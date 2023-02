Warum die Operation Z ein Sieg für den Klassenkampf ist: Sie hat die Reichweite der imperialen Ausbeutung verringert

Ob man die Entscheidung Russlands vor einem Jahr, in der Ukraine zu intervenieren, aus antiimperialistischer Sicht für richtig hält, hängt davon ab, welche Maßstäbe man in seinem strategischen Kalkül anlegt. Betrachtet man die Ereignisse nur aus der Sicht der imperialistischen Profiteure und der osteuropäischen Länder, in denen die Nazi-Nostalgie Unterstützung für den ukrainischen Faschismus geschaffen hat, scheinen die Auswirkungen der Operation Z für die reaktionären Kräfte insgesamt positiv zu sein. Wenn man den weiteren Kontext betrachtet und die Ereignisse auf der ganzen Welt berücksichtigt, ist es offensichtlich, dass die Auswirkungen von Z insgesamt positiv für die revolutionären Kräfte waren. Und dass Z daher einen historisch fortschrittlichen Charakter hat.

Um unsere Bedingungen richtig einschätzen zu können, müssen wir Z und andere Entwicklungen aus dieser breiteren Perspektive analysieren. Aus einer Perspektive, die von einer globalen, umfassenden Sichtweise der Geschichte geprägt ist. Nur zu betrachten, was in den Teilen der Welt passiert ist, die die Imperialisten immer noch fest im Griff haben, und auf der Grundlage dieser begrenzten Menge an Informationen Urteile über die richtigen Vorgehensweisen zu fällen, bedeutet, sich einen kurzsichtigen analytischen Rahmen zu eigen zu machen. Eine angemessene Aufklärung über unsere Verhältnisse setzt die Bereitschaft voraus, die Geschehnisse auf dem gesamten Globus zu betrachten, überall dort, wo Entwicklungen wie Z relevant sind. Nur dann können wir die richtigen Lehren aus diesen Entwicklungen ziehen.

Im Fall des Ukraine-Konflikts zeigt eine globale Analyse zunächst einmal, dass die Entscheidung Russlands, die auf Druck der Kommunisten des Landes getroffen wurde, um die faschistische Bedrohung in Kiew zu bekämpfen, strategisch richtig war. Nicht so strategisch gut, wie sie hätte sein sollen, denn Putin hat den Krieg erschwert, indem er sich in den ersten acht Jahren nach dem Euromaidan-Putsch geweigert hat, einzugreifen. Aber immer noch gut genug, um den Übergang zu einer multipolaren Weltordnung zu beschleunigen, und damit zu der post-amerikanischen Ordnung, durch die die Kommunisten die Multipolarität letztlich ersetzen wollen. Die Multipolarität ist nur ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Besiegung des US-Imperiums und zum vollständigen Sieg der Arbeiter der Welt.

Z hat diesen Prozess beschleunigt, indem es die US-Hegemonie geschwächt und die große Mehrheit der Welt dazu veranlasst hat, sich in der Russland-Frage gegen Washington zu stellen, wodurch das Imperium stärker isoliert wurde. Dies hat es Russland ermöglicht, eine Destabilisierung durch die Sanktionen zu vermeiden und China beim Aufbau eines globalen Entwicklungsprojekts zu unterstützen, das den Neokolonialismus unhaltbar macht. Aufgrund dessen, wozu die russischen Kommunisten Putin verholfen haben, sind die Länder der Peripherie nun näher dran, die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu erlangen, um die räuberischen Kredite Washingtons ablehnen zu können.

