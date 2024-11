Was erwartet die Palästinenser?

Trump wird sich Netanjahus Völkermord wahrscheinlich nicht widersetzen

Philip Giraldi

Tja, es ist vorbei…oder doch nicht? Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein, unterstützt von einem von der GOP kontrollierten Senat und möglicherweise sogar einer Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und man sollte den Vorteil eines weitgehend konservativen Obersten Gerichtshofs nicht außer Acht lassen, aber vieles hängt davon ab, wen Trump für Schlüsselpositionen im Kabinett ernennt – eine Schwäche der ersten Trump-Präsidentschaft, als er eher Ideologen als Kandidaten mit einschlägigem Wissen oder Erfahrung auswählte. Man hofft zum Beispiel, dass weder die übliche Schar der Neocons noch Establishment-Charaktere wie Mike Pompeo oder Tom Cotton, die als mögliche Kandidaten für das Amt des Verteidigungsministers genannt wurden, auf irgendjemandes Liste für ein hohes Amt erscheinen werden.

Im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs bezeichnete sich Trump gelegentlich als der beliebteste Politiker Israels, wobei er sich einbildete, dass er, wenn er in diesem Land kandidieren könnte, problemlos in die höchsten Ämter gewählt werden könnte. Dies war, zumindest in Donalds Augen, ein Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass er in den Jahren 2016-2020 so viel für Israel getan hatte, einschließlich der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, der Akzeptanz der Annexion der syrischen Golanhöhen, der politischen Absicherung israelischer Aktionen und der Erklärung, dass die USA nichts unternehmen würden, um sich in militärische und polizeiliche Aktionen im Zusammenhang mit der israelischen Siedlungsexpansion im nominell palästinensischen Westjordanland einzumischen. Israel begrüßte auch Trumps Ernennung seines Anwalts David Friedman zum US-Botschafter. Friedman erwies sich als Vollzeit-Apologet Israels, der keine amerikanischen Interessen vertritt oder verteidigt. Im jüngsten Präsidentschaftswahlkampf sprach Trump häufig vor jüdischen republikanischen Gruppen und erklärte, er sei der beste Freund und Unterstützer Israels unter den US-Politikern.

Die israelischen Medien haben auch berichtet, dass der derzeitige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Trump gegenüber Kamala Harris deutlich bevorzugt hat, möglicherweise weil der Premierminister eine angeblich enge persönliche Beziehung zu Trumps Schwiegersohn Jared Kushner aufgebaut hat, der offenbar oft als Vermittler zu Donald diente. Netanjahu war in der Tat das erste ausländische Staatsoberhaupt, das Trump am Mittwoch um 2 Uhr morgens persönlich telefonisch zu seinem erneuten Sieg gratulierte. Netanjahu erklärte, Trumps Sieg sei „historisch“ und bedeute „einen Neuanfang für Amerika und ein starkes Bekenntnis zu der großen Allianz zwischen Israel und Amerika. Dies ist ein großer Sieg.“

Es wird allgemein angenommen, dass Netanjahu trotz der Großzügigkeit der Biden-Administration bei Waffen- und Geldtransfers auch ein tiefes Misstrauen gegenüber der Demokratischen Partei hegt, vermutlich zum Teil deshalb, weil die Demokraten einen kleinen, aber aktiven progressiven Flügel beherbergen, der sich lautstark gegen Waffenverkäufe an Israel wegen dessen Völkermord an den Palästinensern ausgesprochen hat. Bei den Republikanern gibt es keine derartigen Tendenzen, abgesehen von einem hartnäckigen Tom Massie im Repräsentantenhaus und Rand Paul, der im Senat gelegentlich das Richtige sagt. Und wichtige Republikaner wie der derzeitige Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sind so sehr mit Israel und all seinen Werken verbandelt, dass er vielleicht in Erwägung ziehen sollte, für immer dorthin zu ziehen, da der Durchschnittsamerikaner nichts von den teuren und äußerst blutigen Beziehungen hat, abgesehen von der Verachtung fast der gesamten Welt für die Komplizenschaft bei der Ausrottung der Palästinenser. Mit anderen Worten: Wenn man angesichts der Vorgänge im Nahen Osten eine Rückkehr zur Vernunft erwartet, sollte man nicht erwarten, dass sie von Donald Trump ausgeht.

Und Netanjahu dürfte sich auch aus einem anderen wichtigen Grund über den Sieg von Trump freuen, nämlich darüber, wie er mit einem amerikanischen Präsidenten umgehen kann. Das Wall Street Journal berichtet bereits aus israelischen Quellen, dass Netanjahu von der neuen Regierung definitiv „freiere Hand“ erwartet, um politisch und militärisch zu tun, was er will. Trumps Ego und seine persönliche und spontane Art zu regieren, ist genau die Art von Beziehung, mit der sich Bibi am wohlsten fühlt. Netanjahu glaubt, dass er Trump manipulieren und seine persönliche Beziehung zum Präsidenten so pflegen kann, dass er direkt mit ihm zu tun hat, ohne sich um andere Akteure kümmern zu müssen. Netanjahu wird in der Lage sein, Trump persönlich zu umschmeicheln, zu beschwichtigen oder zu verwirren, auch wenn der Präsident überraschend entscheiden sollte, dass es besser wäre, wenn Israel seine Aggression zurücknehmen würde. Netanjahu und seine Verbündeten im US-Kongress werden sich einig sein, wenn es darum geht, Trump davon zu überzeugen, dass dies eine schlechte Idee wäre.

