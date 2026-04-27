Ich stehe hinter dem Iran

CNN und BBC haben nun mit den Köpfen hinter diesen Videos Kontakt aufgenommen. Es stellt sich heraus, dass sie zwar mit der Regierung kooperieren, aber nicht im direkten Auftrag der Regierung handeln. Sie behaupten sogar, vor dem Krieg eher kritisch gegenüber der Regierung eingestellt gewesen zu sein.

Angeblich gibt es im Westen immer mehr Menschen, welche die in den