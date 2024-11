Von Joaquin Flores

Europa wird durch diesen Krieg geschwächt, auch wenn sich seine Eliten durch verschiedene unproduktive Vorhaben bereichert haben.

Die Vereinigten Staaten müssen sich bei ihren geopolitischen Manövern in Bezug auf die Ukraine voll und ganz der Unwahrscheinlichkeit bewusst gewesen sein, dass es gelingen könnte, die militärische Stärke Russlands zu schwächen oder seine politische Kohärenz durch konventionelle Kriegsführung oder Wirtschaftssanktionen zu untergraben. Ein solches Unterfangen scheint zunächst eine Torheit zu sein, die auf den Fehleinschätzungen westlicher Staats- und Regierungschefs beruht, insbesondere derer, die mit den Machtzentren Washington D.C., Wall Street und der City of London in Verbindung stehen. Russland mit seiner immensen territorialen Ausdehnung, seiner historischen Widerstandsfähigkeit und seiner strategischen Tiefe ist so unwahrscheinlich auf diese Weise in die Knie zu zwingen, wie die Ergebnisse des Konflikts zeigen, dass es weitaus tiefgreifendere Fragen aufwirft als nur die nach der Torheit. In der Politik und damit auch in der Geopolitik gibt es nur wenige Zufälle.

Diese heute nahezu unmögliche Aufgabe wird jedoch größtenteils öffentlich durch eine falsche Anspielung auf einen Präzedenzfall aus der Vergangenheit gerechtfertigt. Die Russische Revolution war das Ergebnis einer Überschneidung von sozialer Erschöpfung und geopolitischer Intrige, was größtenteils auf die Belastung Russlands durch den Ersten Weltkrieg zurückzuführen war. Die Unfähigkeit des russischen Staates zu dieser Zeit, eine tragfähige Alternative anzubieten, war jedoch aus heutiger Sicht und rückblickend das Ergebnis der relativen wirtschaftlichen Unterentwicklung des globalen Ostens und Südens.

Mit anderen Worten: Der heutige Aufstieg Indiens und Chinas sowie Lateinamerikas und Südostasiens und ihre hohe Bedeutung auf dem globalen Schachbrett sind hauptsächlich einer der Gründe dafür, dass Russland nicht „isoliert“ werden kann. So ist die Natur der Multipolarität. Die Welt der technologisch und wirtschaftlich fortgeschrittenen Zivilisationen ist heute viel größer als vor über einem Jahrhundert.

Da diese Fakten jedoch bereits als bekannte bekannte Fakten in Bezug auf das globale und situationsbezogene Bewusstsein der USA galten, stellt sich die Frage nach ihren wahren Plänen und Absichten.

Ausgehend von einer breiten und umfassenden Betrachtung der Situation ist klar, dass die Ziele der USA vielfältig waren.

Die westeuropäische Wirtschaft wieder zu verstaatlichen; die Ukraine zu zerstören, damit eine eventuelle Wiedervereinigung mit Russland in mehrfacher Hinsicht kostspielig wäre; X-Faktoren und die bekannten Unbekannten sowie die unbekannten Unbekannten könnten möglicherweise zur Destabilisierung Russlands führen, aber dies wäre ein Bonus oder eine „angenehme Überraschung“, die außerhalb der strengen Notfallplanung liegt

Dieses Papier wird sich auf den Aspekt der Revassalisierung konzentrieren, und der letzte Punkt, 3., bedarf keiner weiteren Erklärung. Punkt 2. wird ein eigenes Papier erfordern, als eine Reihe mit diesem. Aber kurz zu dieser Frage: Es ist wichtig zu verstehen, dass Russlands Anziehungskraft – die Kombination aus seiner kulturellen Affinität und seinem Wirtschaftswachstum und Stabilisierungskurs, der sich umgekehrt von der Zusammenbruchperiode Ende des 20. Jahrhunderts wegbewegt – natürlich zur Wiedereingliederung der Ukraine in Russland führte. Das bedeutet, dass die USA es nicht für wahrscheinlich hielten, dass sie die Wiedervereinigung zwischen Russland und der Ukraine vereiteln würden, sondern dass sie vielmehr die roten Linien Russlands angesichts der militärischen Aggression der Kiewer Junta nach dem Maidan manipulieren könnten, um Russland dazu zu bringen, einen Großteil der ukrainischen Infrastruktur über die SMO „neu zu starten“. Dadurch sind die Kosten für die Wiedervereinigung erheblich höher, als sie es ohne die Einmischung des Westens gewesen wären.

