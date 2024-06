Finnland macht den Anfang und bietet ausgewählten Personengruppen eine Impfung gegen die Vogelgrippe an

Finnland bereitet die Bereitstellung von Impfstoffen für Menschen vor, die durch einen Vogelgrippestamm gefährdet sind, der sich unter Nutz- und Wildtieren ausbreitet. Nach Angaben der finnischen Gesundheitsbehörden könnte Finnland das erste Land sein, das einen solchen Schritt unternimmt, da die Besorgnis über die Bedrohung des Virus für den Menschen zunimmt.

Die Impfkampagne wird begrenzt sein und Dosen für Gruppen wie Geflügelzüchter, Tierärzte, Wissenschaftler, die das Virus erforschen, und Menschen, die in Pelztierfarmen arbeiten, in denen Tiere wie Nerze und Füchse gehalten werden und in denen Ausbrüche aufgetreten sind, zur Verfügung stellen.

In einer E-Mail an STAT erklärte Mia Kontio, Leiterin der Gesundheitssicherheit am finnischen Institut für Gesundheit und Wohlfahrt, dass das Land auf die Lieferung von 20.000 Impfdosen warte und diese dann umgehend verabreichen wolle, “sobald die Impfstoffe im Land sind”.

Die Entscheidung, mit der Bereitstellung von Impfstoffen zu beginnen, spiegelt die Befürchtung wider, dass Menschen, die engen Kontakt zu infizierten Tieren haben, sich selbst mit dem H5N1-Virus infizieren könnten. Das Virus ist bisher nicht besonders geschickt darin, Menschen zu infizieren oder, was noch wichtiger ist, sich unter ihnen auszubreiten. Wissenschaftler befürchten jedoch, dass das Virus, je mehr Säugetierarten es infiziert und je mehr menschliche Zellen es befällt, zu einer größeren Bedrohung für den Menschen werden könnte.

Die finnische Kampagne findet zu einem Zeitpunkt statt, in der die USA ein Ausbruch von H5N1 bei Milchkühen auftrat, einer Tierart, von der Wissenschaftler bisher angenommen hatten, dass sie nicht für das Virus empfänglich sei. Obwohl alle Infektionen mild verliefen und es keine Anzeichen für eine Übertragung auf den Menschen gab, unterstrichen die Fälle das Risiko für Menschen, die mit infizierten Tieren in Kontakt kommen.

“Hier geht es um die Schnittstelle zwischen Tier und Mensch”, sagte Marc Lacey, Global Executive Director für Pandemie bei CSL Seqirus, dem Hersteller mehrerer H5-Impfstoffe, darunter auch des Impfstoffs, den Finnland einsetzen will.

Andere Länder diskutierten über die Bereitstellung von H5-Impfstoffen oder arbeiteten daran, die Versorgung sicherzustellen, so Lacey. So haben die USA in der vergangenen Woche CSL Seqirus beauftragt, die Zahl der verfügbaren H5-Impfstoffdosen zu erhöhen. Finnland sei jedoch das erste Land, von dem er wisse, dass es den Impfstoff tatsächlich einsetzen wolle, zumindest in den vergangenen Jahren außerhalb von Forschungsstudien.

Der Impfstoff, der in Finnland verabreicht werden soll, wurde gegen ein anderes Vogelgrippevirus namens H5N8 entwickelt, aber die Forscher sagen, dass der Impfstoff auch gegen H5N1 schützen soll. Die Hämagglutinin-Komponente des Impfstoffs – der H-Anteil – ist das Hauptziel. Der Impfstoff enthält auch ein Adjuvans, eine Komponente, die die hervorgerufene Immunreaktion verstärkt.