Die Rente ist die Basis für das deutsche Gesellschaftsmodell

Von Peter Haisenko

Das deutsche Rentensystem besteht jetzt seit 130 Jahren. Es hat während dieser Zeit nicht nur den Rentnern ein Auskommen beschert, sondern von Anfang an die Gesellschaft verändert. Es war nicht mehr notwendig viele Kinder zu haben, um sich ein Auskommen im Alter zu sichern. Die Geburtenrate ging kontinuierlich zurück. Nun will sich Kanzler Merz an diesem Jahrhundertwerk vergreifen.

Das deutsche Rentensystem ist das einzige Altersversorgungsmodell, das seit 130 besteht und zuverlässig funktioniert. Das gilt auch für Modelle, die sich dieses System zum Vorbild genommen haben. Das deutsche Rentensystem ist kein kapitalbildendes System. Es ist ein Umlagesystem. Das heißt, was rein kommt, geht umgehend wieder raus an die Berechtigten. Um hier eine verfälschende Sprachgewohnheit zu korrigieren stelle ich fest, dass man nicht „in die Rente einzahlt“. Mit seinen Beiträgen erwirbt man sich das Recht, einen Anteil von den zukünftigen Arbeitseinkommen zu erhalten. Wie die Geschichte gezeigt hat, ist es dabei gleichgültig, in welcher Währung dieses Recht zugestanden wird. Es hat zwei große Kriege überdauert. Das kann kein kapitalbildendes System