Einer der Erfolge der angelsächsischen Länder (USA und Großbritannien) bei der Vermittlung von Botschaften bestand darin, die Welt davon zu überzeugen, dass sie selbst glauben, ein „Sieg“ gegen Russland sei militärisch, wirtschaftlich oder politisch möglich: dass Russland militärisch besiegt werden könnte oder dass seiner Wirtschaft oder seinem sozialen Gefüge so viel Schaden zugefügt werden könnte, dass die wirtschaftlichen Elitegruppen in Russland Putin politisch unter Druck setzen könnten, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und einen Frieden zu fordern, der für den kollektiven, d. h. politischen Westen akzeptabel ist.

Vielmehr ging es den USA nicht darum, Russland an dieser Front zu konfrontieren, um einen Sieg über Russland zu erringen; vielmehr deuten ihre Handlungen auf ein weitaus kalkulierteres, heimtückischeres und letztlich raffinierteres Ziel hin – eines, das auf die Revassalisierung Europas ausgerichtet ist. Zweitens, wenn auch nicht von Bedeutung, ist ihr Ziel die absichtliche Verwüstung der Ukraine, die Gegenstand unseres nächsten Beitrags sein wird. In unserem dritten geplanten Beitrag dieser Reihe werden wir den gesamten Verlauf der Geopolitik in Europa (und der Welt) nach dem Zweiten Weltkrieg als „Zeitlupe“ eines dritten Weltkriegs erklären, dessen nächste Phase mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion beginnt und dessen dritte Phase, die kinetische Phase, mit dem Maidan 2014 und der Erklärung der ethnischen Säuberung aller russischer Dinge und Menschen aus der Ukraine beginnt.

Dies sind im Wesentlichen die Gründe, warum Russland in den letzten fünfundzwanzig Jahren eine kohärente und konsistente Kontinuität der Führung gefordert hat.

Waren die USA wirklich darauf bedacht, Russland militärisch zu besiegen, oder ging es ihnen wirklich darum, Europa wieder zu unterwerfen?

Denn was könnte für Washington vorteilhafter sein, als seinen hegemonialen Einfluss auf ein Europa wieder geltend zu machen, das sich nach dem Kalten Krieg langsam in Richtung einer gewissen wirtschaftlichen Unabhängigkeit und politischen Autonomie bewegt hatte? Nach dem universellen historischen Modell, und Europa bildet hier keine Ausnahme, wurde die Macht und Realität einer einheimischen herrschenden Klasse, die größtenteils in Berlin und Paris ansässig war, mit ihrer eigenen Kapitalakkumulation und der damit verbundenen Macht umso stärker, je komplexer und ausgefeilter die europäische Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wurde. Dies bereicherte zwar auch die Angelsachsen, schuf aber dennoch ein gewisses Maß an autonomer Akkumulation, das in Westeuropa verblieb.

Nachdem die gegenwärtige technologische Generation aufgrund der allgemeinen Tendenz zu sinkenden Renditen innerhalb eines definierten Marktraums auf verschiedene Aufwärtsgrenzen gestoßen war, da neue angewandte Produktionstechnologien letztlich deflationärer Natur sind, bestand die Strategie der USA nicht so sehr darin, „neuen“ Wohlstand zu schaffen, sondern ihren Verbündeten ihren Wohlstand zu entziehen und ihr Kapital als ihr eigenes zu betrachten.

Die amerikanische Revassalation Europas

Viele Unternehmen konnten erkennen, dass die Kriegsanstrengungen und das Sanktionsregime gegen Russland wirtschaftliche Probleme auf der gesamten westeuropäischen Halbinsel verursachen würden, auch wenn wir zu diesem Zeitpunkt im ersten Quartal 2022 bis März und zu Beginn der SMO auch verstehen, dass das US-Kapital sozusagen mit der größten Bargeldschöpfung (Umverteilung des Wohlstands nach oben, Währungsentwertung) „angereichert“ wurde, um den allgegenwärtigen Marktcrash im Zusammenhang mit der Pandemie zu bewältigen. Die Aktivitäten von Hedgefonds haben uns auch diesen Punkt gezeigt, und zwar im umgekehrten Sinne. Sobald der Schaden angerichtet war, begannen wir jedoch, wie es unsere Hypothese voraussagte, das Comeback von US-Investoren und -Käufern zu beobachten, und zwar im Sinne von M&A (Fusionen und Übernahmen) in Europa und FDI (Foreign Direct Investment) – jetzt zum Aufkauf zu niedrigeren Preisen oder zur Expansion und Gründung von Tochtergesellschaften und zur Konsolidierung in einem Terrain mit kostenbelasteten europäischen Konkurrenten.

