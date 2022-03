NATO-Verbündete zögern, die Forderung nach einer „Friedensmission“ in der Ukraine zu unterstützen

Russland würde jeden NATO-Einsatz in der Ukraine wahrscheinlich als Eintritt des Bündnisses in den Krieg betrachten

Die NATO-Verbündeten zögerten am Mittwoch, die Idee des stellvertretenden polnischen Ministerpräsidenten zu unterstützen, wonach das Militärbündnis eine bewaffnete „Friedensmission“ in die Ukraine entsenden sollte.

Der stellvertretende polnische Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski hatte den Vorschlag am Dienstag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski unterbreitet. Er schlug vor, die NATO solle eine „Friedensmission“ in die Ukraine entsenden, um humanitäre Hilfe zu leisten, die „in der Lage sein wird, sich selbst zu verteidigen“.

Unabhängig davon, ob die Mission im Namen des Friedens durchgeführt wird oder nicht, würde Russland die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine vermutlich als Eintritt des Bündnisses in den Krieg betrachten. Als sie zu Kaczynskis Plan befragt wurden, wiesen die NATO-Verteidigungsminister die Idee zwar nicht rundweg zurück, unterstützten sie aber auch nicht.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, er müsse sich erst die Einzelheiten ansehen, bevor er eine Entscheidung darüber treffe, was geschehen solle.

Der estnische Verteidigungsminister Kalle Laanet sagte, der vorgeschlagene Einsatz sei „eine der Möglichkeiten, und natürlich müssen wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, die der Ukraine helfen können.“

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren sprach sich eher gegen den Plan aus und sagte, dass dies erst nach dem Ende des Krieges geschehen müsse. „Ich fürchte, wir befinden uns noch in einem zu frühen Stadium, um darüber zu sprechen“, sagte Ollongren. „Zuerst müssen wir einen Waffenstillstand erreichen. Wir müssen einen Rückzug Russlands sehen. Es muss eine Art von Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland geben, und ich denke, dass die Gespräche noch im Gange sind.“

Bisher plant die NATO nicht, in die Ukraine einzumarschieren, um Russland direkt zu bekämpfen, obwohl es immer mehr Unterstützung dafür gibt, dass die Allianz eine Flugverbotszone verhängt, die es erforderlich machen würde, dass NATO-Flugzeuge russische Flugzeuge abschießen und Raketensysteme innerhalb Russlands bombardieren. Am Montag veröffentlichte das estnische Parlament eine Erklärung, in der eine Flugverbotszone gefordert wird. Damit ist das baltische Land der erste NATO-Staat, in dem ein offizielles Gremium zu einem direkten Krieg mit Russland aufruft.