Die Regierungen ertrinken ihren Schuldenberg, während „The Great Reset“ den Kapitalismus „neu erfinden“ will

Jedes Land, von den USA bis China, muss mitmachen, und jede Branche, von Öl und Gas bis zur Technologie, muss transformiert werden. Kurz gesagt, wir brauchen einen ‚Great Reset‘ des Kapitalismus“, schrieb der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab.

Angesichts der Tatsache, dass die globale Verschuldung bereits den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat und bis zum Ende des Jahres voraussichtlich um 92 Billionen Dollar ansteigen wird, sind die Architekten des „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums bereit, der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken, indem sie ihre Pläne zur „Neugestaltung“ und zum „Reset“ des Kapitalismus umsetzen wollen.

Laut dem Wall Street Journal haben die Maßnahmen, die von Regierungen auf der ganzen Welt als Reaktion auf COVID-19 umgesetzt wurden, „die globale Staatsverschuldung auf den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg getrieben und die jährliche Wirtschaftsleistung der Welt übertroffen.“

Das Journal stellt fest, dass trotz des Abklingens der Pandemie und der anschließenden Lockerung vieler wirtschaftsfeindlicher Restriktionen, die gewinnbringenden Industrien auferlegt wurden, „die Regierungen, besonders in den reichen Ländern, noch mehr Kredite aufnehmen, zum Teil um den Schaden von Covid-19 zu beseitigen.“

Massive Ausgabenprogramme wie das kürzlich angekündigte Sechs-Billionen-Dollar-Budget der Biden-Administration werden die Fähigkeit der Nationen auf die Probe stellen, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, die möglicherweise „nur über Inflation, hohe Steuern oder sogar Zahlungsausfall absorbiert werden können“, so das Journal, obwohl die Befürworter der Initiativen darauf bestehen, dass die Kreditaufnahme „eine Periode robusten globalen Wachstums einleiten könnte.“

Vielleicht einer der größten Befürworter der großen Staatsausgaben, der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat die beispiellosen Ausgabenpakete bereits im Juni 2020 vorausgesehen und gefördert.

In Artikeln, Vorträgen und einem Buch mit dem Titel „Covid-19: The Great Reset“, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat Schwab hartnäckig argumentiert, dass die Coronavirus-Pandemie genutzt werden sollte, um einen „Great Reset“ einzuleiten, um „alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften zu erneuern, von der Bildung bis zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen.“

Schwab stellte fest, dass die Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens auf COVID-19 „ernsthafte langfristige Folgen für das Wirtschaftswachstum, die Staatsverschuldung, die Beschäftigung und das menschliche Wohlergehen haben wird“, und argumentierte letztes Jahr zugunsten der Art von riesigen Ausgabenprogrammen, die die globale Verschuldung auf ein noch nie dagewesenes Niveau getrieben haben, und nannte sie eine „große Chance für den Fortschritt“ beim Erreichen von „Gleichheit und Nachhaltigkeit“.

„Die Europäische Kommission zum Beispiel hat Pläne für einen Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro (826 Milliarden Dollar) vorgestellt“, sagte Schwab anerkennend. „Auch die USA, China und Japan haben ehrgeizige Konjunkturpläne.“

Die Stiftung des 83-Jährigen, die von ihren mehr als 1000 Mitgliedsunternehmen (einschließlich der Bill and Melinda Gates Foundation) finanziert wird, veranstaltet jährliche Treffen in Davos, bei denen sich wohlhabende Prominente, Medienvertreter und führende Politiker der Welt versammeln, um globale „Krisen“ zu diskutieren und zu versuchen, eine Politik durchzusetzen, die die weltweite Zentralisierung der Macht, sozialistische Wirtschaft und, seit kurzem, die Integration von moderner Technologie und menschlicher Biologie fördert.

Die Architekten und Befürworter des WEF’s „Great Reset“ sind klar über den Zweck und Umfang ihrer Pläne.