Wie S&P Global im Mai 2023 schrieb: „Ein entscheidendes Merkmal des europäischen M&A-Marktes im Jahr 2022 war der Rückzug der US-Käufer. Auf dem Höhepunkt des Marktes Ende 2021 waren amerikanische Käufer für fast die Hälfte der Konsolidierungsaktivitäten jenseits des Atlantiks verantwortlich. Im zweiten Quartal 2022 fiel diese Zahl auf weniger als ein Viertel und blieb das ganze Jahr über niedrig. In diesem Jahr scheinen US-Käufer jedoch still und leise zurückzukehren.

Private-Equity-Firmen haben ihre M&A-Aktivitäten auf europäischem Boden verstärkt und sind auf dem besten Weg, den Dealflow des letzten Jahres zu übertreffen. Laut Daten aus der M&A KnowledgeBase von 451 Research sind in diesem Jahr nur sieben PE-Käufe in Europa erforderlich, um die Zahl von 2022 zu erreichen.

[…] Ein Grund für die Zunahme der Aktivitäten ist, dass europäische Unternehmen billiger geworden sind. Unseren Daten zufolge werden Ziele in Westeuropa in diesem Jahr mit dem 1,6-fachen des Umsatzes bewertet, verglichen mit dem 2,2-fachen im Vorjahr. In vielen Fällen ermöglicht dies US-Käufern, die lokale Konkurrenz um Vermögenswerte auszustechen und dennoch niedrigere Preise zu zahlen als in den USA, wo der Median bei dem 3,7-fachen liegt.“

Vor zwei Monaten, im August 2024, veröffentlichte Market Watch einen interessanten Artikel mit dem Titel „Hier ist der wahre Grund, warum Europas Top-Unternehmen von der Verlagerung ihrer Notierungen nach New York profitieren, sagt JPMorgan“. Darin finden wir diesen Juwel, der im Grunde erklärt, dass es in Europa eine hohe Inflation und eine geringe Liquidität gibt, und obwohl der Krieg in der Ukraine nie erwähnt wird, können wir verstehen, warum Unternehmen ihre Euronext-Notierungen aufgegeben und an die NYSE gewechselt haben:

„Europas Top-Unternehmen ziehen sich zunehmend von den Top-Aktienmärkten des Kontinents zurück und notieren wieder in New York. Seit Anfang 2023 haben sich eine Reihe großer Unternehmen, darunter der deutsche Chemieriese Linde, der irische Glücksspielriese Flutter Entertainment, das britische Sanitärunternehmen Ferguson, das irische Baustoffunternehmen CRH und das italienische Maschinenbauunternehmen CNH Industrial, von den europäischen Märkten abgewandt und sind in die USA abgewandert.

In jüngster Zeit haben führende Unternehmen wie die Ölkonzerne Shell und TotalEnergies, das Pharmaunternehmen Invidior und das Einzelhandelsunternehmen Ocado signalisiert, dass sie sich dem Trend anschließen könnten, indem sie ihre Hauptnotierungen an die New Yorker Börse verlegen. […] Der Exodus ist hauptsächlich auf die weit verbreitete Nutzung von börsengehandelten Fonds und Indexfonds zurückzuführen.“

Der Kern des Artikels ist, dass europäische Unternehmen, die ihre Notierungen an US-Börsen verlagert haben, einen Anstieg des passiven und aktiven Eigentums verzeichneten, wodurch sich die Bewertungsunterschiede zu ihren amerikanischen Konkurrenten verringerten. Sie erklären, dass der größere Pool an passiven Investitionen auf dem US-Markt mit über 9 Billionen US-Dollar, die in ETFs gehalten werden, ein zusätzlicher Anreiz für europäische Unternehmen ist, die bessere Bewertungen, niedrigere Kosten und eine höhere Liquidität anstreben.

Es gibt unzählige ähnliche Artikel, die man in den „maßgeblichen“ Medien finden kann (obwohl die Ukraine nie als Faktor für die „Preisineffizienzen“ in Europa erwähnt wird).

