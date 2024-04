Die Realität verschmelzen: Das WEF ruft zur Schaffung einer Metaverse-Identität auf, um die digitale Dystopie zu fördern

Der jüngste Bericht des Weltwirtschaftsforums skizziert die Vision einer Verschmelzung der physischen Welt mit der virtuellen Dystopie des Metaversums und behauptet, die digitale Identität sei ein notwendiger Schritt in diese Richtung.

Am 12. März hat das Weltwirtschaftsforum einen neuen Bericht mit dem Titel “Metaverse Identity: Defining the Self in a Blended Reality” (Metaverse Identität: Das Selbst in einer gemischten Realität definieren) veröffentlicht, der angeblich die offensichtliche Notwendigkeit einer “Metaverse Identität” untersuchen soll. Das Dokument, das in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Accenture verfasst wurde, fordert eine kollaborative, interdisziplinäre Strategie zur Bewältigung von Identitätsherausforderungen”. Metaversum ist ein Begriff, der allgemein die Zukunft des Internets beschreibt, in der sich digitale und physische Welten überschneiden.

“Das Metaversum, das sich anschickt, das Internet neu zu definieren, verbindet das Digitale mit dem Physischen und betont die zentrale Rolle der Identität bei der Gestaltung immersiver, menschenzentrierter Erfahrungen”, so der Bericht.

Der WEF-Bericht enthält Erkenntnisse von 150 “globalen Experten”, darunter Führungskräfte von Amazon, Microsoft, PayPal, Sony, LEGO, Meta, Magic Leap, Mastercard, Walmart, Qualcomm und Google. Weitere Autoren sind Vertreter des Atlantic Council, der U.S. National Institutes of Health, der Vereinten Nationen, des Rates der Europäischen Union, des Europäischen Rates, Australiens und der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate.

Der neue Bericht baut auf einer Initiative auf, die das WEF im Mai 2022 unter dem Namen “Defining and Building the Metaverse Initiative” ins Leben gerufen hat. Laut WEF konzentriert sich diese Initiative auf einen “integrierten Ansatz für die Entwicklung und das Management des Metaversums”.

Wie für WEF-Berichte typisch, ist auch dieses Papier voll von den üblichen Phrasen über die Notwendigkeit, ein Metaversum zu schaffen, das “verantwortungsvoll, fair, inklusiv, vielfältig und zugänglich” ist. Das WEF legt auch Lippenbekenntnisse zum Schutz der Privatsphäre im Metaversum ab.

“Da die Konvergenz von Augmented Reality (AR)-Technologien die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Welt verwischt, ist es unerlässlich, sich mit dem Thema Identität auseinanderzusetzen, um ein inklusives, faires, zugängliches, sicheres und die Privatsphäre respektierendes Metaversum zu gewährleisten”, heißt es in dem Bericht.

In Bezug auf das Metaversum geht es bei der WEF-Version von Gleichheit und Inklusion darum, sicherzustellen, dass jede Person die Möglichkeit hat, einen digitalen Avatar zu erstellen, der so realistisch oder cartoonhaft sein kann, wie sie es wünscht. Sie behaupten, dass der Schlüssel zur Neudefinition von Identitätssystemen in der “Schaffung einer inklusiven, vielfältigen digitalen Präsentation in einem neuen Medium… liegt, die reale Aspekte der Identität widerspiegeln oder vollkommen neue, fantasievolle Formen annehmen kann”.

Bei näherer Betrachtung dieser “Mixed Reality” wird jedoch deutlich, dass das WEF die gleiche dystopische Zukunftsvision beschreibt, die von WEF-Gründer Klaus Schwab als “4. industrielle Revolution” oder in jüngerer Zeit als “The Great Reset” propagiert wird.

In einem Abschnitt mit dem Titel “A Story about the Identity of the Metaversum” bietet das WEF eine Zukunftsvision an:

Die Morgensonne scheint durch die Jalousien, als sich future-you aus dem Bett erhebt. Ihr virtueller Assistent erkennt, dass Sie wach sind und führt Ihre vordefinierte morgendliche Weckroutine aus. Der Assistent authentifiziert Sie – nicht nur durch ein Passwort, sondern auch durch Ihr einzigartiges Stimmmuster. Sobald Sie authentifiziert sind, führt er die von Ihnen gewünschte Routine aus und liest sowohl Ihren persönlichen Zeitplan als auch Ihren Arbeitskalender vor; anschließend priorisiert er die Nachrichten, die während der Nacht an Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse gesendet wurden, fasst sie zusammen und leitet sie weiter. Die morgendliche Lektüre bringt Sie in die richtige Stimmung für die morgendliche Besprechung im Büro.