Laut dem Gründer der Organisation muss „jedes Land, von den USA bis China, mitmachen, und jede Branche, von Öl und Gas bis zur Technologie, muss transformiert werden. Kurz gesagt, wir brauchen einen ‚Great Reset‘ des Kapitalismus.

Während er massive Ausgaben befürwortete, sprach sich Schwab dagegen aus, das Geld für traditionelle Programme zu verwenden, die seiner Meinung nach nur „Risse im alten System füllen“ würden.

Stattdessen, so Schwab, „sollten wir sie nutzen, um ein neues [System] zu schaffen, das auf lange Sicht widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger ist. Das bedeutet zum Beispiel den Aufbau einer ‚grünen‘ städtischen Infrastruktur und die Schaffung von Anreizen für die Industrie, ihre Erfolgsbilanz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) zu verbessern.“

Schwabs Verweis auf „grüne städtische Infrastruktur“ spiegelt die „Green New Deal“-Agenda wider, die von linken Politikern in den USA als Reaktion auf die angeblich existenzielle Bedrohung durch den „Klimawandel“ vorangetrieben wird.

Der Plan würde die fossile Brennstoffindustrie auslöschen, den verlässlichen Zugang zu Elektrizität zerstören, ein „universelles Grundeinkommen“ einführen und traditionelle Arbeitsplätze in der Energieindustrie durch garantierte, von den Gewerkschaften geschützte Regierungsstellen ersetzen.

Das American Action Forum schätzt, dass der Plan, wenn er umgesetzt wird, zwischen 51 und 93 Billionen Dollar kosten würde.

Gegenwärtig ist die Verschuldung der Regierungen der Welt bereits auf einem erschreckenden Höchststand. Mit 24 Billionen Dollar, die seit letztem Jahr zu den globalen Schulden hinzugekommen sind, liegt die weltweite Rechnung nun bei etwas über 228 Billionen Dollar, so der globale Schuldenmonitor des Institute of International Finance (IIF).

Das IIF sagte, dass es erwartet, dass die globale Staatsverschuldung in diesem Jahr um weitere $10 Billionen ansteigt und bis Ende 2021 $92 Billionen an zusätzlichen Schulden übersteigt“, berichtete Reuters.

Laut Reuters wurde „der schnelle Aufbau hauptsächlich von den Regierungen“ und nicht von privaten Ausgaben angetrieben, „insbesondere in Griechenland, Spanien, Großbritannien und Kanada.“

„In den Schwellenländern verzeichnete China den größten Anstieg der Schuldenquoten ohne Banken, gefolgt von der Türkei, Korea und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Südafrika und Indien verzeichneten die größten Zuwächse nur bei den Staatsschuldenquoten“, so der Bericht.

In den Vereinigten Staaten steigt die Staatsverschuldung in einem noch nie dagewesenen Tempo“, so ein Artikel von Forbes im Mai.

„Mit einer aktuellen Verschuldung von mehr als 28 Billionen Dollar – ein Anstieg von fast 5 Billionen Dollar in 14 kurzen Monaten… wird die Staatsverschuldung bis 2029 auf 89 Billionen Dollar ansteigen“, berichtete Forbes. „Damit würde die Schuldenquote des Landes bei 277% des BIP liegen und Japans aktuelle Schuldenquote von 272% des BIP übertreffen.“

Laut Klaus Schwab bedeutet die Finanzkrise, die durch massive Staatsausgaben aufgrund von COVID-19 ausgelöst wurde, in Kombination mit anderen sogenannten Krisen wie dem „Klimawandel“, dass die Regierungen der Welt „völlig neue Grundlagen für unsere wirtschaftlichen und sozialen Systeme schaffen müssen.“

„Es gibt viele Gründe, einen Great Reset zu verfolgen“, behauptete Schwab, „aber der dringendste ist COVID-19.“

„[D]ie Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und zurückzusetzen, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“, sagte Schwab.