In einem Artikel der Financial Times vom Oktober 2024 wird erklärt, dass sich Investoren zunehmend europäischen Aktien mit erheblichem US-Engagement zuwenden, da diese Unternehmen im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants mit einem Abschlag gehandelt werden. Bekannte europäische Firmen wie BAE Systems, Schneider Electric und Novo Nordisk haben stark an Wert gewonnen, bieten aber immer noch Preisineffizienzen, die Investoren ausnutzen. Unternehmen wie Novo Nordisk, das 60 % seines Umsatzes in den USA erwirtschaftet, gelten aufgrund des im Vergleich zu US-Konkurrenten niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnisses als attraktive Investitionen. Analysten argumentieren, dass europäische multinationale Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Pharmazie und Halbleiter, ein starkes Wachstumspotenzial bieten, mit dem zusätzlichen Vorteil der Präsenz auf dem US-Markt und einer verbesserten Unternehmensführung.

Einige ihrer Formulierungen mögen auf den ersten Blick oberflächlich erscheinen. Der Unterschied zum Rückgang der europäischen Inflation in diesem Jahr im Vergleich zur EU-weiten Rate von etwa 5,2 % im letzten Jahr besteht jedoch darin, dass die gesunkene Inflation mit der Tatsache zusammenhängt, dass die Menschen aufgehört haben, Dinge zu kaufen.

Investigate Europe bestätigt dies und schreibt in einem aufschlussreichen Artikel vom Mai 2024 mit dem Titel „Die Menschen kaufen spektakulär weniger: Das von der Inflation betroffene Europa wägt die Kosten vor den Wahlen ab“, dass „die Regierungen versucht haben, die Schmerzen der rekordhohen Inflation, die über Europa hereingebrochen ist, zu lindern. Aber sie haben es nicht geschafft, einen der Hauptgründe für die Inflation, die ‚Gierflation‘ der Unternehmen, zu zähmen. Jetzt stehen die Europawahlen vor der Tür, und die Krise der Lebenshaltungskosten steht ganz oben auf der Tagesordnung.“

Sie zeigen, dass die Inflation in Europa zwar auf dem Papier nachzulassen scheint, ihre Auswirkungen für die Öffentlichkeit jedoch nach wie vor deutlich spürbar sind, da die Preise für Lebensmittel und Versorgungsleistungen auf dem gesamten Kontinent weiterhin hoch sind. Faktoren wie die Folgen der COVID-19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die „Gierflation“ der Unternehmen haben alle zu steigenden Preisen beigetragen, insbesondere bei Lebensmitteln und Dienstleistungen. Obwohl die Regierungen Maßnahmen wie Mehrwertsteuersenkungen und Preisobergrenzen ergriffen haben, hat die Inflation einkommensschwache Haushalte überproportional getroffen, und die Reallöhne konnten mit den steigenden Kosten nicht Schritt halten. Die Unternehmensgewinne sind hingegen in die Höhe geschossen, wobei die Unternehmen die Preiserhöhungen an die Verbraucher weitergeben, selbst wenn die Produktionskosten sinken.

Allerdings hängt der Rückgang der Produktionskosten wiederum damit zusammen, dass weniger gekauft wird. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, Vermögen zu transferieren oder eine Bevölkerung auszuplündern. Aber mit steigenden Produktionskosten auf der Ebene der physischen Wirtschaft selbst befinden sich die nachgelagerten Volkswirtschaften im realen, greifbaren Sinne selbst im Niedergang. Mit anderen Worten: Ein Anstieg der Käufe würde nach dem derzeitigen Paradigma in direktem Zusammenhang mit einem Anstieg der Preise stehen.

Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass der allgemeine Trend im Jahr 2023 zwar einen Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in ganz Europa im Vergleich zu 2021 aufgrund der gleichen makroökonomischen und „geopolitischen Herausforderungen“ – dem Ukraine-Krieg – verzeichnete, aber im Vergleich zum ersten Quartal 2022, als der Konflikt ausbrach, gestiegen ist.

Die Entstehung eines neuen Konfliktherds in Osteuropa, der Krieg in der Ukraine, bot das perfekte Mittel, um die amerikanische Dominanz nicht dort im Osten, sondern in Westeuropa zu bekräftigen. Der Plan scheint darauf abzuzielen, durch eine direkte Konfrontation mit Russland, die in der Tat strategisch rücksichtslos für Europa – d. h. für die deutsch-französische Achse – ist, der europäischen Wirtschaft so großen Schaden zuzufügen, dass ihre physischen/industriellen Vermögenswerte und ihre Dienstleistungswirtschaft auf Ramschpreise abgewertet werden, nur um dann von den Angelsachsen aufgekauft zu werden, wenn nicht sogar ganz aus dem Spiel genommen zu werden.

