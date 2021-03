Die PSYCHOLOGISCHE Kriegsführung hinter der AGENDA 2020/2021 – Gezielte Manipulation am Menschen

Dass wir an allen Ecken und Enden manipuliert werden, muss ich nicht explizit erwähnen, das wissen sehr viele mittlerweile. Doch oft wird die Manipulation in vielen Bereichen wahrgenommen und gesehen, jedoch aus meiner Sicht falsch interpretiert. Das was 2020/2021 stattfindet, ist ganz gezielte psychologische Kriegsführung, die dazu dienen soll, dem Menschen vermeintlich mehr Freiheit, mehr Zufriedenheit und Freude am Leben zu bringen. Das klingt für dich, bemessen an dem was du nun 12 Monate erlebt hast, vollkommen paradox? Kann ich verstehen. In diesem Video erkläre ich dir, was ich genau damit meine.