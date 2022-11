Die Psy-Op »Plötzlich gestorben« – Ein winziges bisschen Wahrheit gemischt mit einer ganzen Menge Lügen

Erinnern Sie sich an „Watch the Water“ von Stew Peters und seiner Crew? Ja, die lächerliche und dumme „Dokumentation“ über „Covid-19“, das „Schlangengift“, das in die Wasserversorgung gegeben wurde, und wie sie verzweifelt nach einem Weg suchten, sich von diesem Gift zu befreien. Ja, einige Leute sind tatsächlich auf diese verrückte Idee hereingefallen und haben das Video geteilt. Ich habe hier einen kurzen Beitrag darüber geschrieben.

Jetzt ist die finstere, kontrollierte Opposition hinter „Watch the Water“ mit einer weiteren Psy-Op zurück, um die schlummernden Impfgegner und diejenigen, die langsam aufwachen, anzulocken. Niemand außerhalb dieser „Gemeinschaft“ wird den Film sehen. Nur die Ungeimpften werden den Film ansehen. Die schlummernden 70 Prozent der großen Masse, die wirklich aufwachen müssen, werden es nicht sehen. Selbst wenn ihnen das Video vor die Nase gehalten wird, wird ihre Programmierung einsetzen, da es alle Merkmale eines verschwörungstheoretischen Films aufweist, und sie werden sich etwas anderem zuwenden. Und das ist Teil der Psycho-Operation, um sie in der „Gemeinschaft“ der halb wachen, schlummernden „Wahrheitsverfechter“ und Impfgegner zu halten. Um die Position von Stew Peters und seiner Crew unter ihren leichtgläubigen Fans zu stärken, da es so aussieht, als würden sie das Phänomen des „plötzlichen Todes“ aufdecken – während sie gleichzeitig das Ego derjenigen streicheln, die sich selbst als „Reinblüter“ sehen, die nun mit dem Finger auf die Schafe zeigen und rufen können: „Ich habe es euch gesagt, ihr sterbt jetzt in Scharen.“

Und ja, die meisten von uns sind sich bewusst, dass viele Menschen um uns herum „plötzlich“ (SADS) in einem sehr jungen Alter sterben. Und ja, die wahrscheinlichste Ursache ist der Covid-19-Impfstoff, aber das war’s auch schon. Das Problem ist, dass die „Impfkritische“-Bewegung gar nicht existieren dürfte, da es keine Impfstoffe geben dürfte. Das geht zurück auf die Kernlüge, die Lüge, die wirklich entlarvt werden muss, nämlich dass kein Virus jemals isoliert oder bewiesen wurde, dass es existiert. Und das gilt auch für übertragbare Krankheiten. Die Ansteckung ist nie bewiesen worden, nur das Gegenteil – dass man sich nicht bei jemand anderem anstecken kann. Während ich dies schreibe, wurden 211 Gesundheits- und Wissenschaftseinrichtungen auf der ganzen Welt im Rahmen des Gesetzes über die Informationsfreiheit aufgefordert, einen Nachweis für die Isolierung eines Virus zu erbringen, einen Beweis für die Existenz von Viren, und nicht eine einzige dieser 211 Einrichtungen war in der Lage, dies zu tun. Nicht eine einzige von 211!

Und das bringt uns zurück zu dieser Psycho-Op-„Dokumentation“ namens Died Suddenly. Gleich zu Beginn sprechen sie über Covid-19 und Viren, als ob sie real wären, was sie absolut nicht sind. Das ist die Hauptaufgabe der kontrollierten Opposition, die große zugrunde liegende Lüge am Leben zu erhalten – die Lüge, die die ganze Maschinerie nährt, die Lüge, die uns auf den Knien und unter der Tyrannei von Big Pharma hält.

Eigentlich sollte das der gesunde Menschenverstand sein. Wenn sie diese hochtechnologischen und sehr instabilen Impfstoffe in solchen Mengen herstellen könnten und alle Fläschchen das echte Zeug enthielten und es tödlich wäre, würden die Menschen schon seit Jahren auf den Straßen sterben. Dann hätten auch die schlafenden Massen, die NSCs, etwas davon mitbekommen.

Nicht nur, dass dieses „Plötzlich gestorben“ die Viruslüge untermauert, wenn sie den Impfstoff angreifen und ihre These von den „plötzlichen Todesfällen“ untermauern, verwenden sie auch eine Menge irrelevantes Bildmaterial, das völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Zum Beispiel zeigen sie einen Clip, in dem der Basketballspieler der Florida Gators, Keyontae Johnson, auf dem Spielfeld zusammenbricht. Nun, das geschah am 12. Dezember 2020, bevor die Impfstoffe verfügbar waren. Außerdem ist er nicht gestorben, sondern nur wegen einer Verletzung beim Spielen zusammengebrochen.

