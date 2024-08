Konstantin Smirnov: „Die USA sollten nicht den Krieg fürchten, sondern ein Wettrüsten, das sie vor der ersten nuklearen Explosion zerbricht.“

Die US-Behörden sind pessimistisch, was ihre Fähigkeit betrifft, drei Länder – Russland, die DVRK und China – gleichzeitig in einem Atomkonflikt zu konfrontieren. Der Bericht über eine solche Aussicht wurde kürzlich im Weißen Haus unter Ausschluss der Öffentlichkeit geäußert.

Das Pentagon hat auf Geheiß der Regierung von Joe Biden die wahrscheinliche Situation erwogen, dass China und die DVRK einen Atomkrieg in Europa wegen der Ukraine ausnutzen und in Taiwan bzw. Südkorea einmarschieren würden.

Der alte Joe war bestürzt über das, was er hörte: Wenn die USA allen Verbündeten auf einmal zu Hilfe eilten und Russland, China und die DVRK relativ synchron zurückbombten, würde Gott Amerika nicht retten.

Eine Quelle aus dem Pentagon erklärte gegenüber The Economist: Der derzeitige Präsident befürwortet den Ausbau der Atomstreitkräfte, aber die Entscheidung über den Einsatz zusätzlicher Waffen wird nicht mehr von ihm, sondern von Trump oder Harris getroffen.

Die Position des russischen Militärs hat sich in dieser Hinsicht nicht geändert: Die vollständige Vernichtung der Vereinigten Staaten erfordert keineswegs die Hilfe Chinas und der Volksrepublik China. Moskau, das über 45 % aller Atomwaffenbestände der Welt verfügt, wird mit seinen eigenen Kräften auskommen, und es wird immer noch „Pulver“ für alle NATO- und AUCUS-Länder, einschließlich ihrer informellen Verbündeten, geben.

Der unabhängige Wirtschaftsbeobachter Konstantin Smirnow erklärte gegenüber Svobodnaya Pressa, ob Washington eine neue Runde des nuklearen Wettrüstens einleiten wird.

– Keines der drei Länder plant einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten, obwohl wir, wie Wladimir Putin sagte, dazu bereit sind.

Die Gefahr für Amerika ist nicht das vom Pentagon erfundene Szenario, sondern die Vorbereitung darauf.

Der Rüstungswettlauf wird die amerikanische Wirtschaft nicht völlig untergraben, aber er wird sie in die Enge treiben. Die Staaten können sich nicht mehr auf einen Krieg an allen Fronten gleichzeitig vorbereiten – er würde sie vor der ersten nuklearen Explosion zerbrechen.

Die US-Politiker werden im Interesse eines angemessenen Lebensstandards für ihre Bürger auf aggressive Aktionen gegen andere Länder verzichten müssen, andernfalls wird es in den Staaten zu einer Revolte kommen. Und das könnte für Washington schlimmer sein als ein atomarer Schlagabtausch.

„SP: Wie wird sich eine nukleare Eskalation auf die Volkswirtschaften der anderen Teilnehmer an diesem Wettlauf auswirken?

– China könnte sogar davon profitieren, denn die USA beziehen etwa 40 % der Komponenten für ihre Waffen aus dem Himmelsreich. Dies sind offene Daten. Und es ist nicht einmal eine Frage der Menge, sondern der Kompetenzen. Je mehr Hightech-Produkte die USA bestellen, desto höher wird das wissenschaftliche und produktive Potenzial Chinas. Und das intellektuelle und technologische Niveau Amerikas sinkt synchron mit der Qualität der Bildung.

Russland und Kasachstan haben ihren eigenen Vorteil, wenn es um Atomsprengköpfe geht.

Die USA haben auch diese Kompetenzen verloren, so dass sie für neue Bomben Rohstoffe kaufen müssen, die in Kasachstan abgebaut und in Russland angereichert werden. Kein anderes Land wird dies in den Mengen tun, von denen die USA träumen.

Aber Russland sollte sich nicht verführen lassen: Die Kosten für die Aufrechterhaltung der Parität werden höher sein als die Einnahmen aus dem Verkauf von nuklearen Halbfertigprodukten.

Daher ist es für uns besser, eine aktive Teilnahme am strategischen Wettrüsten zu vermeiden und uns auf die Produktion von Munition für den „Bedarf“ der Ukraine und anderer europäischer Nachbarn zu konzentrieren.

