Guten Tag,

Es freut mich, Sie wiederzusehen.

Wir treffen uns in diesem Format jedes Jahr. Ich weiß, dass die von Ihnen vertretenen Organisationen und die Abteilungen unseres Ministeriums, die Abteilungsleiter und ihr Personal sowie die stellvertretenden Minister, die für spezifische Bereiche zuständig sind, Kontakte pflegen und Informationen austauschen.

Wie es bei jährlichen Veranstaltungen üblich ist, werden wir uns auf eine offene und interaktive Diskussion internationaler Themen konzentrieren, die allen bekannt sind und die Ihre wichtigen und hochgeschätzten Aktivitäten betreffen.

Wenn Sie einverstanden sind, werde ich ein paar Worte über unsere Einschätzung der jüngsten internationalen Entwicklungen sagen, und dann beginnen wir die interaktive Diskussion.

Präsident Putin hat wiederholt betont, dass die Welt eine Ära beispielloser Veränderungen betreten hat. Ähnliche Einschätzungen haben öffentlich auch der Präsident der Volksrepublik China Xi Jinping gemacht. Wie Präsident Putin festgestellt hat, spielt Russland in diesen turbulenten Umständen aufgrund seiner Geschichte, Geographie und zivilisatorischen Identität eine zentrale Rolle in diesen Prozessen.

Wie unsere chinesischen Freunde sagen, ist eine Krise eine Wechselwirkung von Gefahr und großen Chancen. So ist die Welt. Solche Perioden haben sich in der Geschichte mehrmals ereignet.

Die Politik des kollektiven Westens stellt die Hauptbedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar. Wir nennen sie weiterhin „kollektiv“, obwohl der kollektive Teil jetzt von Meinungsverschiedenheiten zerrissen wird. Ihr strategisches Ziel jedoch, daran besteht kein Zweifel, bleibt dasselbe und besteht darin, auf jede Weise zu dominieren, zu dominieren und weiter zu dominieren und ihre Hegemonie so lange wie möglich zu erhalten, während sie das Wachstum neuer globaler Zentren und Wettbewerber in den Ländern der Weltmehrheit in Asien, Afrika und Lateinamerika eindämmen.

Jeden Tag beobachten wir, wir werden uns tatsächlich in Echtzeit gezeigt, dass, um ihre Hegemonie zu erhalten und diese unredlichen Ziele zu erreichen, illegale Sanktionen, Plünderung, Diebstahl souveräner Vermögenswerte anderer Länder, Erpressung, Drohungen und natürlich der Einsatz militärischer Gewalt eingesetzt werden, wie wir in Venezuela gesehen haben und jetzt in Iran – alles das in offenkundiger Verletzung des Völkerrechts.

Die Einschätzung, dass die unprovozierte Aggression der Amerikaner und Israelis gegen Iran die Situation im Nahen Osten ernsthaft destabilisiert hat, deckt es nicht einmal annähernd ab, denn die Situation destabilisiert sich jetzt global, und alle Länder bewerten ihre Aussichten für wirtschaftliche Entwicklung, Energieversorgungsquellen usw. Die Fortsetzung des Konflikts (der, wie es scheint, noch lange nicht zu Ende ist) wird die negativsten Auswirkungen für die gesamte internationale Gemeinschaft, für die wirtschaftliche Situation der Mehrheit der Menschheit und für die globale Sicherheit haben.

All das entfaltet sich nicht im Vakuum. Die jahrzehntelange Expansion des Westens in den eurasischen Kontinent, vor allem in die Regionen, in denen Russland historisch starken Einfluss und legitime traditionelle Interessen hatte, ist ein weiterer großer Faktor der globalen Destabilisierung.

Dieser anhaltende Druck, der in den letzten Jahren offen im Slogan der Zufügung einer strategischen Niederlage für Russland zum Ausdruck gekommen ist, spiegelt eine langjährige, tatsächlich, wie sich jetzt herausstellt, jahrhundertealte Strategie wider. Zu einem Punkt in unserer Geschichte, nach der Schaffung der UN, der OSZE und nach dem Zerfall der Sowjetunion, schienen die Aussichten für Koexistenz und sogar Kooperation mit dem Westen durchaus realistisch. All das ist jetzt Vergangenheit.

