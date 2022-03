Zusammengenommen könnten der Iran, Venezuela und Katar in der Tat einen erheblichen Teil der Energieimporte der EU aus Russland ersetzen, wenn die globale Strategie der USA erfolgreich ist. Gegenwärtig scheint es möglich, dass die venezolanischen und katarischen Aspekte dieser Politik in der kommenden Zeit Früchte tragen werden, während der iranische Aspekt aufgrund der unersetzlichen Rolle Russlands bei der Genehmigung eines möglichen Abkommens ungewiss bleibt.

Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte letzte Woche: „Die USA haben Russland zweifellos einen Wirtschaftskrieg erklärt, und sie führen diesen Krieg auch weiter. Nirgendwo wird dies deutlicher als bei den Sanktionen, die die USA gerade gegen Russland verhängt haben, vor allem in Bezug auf seine Energieexporte. Obwohl Moskau nur einen Bruchteil des relevanten Bedarfs Washingtons deckt, signalisiert das Weiße Haus ganz klar seine Absicht, die Energiebeziehungen des Kremls mit anderen Ländern wie der EU zu erschweren.

Der Block hat kürzlich angekündigt, dass er seine so genannte „Abhängigkeit“ von solchen Importen bis 2027 verringern will, was höchstwahrscheinlich auf den hegemonialen Druck seines amerikanischen Gönners zurückzuführen ist. Dies wird äußerst schwierig zu bewerkstelligen sein, da auf Russland schätzungsweise ein Viertel des Erdöls und etwa ein Drittel des Erdgases der EU entfallen. Nichtsdestotrotz versuchen die USA im Rahmen ihres faktischen Wirtschaftskriegs gegen Russland, der darauf abzielt, dessen Haushaltseinnahmen zu verringern, alternative Lieferanten für ihre Juniorpartner zu organisieren.

Darin liegt die strategische Bedeutung ihrer jüngsten Schritte gegenüber dem Iran, Venezuela und Katar. Was den erstgenannten Staat betrifft, so stehen die USA Berichten zufolge kurz davor, sich mit der Islamischen Republik auf ein weiteres Atomabkommen zu einigen, das ihr riesiges Energiepotenzial freisetzen und sie letztlich wieder zu einer wichtigen Rolle auf dem Weltmarkt machen könnte. Russland scheint dies sehr zu beunruhigen, weshalb es darum bittet, dass sein wirtschaftliches Engagement in diesem befreundeten Land nicht von den einseitigen Sanktionen der USA betroffen ist.

Moskau scheint bisher davon ausgegangen zu sein, dass es gemeinsam mit Teheran in die Energiewirtschaft des Landes investieren könnte, um so dringend benötigte Devisen zu verdienen und pragmatisch zu verhindern, dass der Iran von den USA als potenzieller Rivale in diesem Bereich ausgenutzt wird. Die Forderung des Kremls ist vernünftig, hat aber die Bemühungen um eine diesbezügliche Einigung plötzlich erschwert. Es bleibt abzuwarten, wie das Ergebnis aussehen wird, aber niemand sollte daran zweifeln, wie ernst Russland diese Frage nimmt.

Es gab auch Berichte, dass die USA daran interessiert sind, Energie von Venezuela zu kaufen, obwohl sie dessen rechtmäßige Regierung nicht anerkennen und zuvor erfolglos versucht haben, sie durch verschiedene hybride Kriegsführung zu stürzen. Der Außenminister des südamerikanischen Landes deutete diese Behauptungen an, indem er sich für alles aussprach, was die Wiederaufnahme der Energiebeziehungen Venezuelas mit den USA, seinem traditionellen Partner, ermöglicht.

Genau wie der ebenfalls mit Sanktionen belegte Iran hat auch Venezuela das Potenzial, nach Aufhebung der einseitigen US-Sanktionen eine wichtige Rolle auf dem globalen Energiemarkt zu spielen. Diese beiden Industriegiganten könnten möglicherweise die Importe der EU aus Russland ersetzen, die der Block innerhalb des nächsten halben Jahrzehnts abzuschneiden gedenkt. Es ist erwähnenswert, dass Venezuela über die größten Ölreserven der Welt verfügt, während der Iran schätzungsweise die drittgrößten besitzt. Die Islamische Republik verfügt außerdem über die zweitgrößten Erdgasreserven hinter Russland.

Was Katar betrifft, so wurde dieses Golfland gerade zu einem der so genannten „wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten“ der USA erklärt. Katar ist außerdem der weltweit größte Exporteur von verflüssigtem Erdgas (LNG), verfügt über die drittgrößten Erdgasreserven der Welt und teilt sich mit dem Iran das größte Gasfeld der Welt – South Pars -. Obwohl die USA während des kurzen Streits mit den anderen Verbündeten des Golf-Kooperationsrates (GCC) Druck auf das Land ausgeübt hatten, haben sich die Beziehungen zwischen Doha und Washington in letzter Zeit wieder auf ihr früheres, ausgezeichnetes Niveau verbessert.

Dies steht im Gegensatz zu den Beziehungen der Nachbarländer Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate (VAE) zu ihrem traditionellen amerikanischen Partner. Beide lehnten Berichten zufolge die Anrufe von US-Präsident Joe Biden ab, der angeblich erkunden wollte, ob sie an einer Zusammenarbeit interessiert wären, um die Energieimporte des von den USA geführten Westens aus Russland zu ersetzen. Sie sind sehr verärgert über die Kritik der amerikanischen Regierung an ihrem Krieg im Jemen und fühlen sich unwohl im Umgang mit dem Iran, daher ihre Ablehnung.

Zusammengenommen könnten der Iran, Venezuela und Katar in der Tat einen erheblichen Teil der Energieimporte der EU aus Russland ersetzen, wenn die globale Strategie der USA erfolgreich ist. Gegenwärtig scheint es möglich, dass die venezolanischen und katarischen Aspekte dieser Politik in der nächsten Zeit Früchte tragen werden, während der iranische Aspekt aufgrund der unersetzlichen Rolle Russlands bei der Genehmigung eines möglichen Abkommens ungewiss bleibt. Vor diesem Hintergrund wird Moskau dringend neue Kunden finden müssen, um die entgangenen Haushaltseinnahmen aus diesen Exporten zu ersetzen.

China, Indien und Pakistan sind nach wie vor die vielversprechendsten Partner. Die Volksrepublik wird bereits von Power of Siberia beliefert, und zwei neue Pipelines von der russischen Insel Sachalin und eine weitere durch die Mongolei sind bereits in Arbeit. Was Indien anbelangt, so enthält der in 99 Paragraphen bekräftigte strategische Partnerschaftspakt, den die beiden Länder während des Besuchs von Präsident Putin in Neu-Delhi Anfang Dezember geschlossen haben, einen ganzen Abschnitt, der der Zusammenarbeit im Energiebereich gewidmet ist.

Was Pakistan betrifft, so verhandeln das Land und Russland über eine milliardenschwere Pipeline namens Pakistan Stream. Islamabad wies auch den Druck seines traditionellen amerikanischen Verbündeten zurück, Moskau zu sanktionieren und dessen Sondereinsatz in der Ukraine zu verurteilen. Es wird daher erwartet, dass China, Indien und Pakistan eine wichtige Rolle in Russlands aufstrebender Energiestrategie spielen werden, auch wenn andere nicht-westliche Länder dies mit der Zeit wahrscheinlich ebenfalls tun werden. Aus diesen Gründen ist es unwahrscheinlich, dass die antirussischen Energiepläne der USA Moskau erheblich schaden werden.