Die Europäer hatten es nämlich nicht geschafft, sich von den Angelsachsen zu lösen, und es war ihnen nicht einmal gelungen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass eine Loslösung wünschenswert wäre. Dieser Teil spricht Fragen der Soft Power, der Identität, der Erzählung und des hyperrealen Simulakrums an. Auch wenn die Grenze zwischen Europa und Russland imaginär ist und der Ozean, der Eurasien von Nordamerika trennt, eine reale Tatsache ist, ist das Konzept des „kollektiven Westens“ in ihren Augen eine Verdinglichung wert.

Und wie könnte man die Wiederbelebung Europas besser sicherstellen, als ihm antirussische Sanktionen aufzuzwingen, die die Wirtschaft der EU lähmen, und Europa dann als Rammbock zu benutzen, der dazu bestimmt ist, an den Toren Russlands zur Ukraine zu scheitern? Das Werfen von Wassermelonen gegen eine Mauer führt nur zu einem Ergebnis.

In den Jahren 2022 und 2023 stiegen die Energiepreise in Deutschland aufgrund der Energiekrise nach dem russischen SMO in der Ukraine und der anschließenden Unterbrechung der Gaslieferungen stark an. Infolgedessen lagen die Strompreise in Deutschland etwa 1,5 bis 2 Mal höher als der G7-Durchschnitt. Damit gehören die deutschen Energiekosten zu den höchsten in Europa und den G7-Staaten, obwohl die meisten europäischen Länder in diesem Zeitraum von Preisspitzen betroffen waren. Insbesondere Länder wie Italien und Spanien, die traditionell auf Erdgas angewiesen sind, sahen sich ebenfalls mit steigenden Energiekosten konfrontiert. Diese Länder verzeichneten während der Energiekrise von 2022 einen Rückgang der Gasnachfrage, da die Preise in die Höhe schossen und sowohl Verbraucher als auch Industrieunternehmen dazu zwangen, ihre Verbrauchsgewohnheiten anzupassen, indem sie einfach weniger kauften, wie in dem oben zitierten Artikel von Investigate Europe ausführlich erläutert wird.

Schlussfolgerung

Die USA waren sich sehr wohl bewusst, dass die NATO-Osterweiterung die tiefen historischen, kulturellen und strategischen Verbindungen Russlands zur Ukraine niemals vollständig auslöschen könnte. Der Kreml würde und könnte seinen Einflussbereich über ein Gebiet, das er als wesentlich für seine Sicherheit ansah, nicht einfach aufgeben, selbst wenn es nur als Pufferzone oder als wirklich neutraler Staat dienen würde. Aber haben die USA jemals ernsthaft geglaubt, dass sie Russland dazu zwingen könnten, dem vollständigen Abbau seiner politischen und militärischen Strukturen zuzustimmen?

Nein, das war nie das Endziel. Das wahre Ziel bestand nicht darin, Russland vollständig zu besiegen, sondern die Fähigkeit Europas zu verringern, Kapital unabhängig von New York und London anzuhäufen.

Ist das nicht der wahre Preis dieses Krieges – eines Krieges, in dem Europa, einst ein Kontinent, der auf dem Weg zur wirtschaftlichen Autonomie war, unwiderruflich wieder in den Einflussbereich der USA gerissen wurde und die Ukraine in einen gescheiterten Staat verwandelt wurde? Letztendlich muss nicht die Frage gestellt werden, ob die USA beabsichtigten, Russland militärisch zu besiegen, sondern vielmehr: Inwieweit wurde die Zerstörung der Ukraine zugelassen – vielleicht sogar gefördert – im Dienste einer viel größeren, weitaus unheilvolleren Strategie, die darauf abzielt, das europäische Kräfteverhältnis zugunsten Washingtons neu zu gestalten? Die Antwort ist klar, wie die anhaltende Tragödie der Ukraine bezeugt.

Dieser Konflikt ist alles andere als eine isolierte oder rein militärische Angelegenheit, sondern ein wirtschaftlicher Angriff auf Europa selbst. Europa wird durch diesen Krieg in Echtzeit geschwächt, auch wenn sich seine Eliten durch verschiedene unproduktive Systeme bereichert haben. Letztendlich ist dies für Europa nicht tragbar, und man kann die gefährliche Illusion der europäischen Eliten erkennen, dass sich die Sache auszahlt, wenn man die neuesten Regionen Russlands erobert, zu denen die ehemalige Ukraine gehört. Wir müssen uns vielmehr an unsere Wassermelonen erinnern, die gegen eine Mauer geworfen wurden.