Bundesbären im Geldrausch

Während Thailand seinen Bürgerinnen und Bürgern eine steuerfreie Untergrenze gönnt, drückt Bern dem Mittelstand weiter die Daumen auf die Schläfen. Ein Vorschlag mit tropischem Einschlag.

Stellen wir uns kurz vor, der Schweizer Bundesrat würde nach Bangkok fliegen – nicht zum Entspannen (obwohl das dem einen oder der anderen sicher nicht schaden würde), sondern um sich das dortige Steuersystem anzuschauen. Was er dort vorfinden würde, könnte ihm leicht schwindelig werden: Vernunft, Verhältnismässigkeit und – Achtung – eine steuerfreie Untergrenze.

Aber von vorne.