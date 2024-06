WHO-Studie zum COVID-19-Impfstoff entlarvt

Von Dr. Raphael Lataster

Die einflussreiche medizinische Fachzeitschrift BMJ berichtete über eine (noch nicht ordnungsgemäß veröffentlichte) Modellrechnung der WHO, aus der hervorgehen soll, dass die COVID-19-Impfstoffe in Europa „mindestens 1,4 Millionen Leben gerettet haben“. In Anbetracht meiner veröffentlichten Forschungsergebnisse über die übertriebene Wirksamkeit und Sicherheit der Impfungen hätte ich natürlich ein oder zwei Probleme damit. Das BMJ hat mir zwar nicht, wie üblich, die Wortzahl für eine vollständige „Lataster-Behandlung“ zugestanden, aber es hat mir zumindest erlaubt, eine sehr kurze Kritik an der Studie als „schnelle Antwort“ zu veröffentlichen. Einige der Punkte, die ich in dieser kleinen Entlarvung angesprochen habe:

Das WHO European Respiratory Surveillance Network (WHOERS) ging von einer absurd niedrigen Abnahme der Wirksamkeit des Impfstoffs aus, nämlich 0,25 % pro Woche, obwohl wir alle wissen, dass die Wirksamkeit der Impfung außerordentlich schnell abnimmt und sogar innerhalb eines Jahres negativ wird (sowohl bei den Covid-Todesfällen als auch bei den Infektionen). Ironischerweise stammen einige der jüngsten Belege für die negative Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs von der WHO.

Schätzungen der erwarteten Sterblichkeit wie IFRs/CFRs werden nicht richtig erklärt oder begründet, wobei der entsprechende Abschnitt des ergänzenden Materials der Studie, der sich damit befasst, mehrere Stellen mit „Error! Verweisquelle nicht gefunden”. Das sagen Sie nicht.

Die WHOERS befürwortet irgendwie die Impfung, obwohl sie nur die Vorteile und nicht die Risiken der Impfung betrachtet. Erinnern Sie sich daran, dass wir Risiken und Nutzen abwägen sollen? Wie bei vielen anderen Dingen auch, ist das anscheinend nicht mehr zeitgemäß. Das erinnert mich an die Leute, die Kindern genüsslich Hormonpillen verabreichen und zu unnötigen Operationen ermutigen, ohne sich um die möglichen Folgen zu kümmern. Ich stelle fest, dass immer mehr Untersuchungen zeigen, dass die Risiken der Impfung ganz erheblich sind (sie sind auch noch nicht vollständig bekannt) und mit Sicherheit den Nutzen überwiegen (zumindest bei jungen und gesunden Menschen). Auch ohne dies ist es mehr als unverantwortlich, diese Produkte zu fördern, ohne die Risiken auch nur zu erwähnen.

Natürlich verweise ich auf die JECP4-Artikel, insbesondere auf die fragwürdigen Definitionen von „geimpft“ und „ungeimpft“, die wahrscheinlich zu stark übertriebenen Wirksamkeits- und Sicherheitsschätzungen führen. Ich stelle fest, dass im Zusatzmaterial der Studie eine Reihe von Studien aufgeführt sind, die solche fragwürdigen Definitionen verwenden.

Obwohl die Beweise für die negative Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs immer zahlreicher werden, von denen einige unglaublicherweise von der WHO selbst geliefert werden, werden sie im WHOERS-Modell überhaupt nicht berücksichtigt.

Mir fehlten die Worte, um zu erwähnen, dass die WHO einen Teil der Mittel von Bill Gates erhält, der von den Impfungen stark profitiert hat. Interessenkonflikt gefällig?

Erinnern Sie sich daran, dass ich früher auch die auf die USA fokussierte Studie von Kitano et al. kritisiert habe, die ordnungsgemäß veröffentlicht wurde, und die auf Australien fokussierte Studie von Lin et al., die möglicherweise bald in PLOS One als Kommentar veröffentlicht wird. Ich habe mich bemüht, meine Kritiken zu einer anderen großen australischen Studie und zu der großen internationalen Studie, um die mich Senator Ron Johnson persönlich gebeten hat, zu veröffentlichen – bleiben Sie dran. Und wenn möglich, würde ich mir gerne die neuseeländische Studie ansehen.

Als jemand, der bereits mehrere dieser Studien zur Förderung von Impfungen kritisiert hat, kann ich Ihnen sagen, dass sie sich alle ziemlich ähneln, und das schließt die Probleme ein. Die Forscher verwenden in der Regel übertriebene Schätzungen der Wirksamkeit und Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs; sie minimieren die Risiken oder versuchen gar nicht erst, sie zu berücksichtigen; sie minimieren die schnell abnehmende Wirksamkeit des Impfstoffs (und auch die negative Wirksamkeit) oder berücksichtigen sie gar nicht; sie verwenden fragwürdige Datensätze und COVID-19-IFRs/CFRs, wodurch sie die Gefahr, die von Covid ausgeht, und damit den potenziellen Nutzen der Impfungen hochspielen; und sie legen ihre finanziellen Verbindungen zu den Impfstoffherstellern nicht ordnungsgemäß offen.