Wird die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise aus Offenbarung 6:6 bereitet?

Von Michael Snyder

Wird sich bald eine wichtige Prophezeiung aus dem Buch Der Offenbarung des Johannes erfüllen? Die weltweiten Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschnellt, und der Hunger hat sich wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt ausgebreitet. Wir brauchen dringend ein gutes Erntejahr 2024, aber leider spielen die Wettermuster überhaupt nicht mit, und aus vielen der wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen der Welt kommen immer wieder schlechte Nachrichten über die Ernteprognosen. Die weltweiten Lebensmittelvorräte werden immer knapper, und die Preisspitzen bei den Agrarpreisen, die wir derzeit erleben, sind definitiv ziemlich bedrohlich. Könnte es sein, dass jetzt die Weichen für die in Offenbarung 6:6 prophezeite globale Nahrungsmittelkrise gestellt werden? In diesem Vers werden wir vor einer Zeit gewarnt, in der die Lebensmittelpreise auf ein absolut erschreckendes Niveau ansteigen werden…

Wir sind sicherlich noch nicht an diesem Punkt angelangt.

Aber sind wir auf dem Weg dorthin?

In diesem Artikel möchte ich Ihnen mitteilen, was in letzter Zeit mit einer Reihe unserer wichtigsten Agrarrohstoffe geschehen ist.

So haben zum Beispiel die schlechten Ernten in Brasilien dazu geführt, dass sich der Preis für Orangensaft in den letzten 12 Monaten ungefähr verdoppelt hat…

Die Benchmark-Futures für gefrorenes Orangensaftkonzentrat, die an der Intercontinental Exchange in New York gehandelt werden, schlossen am Mittwoch bei 4,77 $ pro Pfund. Das ist fast das Doppelte des vor einem Jahr verzeichneten Preises.

Die Preise für das Frühstücksgetränk sind in den letzten Jahren rapide gestiegen, was zum Teil auf den Rückgang der Produktion in Florida – dem wichtigsten Orangensafthersteller in den USA – und auf klimatisch bedingte Wetterextreme in den wichtigsten Orangenanbaugebieten Brasiliens zurückzuführen ist.

Die Preise sind so sehr in die Höhe geschossen, dass einige Orangensafthersteller sogar „erwägen, auf andere Früchte auszuweichen“…

Auch die Kaffeepreise spielen verrückt.

Wenn Sie also Kaffee lieben, sollten Sie sich jetzt eindecken, solange Sie noch können.

Dank der extremen Trockenheit in Brasilien und Vietnam sind die Kaffeepreise diese Woche „stark“ gestiegen…

Die Kaffeepreise stiegen am Dienstag stark an, wobei der Arabica-Kaffee ein 1-Monats-Hoch erreichte. Die Kaffeepreise stiegen am Dienstag sprunghaft an, da die Befürchtung bestand, dass die übermäßige Trockenheit in Brasilien und Vietnam die Kaffeeernte schädigen und die weltweite Produktion einschränken würde. Somar Meteorologia meldete am Montag, dass in der brasilianischen Region Minas Gerais in der vergangenen Woche 5,3 mm Regen gefallen sind, was 69 % des historischen Durchschnitts entspricht. Auf Minas Gerais entfallen rund 30 % der brasilianischen Arabica-Ernte.

Am vergangenen Mittwoch teilte der Kaffeehändler Volcafe mit, dass die vietnamesische Robusta-Kaffee-Ernte 2024/25 möglicherweise nur 24 Millionen Säcke betragen wird, die niedrigste Ernte seit 13 Jahren, da die schlechten Regenfälle in Vietnam „irreversible Schäden“ an den Kaffeeblüten verursacht haben. Volcafe rechnet außerdem mit einem weltweiten Robusta-Defizit von 4,6 Millionen Säcken im Jahr 2024/25, was zwar geringer ist als das Defizit von 9 Millionen Säcken im Jahr 2023/24, aber das vierte Jahr in Folge mit einem Defizit an Robusta-Bohnen.