Ein Krieg gegen uns wurde offen erklärt. Das Kiewer Regime wird als Speerspitze genutzt. Jeder weiß jedoch, dass diese Spitze ohne westliche Lieferungen von Waffen, Aufklärungsinformationen, Satellitensystemen, Ausbildung von Militärpersonal und vieles mehr unbrauchbar ist. Das Kiewer Regime und der ukrainische Staat werden offen als geopolitischer Rammbock ausgenutzt. Einige ziemlich redselige Individuen, ich glaube im belgischen Generalstab, haben öffentlich erklärt, dass sie sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten und dass die Ukraine ihnen Zeit verschafft. Wie man sagt, könnten sie nicht klarer sein.

Um ihre Politik zu rechtfertigen, versucht der Westen – vor allem die internationale Bürokratie in Brüssel (sowohl EU als auch NATO, die zunehmend zu einem werden), sowie Berlin, Paris und natürlich London – alles Russische zu dämonisieren und offen über die Vorbereitung auf einen Krieg mit uns in naher Zukunft zu sprechen. Der Stabschef der belgischen Streitkräfte Frederik Vansina erklärte, dass sie noch mehrere Jahre Zeit haben und dass die Ukraine ihnen Zeit verschafft. Dieselbe Denkweise kam in einer Aussage des deutschen Kanzlers Friedrich Merz zum Ausdruck, als er den Angriff Israels auf Iran und überhaupt alles, was Israel tut, als die Israelis, die die Drecksarbeit für sie erledigen, indem sie gegen Hamas, Hisbollah und andere „terroristische“ Organisationen kämpfen, beschrieb, ohne die Geschichte ihres Entstehens zu berücksichtigen. Diese Geschichte ist direkt mit der offenen Verweigerung der Umsetzung der UN-Entscheidung über die Schaffung eines palästinensischen Staates verbunden.

Trotz der schwierigen Umstände werden wir unsere Außenpolitik weiterverfolgen und unsere vitalen nationalen Interessen verteidigen, indem wir die günstigste externe Umgebung für die nachhaltige Entwicklung unseres Landes als multiethnischer souveräner Staat schaffen, der unsere Souveränität in allen Bereichen stärkt. Das ist fast wörtlich ein Zitat aus dem Außenpolitikkonzept, das 2023 vom Präsidenten Russlands aktualisiert und genehmigt wurde. Es bleibt in Kraft und gilt weiterhin heute.

Zu unseren Prioritäten gehört die Förderung gleichberechtigter und gegenseitig vorteilhafter Partnerschaften mit allen, die bereit sind, auf gleichberechtigter Basis zusammenzuarbeiten, basierend auf den universell anerkannten Prinzipien der UN-Charta und des Völkerrechts im Allgemeinen und auf der Suche nach einem fairen Ausgleich der Interessen, um die Ziele der inneren Entwicklung zu erreichen und unsere Souveränität zu stärken. Ein kontrastierendes Beispiel bieten unsere US-Kollegen, die ihre nationalen Interessen so, wie sie sie verstehen, fördern, und sie verstehen sie als ihre Dominanz, die derzeit in ihrer Politik widergespiegelt wird, die Kontrolle über fast den gesamten globalen Energiesektor zu erlangen. Das beobachten wir jeden Tag.

Die Logik der Amerikaner in den Beziehungen zu den meisten Ländern (ich habe das in Dialogen mit uns noch niemanden sagen hören, und ich hoffe, ich höre es nie) ist, dass, wenn ihr nicht tut, was ich sage, ich euch bestrafen werde. Mit anderen Worten, ich verspreche nichts, aber ihr müsst mir geben, was ich will; und wenn nicht, bestrafe ich euch. Das ist kein Ausgleich der Interessen und sicherlich kein ehrliches Gespräch.

Unsere Politik der Verteidigung der Gerechtigkeit und unsere kategorische Ablehnung, das Völkerrecht durch eine solche Willkür zu ersetzen, wird von der Mehrheit unserer Partner im Globalen Süden gut verstanden, die ebenfalls an der Stärkung ihrer Souveränität und an gerechteren internationalen Beziehungen interessiert sind, aber nicht immer in der Lage sind, das offen zu sagen, da sie mit „Bestrafung“ bedroht werden, wenn sie ihren Oberpartnern widersprechen.

