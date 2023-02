Die «Pseudo-Pandemie» soll die Bevölkerung vom implodierenden Finanzkapitalismus ablenken

Die Pandemiepolitik muss im breiten Kontext der globalen Finanzkrisen verortet werden. Dies erklärte Fabio Vighi, Professor für Philosophie und kritische Theorie an der Universität Cardiff in England kürzlich zum Abschluss der Vortragsreihe «Offene Debatten» von «linksbündig» in Zürich.

Gemäss Vighi ist der Kapitalismus aufgrund von Schuldenwirtschaft und daraus entstehenden Finanzblasen «senil» geworden, er implodiert zusehends. Währungszerfall, Lohndumping und eine Abwärtsspirale im Wettbewerb um immer weniger Arbeitsplätze sind die Kehrseite dieser Finanzblasen. Im Zustand dieser Endphase des aufgeblähten Kapitalismus diente eine «Pseudo-Pandemie» dazu, die Menschen von seiner Implosion abzulenken bzw. uns darüber hinwegzutäuschen. Diese Täuschung wurde von einer präzise durchdachten, surrealen Medienpropaganda vorangetrieben.

«Das Paradoxe unserer Zeit ist, dass das spekulative Geld, das die Finanzblasen aufpumpt, eine Fiktion ist, denn es hat keine reale Wertsubstanz. Wenn aber die Finanzblasen einmal platzen, bricht die Hölle los». Um die Märkte weiterhin mit der erforderlichen Liquidität zu