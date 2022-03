Finanzexperte: Millennials erlebten im letzten Herbst die „schlimmste Übersterblichkeit in der Geschichte“!

Ed Dowd sagte, dass der jüngste massive Anstieg der Übersterblichkeit bei den Millennials seiner Meinung nach der „schlagende Beweis“ für den durch die Impfung verursachten Tod ist.

CDC-Statistiken zeigen, dass die Übersterblichkeit von Millennials in den USA im Zeitraum von August bis Dezember 2021 um 84 % gestiegen ist, so die Analyse von zwei Finanzexperten.

Der ehemalige BlackRock-Portfoliomanager Ed Dowd hat mit Hilfe der Zahlen eines ungenannten „Versicherungsexperten“ gezeigt, dass die Gesamtzahl der Übersterblichkeit von Millennials (25-44 Jahre) in der zweiten Hälfte des letzten Jahres – 61.000 – die Sterblichkeitsrate von Amerikanern übertrifft, die während des Vietnamkriegs getötet wurden: 58.000 Menschen im Laufe von 10 Jahren, wie er gegenüber Steve Bannon in seiner „War Room“-Show bemerkte.

Dowd bezeichnete diese Übersterblichkeit, die die der „Silent Generation“ (über 85-Jährige) in diesem Zeitraum um das Siebenfache übertraf, als „die schlimmste Übersterblichkeit in der Geschichte, glaube ich“.

Eine Grafik, die anhand von CDC-Daten die überzähligen Todesfälle von Millennials seit den letzten Wochen vor COVID im Jahr 2019 zeigt, zeigt einen starken Anstieg der überzähligen Sterblichkeit, beginnend in der anfänglichen Lockdown-Periode, und eine weitere Spitze während der Einführung des ersten COVID-„Impfstoffs“ von November 2020 bis Februar 2021, bevor die massive Spitze in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.

Dowd merkte an, dass „es Zeit braucht, bis Todesfälle im Millennial-Alter gemeldet werden, weil sie normalerweise nicht in Krankenhäusern auftreten“, und erwartet, dass, sobald neuere Todesstatistiken aktualisiert werden, „sie wahrscheinlich diesen anhaltenden beunruhigenden Trend zeigen werden.“

„Ich denke, das ist der Beweis dafür, dass die Impfstoffe in allen Altersgruppen eine erhöhte Sterblichkeit verursachen“, sagte Dowd zu Bannon. „Und es ist kein Zufall, dass Rochelle Walensky sich weigert, die Briefe von Senator Ron Johnson zu beantworten. Sie verstecken sich. Fauci ist weg. Sie ist weg.“

Dowd bezog sich auf eine Reihe von Briefen, die Johnson an das CDC geschickt hatte, in denen er Informationen über die Nebenwirkungen der COVID-Impfung, die „Überwachung der Impfstoffsicherheit“, Daten zur Bewertung der Wirksamkeit der COVID-Impfung und mehr verlangte.

„Ich werde also ein Wort in den Raum stellen. Es ist ein altes Wort, aber es muss wieder ins Gespräch gebracht werden. Wir nennen es Demozid: Tod durch die Regierung. Die Regierung hat also durch die Mandate Menschen getötet“.

Auf seinem GETTR-Account hat Dowd Diagramme gepostet, die die Übersterblichkeit für andere Altersgruppen zeigen. Daraus geht hervor, dass die Gruppe der GenX, die 45- bis 64-Jährigen, im Frühherbst eine Todesspitze erlebten, die mit der der Millennials korrespondiert und sich seit August 2021 auf insgesamt 101.000 überzählige Todesfälle beläuft, was einem Anstieg von 65 % gegenüber der Übersterblichkeit vor der COVID entspricht.

Die Baby-Boomer über 65 Jahre erlebten eine größere Spitze der Übersterblichkeit während des Zeitraums der ersten „Impfstoff“-Einführung, aber auch eine deutliche Spitze der Übersterblichkeit im Zeitraum August-Dezember 2021 sowie im Januar-Februar 2022.

Dowd zufolge gab es dort 306.000 überzählige Todesfälle, was er als „Zweiter Weltkrieg“-Ereignis beschreibt und anmerkt, dass „291.000 Menschen im Zweiten Weltkrieg in den USA starben“.

Ein selbsternannter Forscher, der sich im Internet „Milo Mac“ nennt, hat dieselben Rohdaten verwendet, um seine eigenen Diagramme zu erstellen, die die Übersterblichkeit zeigen, und er zeigt, dass sie eng mit den von Dowd präsentierten Ergebnissen übereinstimmen.

Dowd sagte, dass sein Mitarbeiter, ein Versicherungsexperte, bald an die Öffentlichkeit gehen wird, während er diesen Bericht einer Finanzgruppe vorlegt.