Während Sie sich auf den Tag vorbereiten, setzen Sie Ihre Smart Glasses auf, die Ihnen eine Nachricht von Ihrer Mutter anzeigen. Sie willigen ein, die Nachricht zu öffnen, und statt des Textes erscheint ihr digitaler Avatar (der ihrem echten Ich fast identisch sieht) in AR neben Ihnen und teilt Ihnen mit, dass sich die Pläne für das Abendessen geändert haben. Mithilfe Ihres intelligenten Spiegels – und KI-Filtern, die Sie so früh am Morgen noch präsentabler machen – senden Sie eine Videoantwort. In der Zwischenzeit aktualisiert Ihre virtuelle Assistentin Ihre Reiseroute für den Abend und plant ein autonomes Fahrzeug, das Sie nach der Arbeit abholt und zum Abendessen fährt.

Während Ihres Arbeitstages im Büro erfüllt Ihre intelligente Brille einen doppelten Zweck. Sie holt Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, in den Besprechungsraum, um die Erreichbarkeit zu verbessern. Wenn Sie mit Kollegen sprechen, liefern Ihnen Echtzeit-Dateneinblendungen Kontext – Echtzeit-Untertitel, kürzlich ausgetauschte E-Mails, bevorstehende gemeinsame Veranstaltungen oder sogar gemeinsame Kontakte – und tragen so zu einer reibungsloseren Kommunikation bei. All dies ist möglich, weil Ihre Mitarbeiter im Rahmen ihrer beruflichen digitalen Identität abgestufte Zugriffsrechte erhalten haben.

Während diese Science-Fiction-Zukunft aufregend und harmlos klingen mag, sieht die Realität viel düsterer aus. Wie wir bereits in früheren Berichten über The Great Reset hervorgehoben haben, propagiert das WEF seit Jahren die Idee einer vierten industriellen Revolution. Die 4IR wurde erstmals 2016 von Klaus Schwab, dem Gründer und Vorsitzenden des WEF, angekündigt.

In dieser möglichen Zukunft, so das WEF, werden wir alle autonome Fahrzeuge nutzen (im Gegensatz zum persönlichen Besitz eines Fahrzeugs), Roboterassistenten, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, Drohnen, die Lebensmittel und andere Dinge liefern, und virtuelle Headsets, Kontaktlinsen oder Implantate, mit denen wir mit erweiterten, virtuellen und sogenannten Augmented-Reality-Systemen interagieren. All dies würde durch 5G- und 6G-Netze unterstützt.

Was das WEF natürlich nicht erwähnt, ist, dass die Schaffung dieser vermeintlichen Utopie mit dem Verlust der Privatsphäre, der Bewegungsfreiheit, der Meinungsfreiheit und letztlich der individuellen Freiheit einhergehen wird.

Das WEF und seinesgleichen gehen nicht nur davon aus, dass die Menschen in der Welt in einer “Blended Reality” leben wollen, sondern dass der Vorstoß in Richtung Digitalisierung und Tokenisierung der physischen Welt wahrscheinlich dazu führen wird, dass sich die Menschheit noch weiter von unserer physischen Realität entfernt.

An einer Stelle räumt der Bericht ein, dass “unbegrenzte Augmentierung” “zufällig Realitätsdysmorphie und/oder Depersonalisations-Derealisations-Störungen (DPDR) fördern kann”. Er stellt fest, dass die Forschung zu DPDR Gefühle des Losgelöstseins in VR gezeigt hat, wobei die Technologie die Grenzen zwischen objektiver und virtueller Realität verwischt.

Einige Menschen können Schwierigkeiten haben, ihre Online-Persönlichkeit(en) mit ihrem realen Selbst in Verbindung zu bringen, was zu Problemen mit der Selbstwahrnehmung und dem Selbstverständnis führt”, warnt der Bericht. “Virtuelle Umgebungen können bestehende Gefühle der Unwirklichkeit verstärken oder verschlimmern und so zu einem Teufelskreis beitragen, der die Störung verfestigt.

Ohne einen Hauch von Ironie weist der WEF-Bericht auch darauf hin, dass die Schaffung einer Metaversum-Identität die Menschen weiter in die digitale Welt drängt, um “digitale Zugehörigkeit und Präsenz zu schaffen”.

Laut WEF geht eine Metaversum-Identität “über eine greifbare Person hinaus und umfasst digitale Entitäten”, von einfachen textbasierten Chatbots bis zu komplexen, menschenähnlichen Avataren und fotorealistischen digitalen Doppelgängern oder digitalen Repliken. Das WEF behauptet, dass eine “metaverse Identität eine Person mit der physischen und virtuellen Welt verbindet und verankert”.

Digitale Identität im Zentrum der digitalen Dystopie des Metaversums

Nach etwa der Hälfte des Berichts wird deutlich, dass zumindest eines der Ziele des Dokuments darin besteht, die Entwicklung von Programmen zur digitalen Identität zu fördern. Der WEF-Bericht macht deutlich, dass die virtuelle Welt ein weiterer Bereich ist, in dem die Öffentlichkeit ermutigt werden kann, sich an digitalen ID-Systemen und der allgemeinen Digitalisierung der Menschheit zu beteiligen. Das WEF sagt, dass eine Metaverse-Identität “betont, dass die Bewegung der Identität einer Person – über digitale und physische Räume hinweg – die Identität in den Mittelpunkt der Zukunft der gemischten Welt stellt”.