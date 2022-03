IWF berichtet, dass die Ukraine-Krise die globale Wirtschafts-, Finanz- und Politikordnung „grundlegend verändern“ wird

Wenn sie den leisen Teil laut aussprechen, sollten Sie aufpassen.

… der Krieg kann die globale wirtschaftliche und geopolitische Ordnung grundlegend verändern, wenn sich der Energiehandel verschiebt, Lieferketten neu konfiguriert werden, Zahlungsnetzwerke fragmentiert werden und Länder ihre Reservewährungsbestände überdenken. (Quelle)

Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist ein globaler Finanzmechanismus mit Sitz in Washington DC. Nach Angaben des US-Finanzministeriums ist der IWF eine Organisation von 189 Mitgliedsländern, die daran arbeitet, die weltweite währungspolitische Zusammenarbeit zu fördern, die finanzielle Stabilität zu sichern, den internationalen Handel zu erleichtern sowie ein hohes Beschäftigungsniveau und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. Kurz gesagt, der IWF ist der finanzielle Kontrollmechanismus für westliche Regierungen.

Wenn der IWF zu sagen beginnt, dass der Ukraine-Konflikt eine neue Weltordnung der globalen Wirtschafts- und Finanzsysteme auslösen „könnte“, sollten wir aufhorchen, denn hinter diesen Aussagen steht eine Realität, die noch niemand erwähnt hat.

Wenn Russland sich einfach aus der Ukraine zurückziehen würde, glauben Sie dann, dass die westlichen Finanzsanktionen und multinationalen Konzerne sich einfach umkehren würden? Nein, natürlich nicht. Was in dem von der NATO und den westlichen Allianzen vorangetriebenen Sanktionspaket nie erwähnt wurde, ist der Rubikon, den sie geschaffen haben: kein Rückzug. Der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Finanzaustausch war bzw. ist unumkehrbar; das Gleiche gilt für die globalen Bankensanktionen, die durch politischen Willen ausgelöst wurden.

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass von nun an etwas anderes, eine andere Form des Finanztransaktionsprozesses, für Russland und seine Verbündeten erforderlich sein wird, um gemeinsam Handel, Bankgeschäfte und wirtschaftliche Aktivitäten zu betreiben. Russland, China, Iran, Saudi-Arabien, Indien, Brasilien und andere Nationen sind nun gezwungen, einen anderen Mechanismus für Handel und Gewerbe zu schaffen.

Der Petro-Dollar könnte in diesem Zusammenhang tatsächlich fallen gelassen werden. Die Frage ist nicht, ob dies geschieht, sondern wie und wann es geschehen wird. Wladimir Putin wurde durch die Reaktion der westlichen Finanzwelt in diese Position gedrängt, und glauben Sie nicht einen Moment lang, dass China und Russland darüber unglücklich sind.

Wie in usnews erwähnt wird:

Dies ist kein „Verliererszenario“ für Wladimir Putin. Unabhängige Zahlungsnetzwerke, die dem Einfluss oder der Reichweite der US-Regierung entzogen sind, sind etwas, das Putin offen begrüßen würde. In der Tat war die Schaffung dieses neuen Finanzsystems für Transaktionen das Hauptziel des BRICS-Wirtschaftsbündnisses.

Achten Sie sehr genau auf jeden, der sagt: „Putin hat bereits verloren“, oder eine andere Formulierung davon. Putin und der Vorsitzende Xi werden sich dieses neue globale Finanzsystem mit unabhängigen Mechanismen zu eigen machen, das auf einem vom US-Dollar unabhängigen Wert basiert.

Unabhängig vom Ausgang in der Ukraine ist diese Situation innerhalb der internationalen Finanzwelt kein Verlust für Putin. Nicht zufällig wird diese neue finanzielle Weltordnung auch von den Ideologen in den Vereinigten Staaten begrüßt, die seit langem der Meinung sind, dass unsere geopolitische Macht durch den wirtschaftlichen Wert unserer Währung in der Handels- und Finanzwelt überhöht wird.