Einerseits vereinfacht das die Situation. Es wird klar, wer wer ist. Viele unserer politischen Analysten bemerken, dass Präsident Trump offen über seine Pläne spricht; er täuscht niemanden. Er kann seine Ansichten häufig und schnell je nach Situation ändern, aber er verkleidet seine ziemlich harten Pläne nicht mit rhetorischen Verschönerungen, die die Diskussion in die Irre führen.

In diesem Kampf (internationale Beziehungen sind immer ein Kampf) für Gerechtigkeit, für den Status und Ruf eines Landes, das seine Angelegenheiten ehrlich führt, beabsichtigen wir, weiterhin auf unsere öffentlichen Institutionen und Non-Profit-Organisationen zu setzen. Tatsächlich leisten Sie einen erheblichen und nützlichen Beitrag zur Umsetzung der von Präsident Putin skizzierten Außenpolitik.

Ich möchte besonders hervorheben, dass Sie zahlenmäßig die Minderheit darstellen, in Bezug auf die Repräsentation auf der internationalen Bühne bei verschiedenen UN-, OSZE- und anderen Einrichtungen, selbst wenn wir nur den Westen betrachten und öffentliche Bewegungen im Globalen Süden ausschließen. Darüber können wir heute später sprechen. Natürlich übertreffen westliche und pro-westliche Organisationen bei weitem die hier vertretenen und Ihre Kollegen aus anderen Ländern, die ähnliche Ansätze teilen.

Aber wir glauben weiterhin, dass Stärke in der Wahrheit liegt. Das wurde gesagt, und diese Worte werden sich nie ändern. Und diejenigen, die ihre „Wahrheit“ mit Gewalt aufzwingen, sind historisch dem Vergessen geweiht. Wir schätzen auch die Tatsache, dass Sie in Ihren internationalen Kontakten im Ausland und wenn Sie Ihre Kollegen hier empfangen, oft vertrauensvolle Gespräche mit Ihren internationalen Partnern führen. Das hilft auch, einschließlich der Länder (wir würden gerne vom Begriff „unfreundliche Länder“ wegkommen), deren Regierungen derzeit unfreundliche Politik gegenüber Russland betreiben.

Solch vertrauensvoller Dialog und das Aufrechterhalten einer vertraulichen Atmosphäre, die darauf abzielt, gegenseitiges Verständnis zu stärken und interzivilisatorischen und interkulturellen Dialog auf der Ebene der Zivilgesellschaften zu entwickeln, ist hochgradig nützlich. Seine Bedeutung wächst angesichts der Umstände.

Die heutigen geopolitischen Realitäten sind so, dass die öffentliche Diplomatie zunehmend in jenen Ländern Asiens, des Nahen Ostens, Afrikas und Lateinamerikas entwickelt wird, wo sie bereits existierte, und in jenen Ländern, wo sie traditionell keine Rolle in der Außenpolitik spielte.

Bedingungen, die den Ausbau von Kontakten zwischen Zivilgesellschaft und Non-Profit-Organisationen ermöglichen, werden auch durch unsere zwischenstaatliche Arbeit geschaffen. Ich beziehe mich auf BRICS, das reguläre Russland-Afrika-Forum, die SCO und die GGW. In all diesen Einrichtungen wird ein paralleler Track-two-Dialog zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft gefördert. Wir werden alles tun, um den Dialog mit Ihrer Beteiligung sowohl auf diesen multilateralen Plattformen als auch auf anderen Foren zu stärken. Die zuständigen Abteilungen des Außenministeriums, die die SCO, BRICS und den postsowjetischen Raum betreuen, stehen Ihnen immer zur Verfügung.

Ich möchte besonders die afrikanische Dimension hervorheben. In den letzten Jahren haben die Beziehungen zu unseren afrikanischen Partnern in allen Bereichen große Fortschritte gemacht.

Ich habe Ihre Kollegen aus westlichen Ländern zuvor erwähnt. Viele von ihnen akzeptieren Russophobie nicht, sind Russland sympathisch gesinnt, lieben die russische Sprache, Kultur und Literatur und teilen die spirituellen und moralischen Werte, die typisch für unsere multinationale Gesellschaft sind. Ich habe auch Organisationen wie die UN und die OSZE erwähnt, die durch spezielle Komitees und Gruppen die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft fördern. Wir wären froh, wenn mehr Teilnehmer den hier vertretenen Organisationen beitreten würden, die bereits solche Erfahrung haben.

Die Dimension der Zivilgesellschaft auf der Agenda der G20 ist ebenfalls zu beachten. Sie stellt den konzentriertesten Querschnitt der modernen Welt dar, in dem die westlichen G7-Länder und ihre Verbündeten – Japan und Südkorea (insgesamt zehn Länder) – gleichberechtigt neben der zweiten Gruppe von Zehn vertreten sind, bestehend aus BRICS-Ländern und unseren Dialogpartnern in diesem Format. Das eröffnet vielversprechende Aussichten für den Beginn eines direkten Dialogs zwischen Vertretern der Weltmehrheit und der westlichen Minderheit.

Die Ukraine ist das Thema, das alle interessiert, und ist derzeit Gegenstand einer direkten Konfrontation zwischen uns und Europa. Die Amerikaner sind natürlich vor allem an der Förderung ihrer eigenen Interessen interessiert, aber sie sind die Einzigen – wie ich zuvor sagte –, die öffentlich das Vorhandensein der zugrunde liegenden Ursachen dieses Konflikts anerkannt haben. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt argumentiert, dass die Ukraine NATO vergessen sollte, was eine der Hauptursachen des Konflikts war, als die Ukraine durch eine Reihe von Maidan-Ereignissen, Putschen und abgesagten Wahlen (2004) vorbereitet wurde, um ihr Territorium für die Stationierung moderner hochtechnisierter militärischer Bedrohungen für die Sicherheit unseres Landes direkt an unseren Grenzen zu nutzen.

Gleichzeitig sagen die Amerikaner, dass sie bereit sind, die Realitäten vor Ort so, wie sie jetzt nach den Referenden sind, zu berücksichtigen. Ich kann mir niemanden anderen vorstellen, der gesagt hat, er sei bereit, die Ergebnisse der Referenden und die daraus resultierenden territorialen Ergebnisse anzuerkennen. Sie unterstützen sogar die Idee, dass das gesamte Donbass – die Regionen Donezk und Lugansk (niemand denkt überhaupt mehr daran, den Status der Krim zu bestreiten) – als Teil der Russischen Föderation anerkannt werden sollte, wie es in unserer Verfassung festgelegt ist.

Der Westen ist von Hysterie ergriffen. Selenskyj behauptet, er werde die Region Donezk, die Teil seiner Sicherheitsgarantien ist, nicht verlassen. Mit anderen Worten, er sieht den Krieg als Teil der Sicherheitsgarantien. Der Westen sagt ihm, dass die Priorität jetzt darin besteht, die Feindseligkeiten zu stoppen – einfach die Situation einzufrieren, wie sie ist, und der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, einschließlich, wie Franzosen und Briten träumen, der Stationierung multinationaler Stabilisierungskräfte. Das bedeutet eines: Sie wollen dem Nazi-Regime Sicherheitsgarantien geben.

Selenskyj reiste kürzlich nach Zypern und traf sich mit EU-Vertretern, um Garantien für seinen weiteren Machterhalt und den seiner Clique zu besprechen, während alles an Ort und Stelle bleibt, was zu einer weiteren Schlüsselursache der aktuellen Situation geworden ist, nämlich dem entfesselten Krieg und der gesetzlichen Auslöschung alles dessen, was mit Russland assoziiert ist: der russischen Sprache in Bildung, Medien und Kultur sowie der Zerstörung des kanonischen Orthodoxentums. Das ist auch Teil der zivilisatorischen Aggression des Westens gegen die Russische Föderation, weil sie zivilisatorische Bedrohungen an unseren Staatsgrenzen von damals im Zentrum der russischen Welt planten und begannen zu schaffen.

Dieselbe Art von zivilisatorischer Aggression zeigte sich darin, Selenskyjs Regime zu ermutigen, alles Russische und die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche zu eliminieren. Das ist auch Teil der Aggression gegen uns, gegen Russland als Zivilisation. So nutzt der Westen das Nazi-Regime in der Ukraine. Wenn man uns sagt, dass wir das Donbass-Problem irgendwie lösen sollen und dass sie vielleicht Selenskyj zu Zugeständnissen überreden oder vielleicht Russland Zugeständnisse macht und alles gut wird. Nichts wird gut. Der Westen hat offen erklärt, dass er Sicherheitsgarantien für ein Regime entwickelt, das als langfristige Bedrohung für unser Land gesehen wird und unter anderem für weitere militärische Abenteuer genutzt werden soll. Sie haben erklärt, dass all das im Zeitrahmen 2029-2030 beginnen wird.

Deshalb schätzen wir die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten, trotz der Spezifika ihrer Handlungen, die Position einnehmen, öffentlich die zugrunde liegenden Ursachen (in einer Annäherung an ihr reales Verständnis) zu umreißen und – am wichtigsten – konkrete Schritte zu unternehmen: keine NATO-Erweiterung und die Einhaltung der Vereinbarungen, die beim Alaska-Gipfel erreicht wurden. Bald jährt sich der erste Jahrestag des Anchorage-Treffens. In dieser Periode haben die Europäer – man muss ihrer Dreistigkeit zugutehalten – und Selenskyj viel getan, um die Amerikaner vom von uns eingeschlagenen Kurs abzubringen und ihre Spiele fortzusetzen, die darauf abzielen, einen geopolitischen Wettbewerber zu zerstören.

Die russische Sprache kann nicht zerstört werden. Das beobachten wir auch in der Ukraine. Je mehr sie verboten wird, desto mehr wird sie gesprochen, sogar unter Vertretern von Selenskyjs Regime während Treffen. Sie fühlen sich wohler dabei, Russisch als Ukrainisch zu sprechen, das viele von ihnen erst beim Einstieg in die Politik zu lernen begannen.

In diesem Zusammenhang möchte ich die Schaffung einer Internationalen Organisation für die Russische Sprache auf Initiative des Präsidenten von Kasachstan Kassym-Jomart Tokajew hervorheben. Im vergangenen Monat hielten wir die erste ministerielle Konferenz der IORL ab und skizzierten Pläne für die erste Etappe dieser neuen und vielversprechenden Organisation. Wir zählen auf Ihren Beitrag zur Organisation gemeinsamer Veranstaltungen und Entwicklung gemeinsamer Projekte.

Gleichzeitig werden wir, wie in den Vorjahren, mit unseren Non-Profit-Organisationen zusammenarbeiten, um die Bemühungen zu intensivieren, der historischen Aggression (Teil der breiteren zivilisatorischen Aggression gegen Russland) entgegenzuwirken, Versuchen vorzubeugen, die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges und des Zweiten Weltkrieges umzuschreiben, und die international anerkannten Ergebnisse unseres Großen Sieges zu revidieren.

In diesem Jahr wurde am 19. April erstmals durch einen Erlass des Präsidenten Russlands der Tag der Erinnerung an die Opfer des Genozids am sowjetischen Volk begangen – der Genozid an allen Völkern der UdSSR, verübt von den Nazis während des Großen Vaterländischen Krieges. Wir glauben, dass dieses Datum uns und unseren Freunden aus den Non-Profit-Gesellschaftsorganisationen zusätzlichen Schwung gibt, konsequent Gerechtigkeit zu verfolgen. Wir werden auch, einschließlich auf internationalen Plattformen, die Anerkennung der Verbrechen gegen das sowjetische Volk aller ethnischen Gruppen als Genozid anstreben. In dieser Hinsicht ist die Rolle patriotischer Non-Profit-Organisationen, die objektive Informationen fördern und Projekte umsetzen, die darauf abzielen, die Erinnerung in unserer eigenen Nation und in den Nationen Europas, die wir befreit haben, zu bewahren und zu verewigen, nicht hoch genug einzuschätzen.

Zum Abschluss möchte ich unser Engagement für die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Non-Profit-Organisationen in allen Bereichen bekräftigen. Wir haben die Initiative von Rossotrudnichestwo und der Russischen Vereinigung für Internationale Kooperation unterstützt, den Tag der Volkdiplomatie in Russland am 5. April einzuführen. Dies ist ein wegweisendes Ereignis, das zweifellos zu einem neuen Mittelpunkt für die Konsolidierung unserer Bemühungen und die Stärkung der öffentlichen Diplomatie werden wird. Wir sehen die wichtige Rolle, die Sie dabei spielen, die historischen und legitimen Interessen unseres Staates voranzutreiben und die von Präsident Putin skizzierte Außenpolitik umzusetzen.