Eigentlich ist der Film voll von solchen aus dem Zusammenhang gerissenen und völlig unzusammenhängenden Clips. Und das ist auch Controlled Opposition 101, da die „Anti-vaxx-Dokumentation“ so außerhalb ihrer Gemeinschaft entlarvt und lächerlich gemacht werden kann, und es wird nur die schlafenden Massen ermutigen, ihrer gefälschten Wissenschaft zu vertrauen, ihren Sklavenmeistern in der Regierung zu vertrauen. Denn wenn die „Anti-Vaxxer“ nicht einmal einen Dokumentarfilm machen können, um ihren Standpunkt zu beweisen, ohne tonnenweise gefälschtes Filmmaterial zu verwenden, müssen sie auch bei allem anderen lügen, oder? Das werden zumindest die schlafenden Massen denken, und auch diejenigen, die unsicher sind und mit einem Bein in jedem Lager stehen. Dieser schreckliche „Dokumentarfilm“ voller grausamer und aus dem Zusammenhang gerissener Bilder könnte sie wieder in das Lager „Ich vertraue der Regierung“ zurückbringen.

Natürlich ist es auch ein brillantes Video für die infodemische Agenda, um Kanäle und Konten in den sozialen Medien zu sperren oder zu löschen, wenn die Baby-Truthers diesen Unsinn verbreiten. Und durch umgekehrte Psychologie werden diese Baby-Wahrsager denken, dass sie an etwas dran sind, wenn die Faktenprüfer sie mit dem Verbotsknüppel treffen, was nur ein Teil des größeren Bildes ist.

Und was die Blutgerinnsel angeht. Ja, die scheint es auch zu geben, denn ich kenne persönlich viele, die das erlebt haben und auch daran gestorben sind, und alle von ihnen waren geimpft. Allerdings habe ich noch nie einen ungeimpften Menschen unter 70 Jahren gesehen, der an Blutgerinnseln gestorben ist. Früher war das unter diesem Alter außergewöhnlich. Um das Phänomen „Blutgerinnsel“ ins Lächerliche zu ziehen, wandte sich die kontrollierte Opposition an die Vertreter der Einbalsamierungsbranche. Und wenn Sie etwas über den Tod und die Physiologie wissen, dann wissen Sie, dass das Blut in dem Moment zu gerinnen beginnt, in dem man stirbt. Der Prozess der Blutverdrängung durch Einbalsamierungsflüssigkeit erfordert die Entfernung von Blutgerinnseln direkt aus der Halsvene, die zu diesem Zweck geöffnet wird. Einbalsamierer verwenden lange Pinzetten, um diese natürlichen, wurmartigen Blutgerinnsel herauszuholen, während das Blut durch die Einbalsamierungslösung ersetzt wird.

Bei den „weißen“ Blutgerinnseln handelt es sich um eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT), eine niedrige Anzahl von Blutplättchen, die in der Regel auf die Verabreichung verschiedener Formen von Heparin, einem Antikoagulans, zurückzuführen ist.

Und wenn jemand an einem „plötzlichen Tod“ oder an etwas stirbt, das nicht als natürliche Ursache angesehen wird, wird eine Autopsie durchgeführt, was bedeutet, dass die Arterien an mehreren Stellen durchtrennt werden und die Einbalsamierer die Drainage nicht auf die gleiche Art und Weise wie bei einer Einzelpunktinjektion von nicht autopsierten Körpern durchführen würden. Außerdem haben die Einbalsamierer keine Ahnung von der Todesursache, da diese nicht in der Sterbeurkunde vermerkt ist. Ich habe diesen Schwindel hier im Detail beschrieben.

Auch dieser „Plötzlich gestorben“-Beitrag ist eine Psycho-Operation, um die Impfgegner lächerlich zu machen, die es eigentlich nicht geben dürfte, wenn wir die eigentliche Lüge aufdecken würden, und auch die Nebenwirkungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen werden ins Lächerliche gezogen, da die verwendeten Aufnahmen größtenteils aus dem Zusammenhang gerissen und gefälscht sind. Das ist auch der Grund, warum der „Dokumentarfilm“ mit einer Menge Clips von völlig unzusammenhängenden „Verschwörungstheorien“ wie der Mondlandung, 9/11, Epstein, dem gefälschten Krieg in der Ukraine, dem Einsatz von Green Screens und CGI usw. beginnt – um den Ton anzugeben und den gelegentlichen Zuschauer dazu zu bringen, sich abzuwenden und zu denken, dass das alles nur dumme Verschwörungen sind (aka, Und das ist der Zweck der kontrollierten Opposition: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als stünden sie auf unserer Seite und kämpften für das Gute, während sie es in Wirklichkeit nur untergraben und uns, die wir versuchen, die Lügen und den Betrug aufzudecken, Schaden zufügen.

Dies war einfach eine Traumaprogrammierung.