Nicht nur Präsident Putin und der chinesische Präsident Xi begrüßen diese neue Ordnung, sondern auch der ehemalige Präsident Obama und seine Mannschaft des „fundamentalen Wandels“.

DAS ist die Veränderung, auf die sie gehofft haben.

Ein geschwächter Dollar bedeutet, dass der Reichtum, der hinter der Bewertung steht, nicht mehr einseitig den USA zugute kommt, und mit diesem Wegfall breitet sich der Reichtum rund um den Globus in den Handels- und Zahlungsnetzwerken aus, die auf Nicht-Dollar-Transaktionen basieren.

Alle Akteure, die die USA als ein arrogantes und anspruchsvolles Wirtschaftssystem betrachten, das nur durch den Dollar als Reservewährung möglich ist, werden sich ebenfalls auf ein neues Finanzsystem einlassen.

Klaus Schwab und die WEF/Davos-Gemeinde werden mit Freude auf ein westliches Finanzsystem blicken, das auf der Währung eines Zusammenschlusses von Nationen basiert, ähnlich wie der Euro entstanden ist.

Die Zentralbanker in der EU, der IWF, die Weltbank und die WTO werden alle an diesem neuen fragmentierten Finanzsystem arbeiten. Vielleicht wird die zugrundeliegende Währung digital sein, was dem Bedürfnis nach einer digitalen Identität im westlichen Stil entspricht.

Dies ist ein direktes Ergebnis des politischen Systems der DC, der NATO, der westlichen Regierung und der multinationalen Konzerne, die sich alle zusammenschließen, um die Krise in der Ukraine auszunutzen.

Die neuen Finanzmechanismen werden sich wahrscheinlich mit dem Programm „Build Back Better“ für saubere Energie und den Kohlenstoffhandel decken. Alle Systeme verschmelzen zu einem einheitlichen, vom Westen geschätzten globalen Finanzsystem.

Es ist erstaunlich, dass niemand in Washington DC gegen dieses Ergebnis zu sein scheint. Es ist fast so, als ob sie erkennen, dass das Ausmaß der US-Schulden und des Defizits so groß ist, dass ein massiver Neustart erforderlich ist.

Unabhängig vom Ausgang der Ukraine haben Putin, Xi, Obama und Klaus Schwab bereits gewonnen. Die einzigen wirklichen Verlierer sind die amerikanischen Bürger, von denen viele dazu verleitet wurden, Ukraine-Flaggen in ihre Avatare in den sozialen Medien zu setzen, ohne an die längerfristigen Folgen zu denken.

Ich bin der Meinung, dass ich gerade jetzt auf Menschen zugehen sollte, die so sehr in ihrer Unterstützung für das Ukraine-Narrativ verhaftet sind, und sie bitten sollte, sich genau an diesen Moment ihrer Befürwortung zu erinnern. Bitte erinnern Sie sich genau an diesen Moment, denn wenn die unvermeidlichen Konsequenzen auftauchen – ich verlange einen Bezugspunkt, damit Sie das Ausmaß Ihrer Beteiligung an Ihrem eigenen Untergang spüren. So etwas in der Art.

Es mag vielleicht etwas schnippisch klingen, aber ich hätte gern etwas Ähnliches wie den Moment, in dem sie das Klicken des Riegels an einem Viehwagen hören, in dem sie sitzen, und dann denken… Oh, Scheiße, was habe ich getan?

Es ist zu spät, Schwachkopf, jetzt, wo wir auf der Fahrt sind, kommen wir nicht mehr raus, bis die Fahrt vorbei ist. Viel Spaß bei der Lektüre des Artikels von heute Morgen über Ihren Helden Zelenskyy, der irgendwo am Mittelmeer das Leben genießt, während er mit einer Gruppe russischer Milliardäre ein paar Bierchen trinkt.