Es sind diese Siege der revolutionären Kräfte auf globaler Ebene, die dazu geführt haben, dass alle “Vorteile”, die dieser Stellvertreterkrieg den Imperialisten gebracht hat, letztlich die Kosten der Provokation Russlands nicht wert waren. Die Ausweitung der NATO, die weitere Militarisierung Europas, die Möglichkeiten für Konzerne, von dem Konflikt zu profitieren, die Unterdrückung von Antikriegsstimmen, die Verfestigung von Pro-NATO-Narrativen in unserem Diskurs – all diese “Siege” für das Imperium sind hohl. Sie sind hohl, weil sie vor dem Hintergrund errungen wurden, dass es Washington nicht gelungen ist, das Hauptziel des Stellvertreterkriegs zu erreichen, nämlich Russland so wirksam zu sanktionieren, dass es zusammen mit China destabilisiert werden konnte. Ohne diesen geopolitischen Sieg sind alle “Gewinne” des Imperiums aus dem Krieg nur vorübergehend und gehen auf Kosten der Beschleunigung des Klassenkonflikts. Denn ohne die Wiederherstellung der US-Hegemonie, die die Zerstörung Russlands mit sich gebracht hätte, können die Bedingungen des Kerns nur weiter unhaltbar werden. Inmitten des Rückgangs der neokolonialen Profite muss unsere herrschende Klasse immer mehr Sparmaßnahmen durchsetzen, um den amerikanischen Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Dies führt zu weiterer Unzufriedenheit in der amerikanischen Bevölkerung und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Revolte.

Die Lehre, die wir als Revolutionäre im Kern daraus ziehen können, ist, dass wir jetzt eine größere Bedrohung für die herrschende Klasse darstellen, als dies vor dem Aufstieg der Multipolarität der Fall war. Das Kontrollsystem unserer Bourgeoisie ist geschwächt, denn es ist ein System, das darauf angewiesen ist, seine Ausbeutung der peripheren Welt ständig auszuweiten. Die Welt, die innerhalb der Mauern des Kolonialismus und Imperialismus isoliert ist, kann nicht allein funktionieren, sie muss in der Lage sein, die Orte auszurauben, die sie ausschließt.

Viele dieser Länder hatten sich bereits vor dem Krieg durch die Einführung des Sozialismus unfähig gemacht, ausgebeutet zu werden. Kuba und die DVRK sind auf diesem kommunistischen Entwicklungspfad am weitesten fortgeschritten und gehörten natürlich zu den größten Zielscheiben der US-Sanktionen. Mit der Abkopplung Washingtons von China in den 2010er-Jahren, die dazu führte, dass Vietnam nun Amerikas große asiatische Produktionsquelle ist, wurde das US-Kapital von den Profiten abgeschnitten, die sich aus den Produktivkräften ergeben, die die US-Konzerne an China abgegeben hatten. Mit der vollständigen Abkopplung von Russland verloren diese Unternehmen dann auch noch den Marktzugang. Mit der Ausweitung der Gürtel- und Straßeninitiative verlieren sie jetzt noch mehr von ihrer Rohstoffreichweite. Alles, was noch bleibt, ist die Vollendung der BRI und die Ankunft einer neuen Welle der Revolution, die das Imperium zu schwach machen wird, um Länder wie Vietnam davon zu überzeugen, seiner “regelbasierten” internationalen Ordnung treu zu bleiben.

Durch das Modell des “Anti-Korruptions”-Putsches im Stile Obamas sind die Imperialisten immer noch in der Lage, die Befreiung von Neokolonien wie Peru zu verzögern. Aber auch diese Art von “Siegen” für die Imperialisten erweisen sich als hohl, weil die globale antiimperialistische Bewegung stärker wird. Sie wird stärker, weil die Menschen in den Peripherien keine andere Wahl haben, als sich dem Imperium zu widersetzen. Das Imperium hat sie in einen noch nie dagewesenen Zustand der Verzweiflung getrieben, indem es ihnen während einer Pandemie, einer Klimakrise und eines Zusammenbruchs der globalen Versorgungskette, der durch Washingtons Stellvertreterkrieg verursacht wurde, zusätzliche Maßnahmen des IWF auferlegt hat. Infolgedessen wird das peruanische Putschregime weiterhin von einer unbändigen Widerstandsbewegung unterminiert. Die Unruhen sind überwältigend, sie haben dazu geführt, dass Touristenorte geschlossen werden mussten und die Mitglieder des Friedenskorps des Außenministeriums aus dem Land fliehen mussten. Das Regime hält sich nur mit stumpfer Gewalt an der Macht, was nie ein gutes Zeichen für das Überleben eines Regierungsprojekts ist.