Wenn man bedenkt, dass Joe Biden noch die nächsten zwei Monate Präsident sein wird, und er durch seine ahnungslosen Stellvertreter Antony Blinken und Lloyd Austin sowie durch die komische Einlage des Sprechers des Außenministeriums, Matt Miller, der einen Witz machte und über den eindeutig bewiesenen israelischen Versuch, die Menschen im Gazastreifen verhungern zu lassen, lachte, bewiesen hat, dass er unendlich viel Mist bauen kann. Doch ungeachtet möglicher Fehltritte Bidens dürfte Israel insgesamt sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis sein. Trump unterstützt natürlich rundum das Abschlachten der Palästinenser und ist bereit, mit den Iranern ähnlich zu verfahren, wenn diese „einen Tropfen amerikanisches Blut“ vergießen, indem sie „literweise ihr eigenes vergießen“. Sein Rat an die israelische Regierung lautete, sie solle den Umgang mit den Palästinensern „zu Ende bringen“, und zwar weder aus humanen noch aus politischen Gründen, sondern vielmehr, weil Israel wegen seines offen bekundeten Massakers an Zivilisten, darunter mehr als 13.000 Kinder, einen schlechten Ruf genießt. In einem Telefonat mit Netanjahu im Oktober lobte Trump die Eskalation der israelischen Militäraktionen im Libanon. Senator Lindsay Graham, der an dem Telefonat teilnahm, beschrieb, wie „er ihm nicht sagte, was er militärisch tun sollte, aber er drückte aus, dass er von den Pagern beeindruckt war [und] er drückte seine Bewunderung für ihre militärischen Operationen und was sie getan haben aus. Er sagte ihnen, sie sollen tun, was sie machen müssen, um sich zu verteidigen.“

Trump ist auch dankbar für die Millionen von Dollar, die ihm während des Präsidentschaftswahlkampfes von Israels besten Freunden in den USA zur Verfügung gestellt wurden. Die angeblichen 100 Millionen Dollar, die von einer einzigen Spenderin, der israelischen Casino-Milliardärin Miriam Adelson, kamen, waren angeblich die Gegenleistung für eine Zustimmung Trumps zur Annexion der Reste des palästinensischen Westjordanlandes durch Israel. Das multiethnische arabische Land, das 1948 Palästina genannt wurde, würde dadurch zum jüdischen Staat Israel de jure sowie de facto. Und die Ausweitung und Aufrüstung mit Israels Nachbarn, mit der Netanjahu die militärische Vorherrschaft seines Landes über die gesamte Region durchzusetzen versucht, wird weitergehen, wobei die illegal in Syrien und im Irak stationierten US-Garnisonen eine unterstützende Rolle spielen. Trump hätte sie ebenso wie den Rückzug aus Afghanistan während seiner letzten Amtszeit auflösen können, entschied sich aber aus unbekannten Gründen dagegen, möglicherweise auf Druck der Israelis.

Kurz gesagt, auf der Grundlage der Bilanz der Jahre 2016–2020 und der jüngsten Wahlkampfrhetorik gibt es keine Möglichkeit, dass Präsident Trump Druck auf Israel ausüben wird, damit es sein Vorgehen im Libanon, im Westjordanland und im Gazastreifen einstellt und aufgibt. Dies ist möglicherweise eine schlechte Nachricht für die Palästinenser und Libanesen, wird aber auch von der wahrscheinlichen Mehrheit der Amerikaner nicht begrüßt, die sich jetzt gegen die Bewaffnung und Finanzierung des israelischen Völkermords aussprechen. Dies kommt zu Trumps häufiger Anprangerung „nutzloser Kriege“ hinzu, wobei er in diesem Zusammenhang meist die Ukraine anführt und verspricht, diesen Konflikt „an einem Tag“ zu beenden, und zwar durch seine schiere Starpower, sein persönliches Eingreifen und seine Diplomatie. Man kann nur hoffen, dass das stimmt, und natürlich hat Kiew außer der Rüstungsindustrie keine mächtige einheimische Lobby, die dagegen Einspruch erheben und die Kämpfe weiter anheizen würde, sodass es möglich ist, dass sich Russland und die Ukraine tatsächlich auf eine Art Ende zubewegen. Wenn die Kämpfe enden und ein anschauliches Beispiel geben, wird vielleicht jemand in Washington aufwachen und sich um eine ähnliche Vereinbarung bemühen, um den Nahen Osten zu beruhigen.