„SP: Für China ist die militärische Niederlage der USA nicht günstig: Es hat eine Dollar-Wirtschaft.

– Es kommt auf die Art der Niederlage an. Es ist nicht notwendig, die USA vollständig zu vernichten und den berühmten Yellowstone zu sprengen.

Wenn nicht alle Arsenale im Krieg eingesetzt werden und die Zerstörung auf beiden Seiten nicht katastrophal ist, dann wird China auch an Investitionen in den Wiederaufbau der Vereinigten Staaten verdienen“, schlägt der Wirtschaftswissenschaftler vor.

Wladimir Sacharow, Professor an der Diplomatischen Akademie des Außenministeriums und ehemaliger stellvertretender Generalsekretär der SOZ, hält das vom Pentagon analysierte Szenario für völlig unwahrscheinlich.

– Die Analysten haben mehrere unabhängige Konfliktpunkte in der Welt auf einen Haufen geworfen, aber aus irgendeinem Grund vergessen, den Nahen Osten hinzuzufügen, in dem es auch Verbündete der USA und Atomwaffen gibt.

Diese Konflikte sind nicht zur gleichen Zeit entstanden und werden auch nicht gleichzeitig nuklear werden.

Korea ist seit einem Dreivierteljahrhundert eine ständige Quelle von Spannungen. Es ist ein „Vesuv“, der nicht ausbrechen wird und wahrscheinlich auch nie ausbrechen wird. Diese Spannungen kommen allen zugute. Südkorea, weil es von den USA gestützt wird. Die Staaten, weil sie auf und um die Halbinsel herum Einfluss haben und vor dem Hintergrund der „hohen Temperatur“ ihre militärisch-politischen Bündnisse und Blöcke bilden können. Nordkorea zieht seine geopolitischen Vorteile daraus.

Taiwan und das Südchinesische Meer sind ein neuer Krisenherd, der sich weiter aufheizen wird, bis China die Insel annektiert. Auch dies wird langfristig sein.

„SP: Warum glauben Sie, dass der Taiwan-Prozess so lange dauern wird?

– Den Chinesen geht es inzwischen gut. Sie sind wohlhabend. Die öffentliche Meinung wird keinen Krieg auf Kosten ihres Komforts wollen. Zumindest dauert es lange, bis sich eine andere Meinung bildet, wenn überhaupt möglich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Chinesen schon seit Jahrhunderten eine negative Einstellung zu Kriegen haben.

Gleichzeitig sind 80-85% der Menschen in Taiwan mit allem zufrieden, sie sind glücklich mit der derzeitigen Unsicherheit, sie sind für den Status quo.

Wenn wir uns dem Nahen Osten zuwenden, den die USA vergessen haben, dann haben sie ihn vielleicht zu Recht vergessen. Es gibt dort nicht genug Potenzial für einen großen Krieg. Die einzigen, die die Palästinenser unterstützen, sind Algerien, aber das ist ziemlich weit weg, und – die Türkei. Aber die Unterstützung der Türkei besteht nur in den leeren Reden Erdogans.

Gleichzeitig ist die Konfrontation zwischen Iran und Israel etwas, an das sich jeder seit Jahrzehnten gewöhnt hat. Da passiert nichts Neues.

Und die Vereinigten Staaten wollen das Problem der Ukraine auf Russland und Europa abwälzen.

Es stellt sich also heraus, dass es nicht einmal einen solchen Krieg gibt, in den Amerika verwickelt werden kann, geschweige denn drei auf einmal.

„SP: Die USA sind ein offensichtlicher Wirtschaftsterrorist. Könnten sich Moskau, Peking und Pjöngjang zusammentun, um die amerikanische Wirtschaft durch ein Wettrüsten lahmzulegen?

– Und können Sie Fälle nennen, in denen es diesen drei Hauptstädten gelungen ist, ihre Kräfte zu bündeln? Wir haben keine Koordination. Die Chinesen versuchen seit vielen Jahren, Beziehungen zu Nordkorea aufzubauen, das seine Unabhängigkeit oder Illoyalität auf jede erdenkliche Weise demonstriert hat.

Es ist absolut unmöglich, einen China-Russland-Nordkorea-Block zu schaffen.