Das ist die Situation, in der sich die imperiale Herrschaft im Allgemeinen befindet: Sie kann zunehmend nicht mehr so sehr durch wirtschaftlichen Druck, Beschwichtigung privilegierter Teile der Bevölkerung oder narrative Kontrolle funktionieren. Die Sanktionen mussten sich darauf stützen, die europäische Wirtschaft zu opfern, und waren dennoch unzureichend; die soziale Basis der gut bezahlten Arbeiter, auf die der Imperialismus angewiesen ist, schrumpft, da die Inflation den Lebensstandard in den USA und in Europa drückt; der Ukraine-Psycho-Krieg ist in den Ländern der Peripherie gescheitert und läuft zunehmend Gefahr, in den Kernländern zu scheitern, da die Arbeiter über die Auswirkungen des Krieges auf sie unzufrieden sind. Washingtons neokoloniale Staaten müssen routinemäßig ihre eigene Bevölkerung massakrieren, um eine Revolution zu verhindern. Und Washington selbst kann Neokolonien wie Haiti nur durch den Einsatz militärischer Gewalt daran hindern, sich zu befreien – eine Taktik, die sich für Washington seit langem bewährt hat, aber nur, wenn dies nicht die einzige Taktik ist, die ihm zur Verfügung steht.

Der Imperialismus funktioniert am besten, wenn er nicht nur auf harte Gewalt zurückgreifen kann, sondern auch auf zahlreiche andere Mittel zur Aufrechterhaltung des extraktiven Arrangements, von der Anwendung von Psyops bis zur Beteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen am imperialen Reichtum. Der Bereich, in dem diese Mittel wirksam oder möglich sind, schrumpft und zwingt die ummauerte imperiale Sphäre dazu, noch mehr zu einer isolierten Festung zu werden.

Die Zerbrechlichkeit des Systems, in dem wir leben, ist offenkundig geworden. Sobald die Hegemonie der USA bedroht war, begann unsere herrschende Klasse, sich um die Zukunft ihrer Herrschaft zu sorgen. Das imperiale Projekt muss sich in Miniaturform neu erschaffen, indem es Osteuropa in eine neue Quelle der Ausbeutung verwandelt, indem es ihm eine weitere Privatisierungspolitik aufzwingt. Die Ausbeutung des Kernproletariats wird auch nach einem halben Jahrhundert immer grausamerer neoliberaler Austeritätspolitik weiter verschärft. Je nachdem, wie gut es unseren Befreiungsbewegungen gelingt, den Einfluss der imperialistischen Psyops abzuschütteln und die Menschen in den antiimperialistischen Kampf einzubinden, wird der Staat die Kontrolle durch massive Repression aufrechterhalten müssen.

Genau darum geht es bei der Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten während des Krieges gegen den Terror. Der Krieg gegen den Terror war der Katalysator für die jüngsten außenpolitischen Fehlschläge, die den Niedergang des Imperiums einleiteten, sodass das Imperium schrumpfen musste. Unter dem Vorwand eben dieser selbstzerstörerischen militaristischen Projekte hat unsere herrschende Klasse die rechtlichen Voraussetzungen für eine unverhüllte Diktatur der Bourgeoisie geschaffen. Eine Diktatur, die nur durch den Aufbau einer Massenbewegung gestürzt werden kann, einer Bewegung, die internationalistisch ist und mit dem globalen Kampf gegen die imperiale Herrschaft verbunden ist.