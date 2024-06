Bahnbrechendes Urteil: US-Berufungsgericht entscheidet, dass Covid mRNA Injektionen keine Impfstoffe sind

Der United States Court of Appeals for the Ninth Circuit hat soeben eine Bombe auf die Agenda der Covid-Massenimpfungen geworfen.

Das Berufungsgericht hat ein erdbebenartiges Urteil über die Natur der Covid mRNA Injektionen gefällt.

Die Entscheidung könnte die Gesundheitspolitik im ganzen Land verändern.

Das Urteil wurde in einem kontroversen Fall gefällt, in dem der Health Freedom Defense Fund und andere Kläger gegen den Los Angeles Unified School District (LAUSD) klagten.

In seinem Urteil stellte das Gericht fest, dass COVID-19 mRNA-Injektionen nicht als Impfstoffe im Sinne der herkömmlichen medizinischen Definition anzusehen sind.

Der Fall betraf die COVID-19-Impfrichtlinie der LAUSD.

Die Richtlinie verlangte, dass alle Angestellten bis zu einem bestimmten Datum vollständig gegen COVID geimpft sein mussten.

Die Kläger argumentierten, dass die Impfpflicht des Bezirks ihr Grundrecht auf Verweigerung medizinischer Behandlung verletze.

Sie argumentierten, dass die mRNA-Impfung die Übertragung von Covid nicht verhindere, sondern bestenfalls die Symptome des Empfängers lindere.

Die Stellungnahme des Gerichts wurde von Bezirksrichter R. Nelson verfasst und von Richterin Collins unterstützt.

Die Richter argumentieren, dass die mRNA-Injektionen, die als Impfstoffe vermarktet werden, die Übertragung von COVID-19 nicht wirksam verhindern.

In ihrer Stellungnahme weisen die Richter darauf hin, dass die Injektionen lediglich die Symptome der mit dem Virus infizierten Personen lindern.

Daher könnten die Injektionen nicht als Impfstoffe bezeichnet werden.

Diese wichtige Unterscheidung untergräbt die grundlegende Prämisse der Impfvorschriften, die von verschiedenen Regierungs- und Bildungsinstitutionen durchgesetzt werden, wie der Gateway Pundit feststellt.

Richter Nelson wies darauf hin, dass das Mandat im Widerspruch zu der jahrhundertealten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall Jacobson gegen Massachusetts stehe.

Dieser Fall bestätigte das Recht des Staates, die Pockenimpfung vorzuschreiben, da sie erwiesenermaßen die Ausbreitung von Krankheiten verhindert.

Im Gegensatz dazu bieten die Covid mRNA-Impfstoffe keinen solchen Nutzen für die öffentliche Gesundheit.

Sie erfüllen daher nicht die von Jacobson aufgestellten Kriterien.

In dem Urteil wird darauf hingewiesen, dass herkömmliche Impfstoffe dazu dienen, Immunität zu verleihen und die Übertragung zu verhindern.

Dies ist für die Covid-mRNA-Injektionen nicht schlüssig nachgewiesen.

Ferner wurden die Covid mRNA Injektionen mit weitverbreiteten Schäden und Massensterben in Verbindung gebracht.

The Gateway Pundit hat bereits berichtet, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Definition von „Impfstoff“ geändert haben, um die mRNA Injektionen einzubeziehen.

Hier ist die Definition, die von den CDC am 26. August 2021 verwendet wurde:

Impfstoff – „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person stimuliert, um Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“.

Impfung – „der Prozess, bei dem ein Impfstoff in den Körper eingeführt wird, um Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“.

Anstatt zuzugeben, dass der Covid Impfstoff nicht so funktioniert wie versprochen, hat die CDC eine Seite aus Orwells „1984“ genommen.

Stattdessen entschied sich die vom Steuerzahler finanzierte Behörde für eine neue Interpretation der Sprache.

Die aktuelle Definition der CDC lautet:

Impfstoff – „ein verwendetes Präparat um die Immunreaktion des Körpers gegen eine Krankheit zu stimulieren“.

Wie Slay News bereits berichtete, gab Janine Small, Pfizers Präsidentin für internationale Märkte, bei einer EU-Anhörung im Oktober 2022 zu, dass der Impfstoff nie auf seine Fähigkeit getestet wurde, die Übertragung zu verhindern.

Dieses bahnbrechende Eingeständnis stand im Widerspruch zu den zuvor verkündeten Behauptungen.

Gesundheitsbehörden und Medien übten Druck auf die Bevölkerung aus, sich impfen zu lassen, und argumentierten, sie hätten die Verantwortung, andere zu schützen.

In einer übereinstimmenden Stellungnahme wies Richter Collins darauf hin, dass obligatorische medizinische Behandlungen zum Wohle der Gesundheit des Einzelnen gegen das Grundrecht verstoßen, solche Behandlungen abzulehnen.

Diese Ansicht steht im Einklang mit den Verfassungsgrundsätzen zum Schutz der persönlichen Freiheit vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen.