ALARMSTUFE ROT: Die Nahrungsmittelkrise ist bereits da – und niemand spricht darüber | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die Engpässe haben Ihren Esstisch noch nicht erreicht … aber der Ausgang steht bereits fest. Hier erfahren Sie, was Ihnen verschwiegen wird.

Die Nahrungsmittelkrise steht nicht erst bevor. Sie ist bereits da.

70 % der US-Landwirte können sich für 2026 keinen Dünger leisten, und der Schaden ist bereits angerichtet.

Das bedeutet, dass es noch keine Engpässe gibt … aber sie stehen kurz bevor.

Gleichzeitig „entzünden sich“ weltweit Anlagen für Lebensmittel, Düngemittel und Energie „spontan“.

Chris Martenson hat dies genau verfolgt, und das Muster ist klar: das ist kein Zufall.

Warum spricht also niemand darüber?

The food crisis isn’t coming. It’s already here.



70% of U.S. farmers can’t afford fertilizer for 2026, and the damage is set.



That means shortages haven’t hit yet… but they’re about to.



At the same time, food, fertilizer, and energy facilities are “spontaneously combusting”… pic.twitter.com/aSIRHZZ36s — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 25, 2026

Lebensmittel wurden bisher nicht als Kern der Geschichte betrachtet … doch plötzlich führt alles immer wieder auf sie zurück.

Chris Martenson durchbricht den Lärm auf eine Weise, die man kaum ignorieren kann. Was wie separate Probleme aussieht, ist gar nicht voneinander getrennt. Es handelt sich um eine „Polykrise“ – mehrere Systeme, die gleichzeitig zusammenbrechen. Und es geht nicht nur um Öl – es sind „Flüssigerdgas“, Düngemittel und Lieferketten, die alle gemeinsam getroffen werden.

Sie haben von den Energieengpässen gehört. Was bisher nicht klar wurde, ist, wie direkt sich das auf das auswirkt, was letztendlich auf Ihrem Teller landet.

Martenson warnt vor einem „gigantischen Schlag für die Düngemittelproduktion“ und sagt, wir hätten den Punkt in der Saison bereits überschritten, an dem das noch behoben werden könnte. Das bedeutet sinkende Erträge. Nicht später, nicht hypothetisch, sondern im nächsten Zyklus.

Und genau hier trifft die Diskrepanz am härtesten zu.

Sie erleben gerade steigende Preise, aber was er beschreibt, erklärt, warum das System hinter diesen Preisen allmählich schwächer wird. Der Teil, der die Lebensmittel produziert, wird nicht unterstützt, sondern belastet.

Deshalb fühlt es sich so an, als ob etwas Größeres bevorsteht… auch wenn es niemand direkt ausspricht.

Food hasn’t been treated like the center of the story… but suddenly everything keeps pointing back to it.



Chris Martenson cuts through the noise in a way that’s hard to ignore. What looks like separate problems isn’t separate at all. It’s a “poly crisis”—multiple systems… pic.twitter.com/PzHFLjxBeq — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 25, 2026

Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, wie schnell „sich auf weniger einstellen“ zum gängigen Sprachgebrauch geworden ist.

Was hier auffällt, ist nicht nur die Warnung vor Rationierungen. Es ist die Reaktion darauf.

Wenn Regierungen von Rationierungen sprechen, bevor sie Lösungen anbieten, sagt das alles über ihre Prioritäten aus. Anstatt den Menschen zu helfen, mehr zu produzieren, springt die Diskussion direkt zu der Frage: „Wie können wir das eindämmen und kontrollieren und die Menschen dazu zwingen, mit weniger auszukommen?“

Das kehrt den gesamten Blickwinkel um.

Man würde erwarten, dass Notfallmaßnahmen Dinge wie Widerstandsfähigkeit, Saatgut, Boden und lokale Produktion stärken. Stattdessen deuten die ersten Schritte auf eine Einschränkung des Konsums hin.

Martenson warf eine Frage auf, die man kaum ignorieren kann, wenn man sie einmal gehört hat. Wenn Düngemittelfabriken getroffen werden und niemand eingreift, um das zu stoppen, „wer will dann, dass der Dünger verschwindet, und wer will, dass die Landwirte in Schwierigkeiten geraten?“

An diesem Punkt hört es auf, zufällig zu wirken.

Nimmt man noch die Muster der Brände, die Störungen in Raffinerien und das Fehlen klarer Erklärungen hinzu, wird es immer schwieriger, dies als Zufall abzutun. Wie Martenson es ausdrückte: Irgendwann „übersteigt es deine Fähigkeit, das alles als Zufall abzutun.“

Das ist der Wandel – von vereinzelten Ereignissen hin zu etwas auf Systemebene.

You’ve probably noticed how quickly “prepare for less” became normal language.



What stands out here isn’t just the warning about rationing. It’s the response to it.



When governments talk about rationing before they offer solutions, that tells you everything you need to know… pic.twitter.com/C5JatvDpFO — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 25, 2026

Die Vorstellung, die USA seien energieunabhängig, klingt beruhigend, aber sie hält einer genauen Prüfung nicht stand.

Martenson zerstört diese Illusion auf eine Weise, die man kaum übersehen kann.

Die Zahlen zeigen, dass wir immer noch ein „Netto-Ölimporteur“ sind. Nicht nur geringfügig, sondern strukturell. Die Verwirrung entsteht durch die Neudefinition von Begriffen. Wenn Beamte von „Erdöl“ sprechen, beziehen sie alles von Propan bis Butan mit ein – Dinge, die Rohöl nicht in einer Weise ersetzen, die tatsächlich von Bedeutung ist.

Diese Unterscheidung ist nicht technischer Natur. Sie ist grundlegend.

Wenn das System davon abhängt, das zu importieren, womit es läuft, dann wird alles nachgelagerte anfällig. Preise, Transport, Lebensmittelverteilung – einfach alles.

Dort baut sich der Druck auf.

Wenn sich das globale Angebot verknappt, beginnen Länder, ihre eigenen Ressourcen zu schützen. Martenson weist auf eine Verschiebung hin hin in Richtung „Ressourcenhortung“, bei der Nationen sich selbst an erste Stelle setzen.

Man braucht keine formelle Beschränkung, um die Auswirkungen zu spüren. Wenn Kerosin knapp wird, werden Flüge gestrichen. Die Preise steigen. Der Zugang schrumpft.

Das Ergebnis muss nicht direkt durchgesetzt werden. Wie Martenson es ausdrückte: „Wir hindern Sie nicht am Fliegen, es kostet jetzt nur viertausend Dollar.“

So verändern sich Systeme, ohne anzukündigen, dass sie sich verändert haben.

The idea that the U.S. is energy independent sounds reassuring, but it doesn’t hold up under scrutiny.@ChrisMartenson breaks that illusion in a way that’s hard to unsee.



The numbers show we’re still a “net oil importer.” Not slightly, but structurally. The confusion comes from… pic.twitter.com/6wloKgsf2Z — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 25, 2026

Sie haben gespürt, wie viel schwieriger es in letzter Zeit geworden ist, Informationen zu vertrauen.

Martenson bringt dies direkt mit den aktuellen Ereignissen in Verbindung. Nicht nur physische Einschränkungen, sondern auch kognitiver Druck. Die ständige Flut widersprüchlicher Signale macht es schwieriger zu erkennen, was real ist, und das allein schwächt die Menschen.

Er beschreibt es als eine Art „kognitive Beeinträchtigung“, bei der man aufhört, seinem eigenen Urteilsvermögen zu vertrauen.

Gleichzeitig ist das Thema, auf das er immer wieder zurückkommt, Energie. Nicht Politik, nicht Kommunikation, sondern Physik. Man kann sich nicht aus einer Energieknappheit heraus„drucken“.

Wenn die Welt mit weniger Energie auskommen muss als erwartet, gerät alles, was mit Wachstum, Verschuldung und Expansion zusammenhängt, unter Druck. Die Annahme, dass morgen größer sein wird als heute, beginnt zu bröckeln.

Und wenn diese Annahme bröckelt, beginnen Finanzsysteme, Lieferketten und das tägliche Leben sich auf einmal anzupassen.

Martenson stellt das nicht als ein fernes Szenario dar. Er präsentiert es als etwas, das bereits im Gange ist, etwas, das man „spüren“ kann, bevor es voll zum Tragen kommt.

Deshalb konzentriert er sich auf eine einzige Sache.

Resilienz.

Denn wenn die Kacke am Dampfen ist, wird der Unterschied nicht darin bestehen, wer es kommen sah… sondern darin, wer sich tatsächlich darauf vorbereitet hat.

You’ve felt how much harder it is to trust information lately.@ChrisMartenson ties that directly into what’s happening now. Not just physical constraints, but cognitive pressure. The constant flood of conflicting signals makes it harder to know what’s real, and that alone… pic.twitter.com/3rbVWBTbXH — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 25, 2026

Wir möchten uns bei Chris Martenson dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere dies nicht tun.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: