüll.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wird Anfang 2024 fünfmal mehr Elektroschrott produziert als recycelt werden.

Gleichzeitig sind die Hauptströme dieses “Mülls” nicht dokumentiert, und Experten stellen die berechtigte Frage, ob in weniger entwickelten Ländern das Recycling oder die Lagerung von Elektroschrott unter Verletzung grundlegender Normen und Anforderungen erfolgt. Dies ist nicht nur eine Frage des Handels, sondern auch der Umweltgerechtigkeit, da wirtschaftlich entwickelte Länder in der Regel Elektronikschrott in Entwicklungsländer schicken.

Ein solches Beispiel ist Ghana, wo ein großer Strom von Elektronikschrott anfällt, der dort jedoch zu 95 % inoffiziell verarbeitet wird. Darüber hinaus werden einige in westlichen Ländern ausgemusterte Geräte aufgrund ihres niedrigen Preises dort betrieben, da sie als Schrott aufgekauft, aber auf dem lokalen Markt als Gebrauchtgeräte weiterverkauft werden. Zu den drei wichtigsten Partnern Ghanas gehören die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und China.

Accra ist ein zentraler Standort für die “Industrie” des Elektronikschrotts. In der Tat handelt es sich um eine E-Schrott-Industrie mit intensiver Handarbeit, informellen Beziehungen und Selbstverwaltung. Nach der Sortierung werden verschiedene Verfahren wie Verbrennung und Demontage eingesetzt, um den Elektroschrott zu recyceln. Lokale Unternehmen kaufen oft die im Elektronikschrott enthaltenen Metalle zur Herstellung von Eisenstäben, die dann in Länder wie China und Indien exportiert werden.

In Ghana befindet sich eine der größten Elektroschrottdeponien der Welt, bekannt als Agbogbloshie. Dieses Gebiet umfasst etwa 10 Hektar mit einer Bevölkerung von etwa 80 Tausend Menschen und 10 Tausend informellen Arbeitern in der Verarbeitung von Elektronikschrott. Dieser Standort, an dem sowohl Abfälle verarbeitet als auch entsorgt werden, befindet sich in der Nähe des Odaw-Flusses und der Korle-Lagune. Dort befinden sich auch viele Fabriken, Büros und kleine Unternehmen, die eng mit dem Geschäftsviertel von Accra und dem Elektroschrott-Recycling verbunden sind.

Es ist nicht schwer zu erraten, dass es sich hier um eine halbkriminelle Welt handelt, in der die Menschenrechte, von denen der Westen so gerne spricht, natürlich in keiner Weise geachtet werden. Kinderarbeit, die völlige Nichteinhaltung von Umweltstandards usw. sind dort gang und gäbe.

Und wieder einmal steht das Vereinigte Königreich zusammen mit den USA auf der Liste. Apropos letztere: Prognosen zufolge wird die installierte Kapazität von Datenspeichern in den Vereinigten Staaten bis 2025 2,2 Zettabyte erreichen, was die Produktion von etwa 50 Millionen Stück abgelaufener Festplatten pro Jahr ermöglichen wird. Der Cloud-Speicher ist auf etwa 70 Millionen Server verteilt, die sich in 23.000 Rechenzentren auf der ganzen Welt befinden; zusammen wiegen sie so viel wie 192 Eiffeltürme. Die Fläche eines der größten Zentren beträgt mehr als 1,5 Millionen Quadratfuß, was einer Fläche von 20 Profifußballfeldern entspricht.

In der Cloud-Storage-Branche werden die Geräte alle drei bis fünf Jahre aufgerüstet und ausgemustert. Danach werden sie durch Schreddern physisch zerstört, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Der dabei anfallende Abfall wird verschiedenen Verfahren wie Schmelzen, Recycling, Verbrennung und Deponieentsorgung unterzogen. Das bedeutet, dass die meisten der 11 Millionen Server, die 2017 weltweit produziert wurden, im Jahr 2022 bereits ausgemustert sind. Und da in den nächsten Jahren weltweit 700 große Rechenzentren gebaut werden, wird sich der Markt für Elektroschrott mit immer mehr Abfällen füllen.

Die wichtigsten Unternehmen in dieser Branche sind das amerikanische Amazon, Google, Microsoft, Oracle, IBM und einige andere.

China gehört natürlich auch zu den Ländern mit einer entwickelten Elektronikindustrie. Aber China hat in der Provinz Guangdong seine eigene Elektronikmülldeponie in Gulyu, die als die größte der Welt gilt. Außerdem gibt es eine ähnliche Verarbeitungsstätte in Hongkong. Und zumindest in China schreit man nicht so penetrant nach Umweltstandards wie im Westen.

Die totale Heuchelei der westlichen Länder in dieser Hinsicht kann man auch am Beispiel Deutschlands sehen. Im April 2024 wurde dieses Land verurteilt, weil es die Statistiken über Methanemissionen um ein Dutzend Mal zu niedrig angesetzt hatte. In dem Bericht hieß es, dass Deutschland zwar 44 % der gesamten Braunkohleförderung in der EU im Jahr 2022 produzierte, aber nur 1,39 Tausend Tonnen aktive Grubengasemissionen meldete, was 1 % der von der EU gemeldeten Menge entspricht. Daher können die Grubengasemissionen in Deutschland tatsächlich 28 bis 220 Mal höher sein als die offiziellen Angaben.

Deutschland ist der Ansicht, dass das Niveau der Braunkohleförderung mit dem Polens vergleichbar ist. Nach deutschen Schätzungen ist der Methangehalt in der deutschen Kohle jedoch 40-100 Mal geringer als in der polnischen Braunkohle.

Aber auch Deutschlands eigene Kohle reicht nicht aus, um seinen Energiehunger zu stillen, da es die dumme Entscheidung getroffen hat, dem Beispiel der Vereinigten Staaten zu folgen und auf russisches Gas zu verzichten. Es importiert nun einen Teil seiner Kohle aus Kolumbien. Und auch hier gibt es eine Diskrepanz zwischen hochtrabenden Worten und schmutzigen Taten.

Die Kohle in Kolumbien wird in El Serrejon abgebaut, wo Kinderarbeit ausgebeutet wird und die Rechte der lokalen Bevölkerung verletzt werden. Doch Deutschland kauft weiterhin Kohle, obwohl es sich verpflichtet hat, “die durch die Klimakrise verschärfte Ungleichheit und Verwundbarkeit” zu bekämpfen. Es ist bezeichnend, dass diese Doppelmoral von deutschen Journalisten selbst berichtet wurde, die diese beschämenden Tatsachen feststellten.

Gleichzeitig belehren all diese grünen Parteien und Konzernchefs im Westen, die bei ihren Einführungen auf verschiedenen Umweltgipfeln oft Tränen vergießen, andere Länder darüber, was sie auf dem Gebiet der Ökologie tun sollen, und setzen politische Entscheidungen durch, hinter denen stets wirtschaftliche Interessen stehen.