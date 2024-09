Von Lorenzo Maria Pacini

Russland und dem Westen läuft der Spielraum zur Vermeidung eines direkten militärischen Zusammenstoßes schnell davon.

Seit einigen Tagen hören wir von der „Erlaubnis“ des US-Außenministers Antony Blinken, ATACAMS-Raketen auf russischem Territorium einzusetzen, fast so, als ginge es um die Erlaubnis, russisches Territorium anzugreifen, was eigentlich kein Thema ist, da russisches Territorium seit mehr als einem Jahr regelmäßig angegriffen wird, hauptsächlich mit Drohnen. Die Geduld der Russen ist bekannt, und nur wenige Menschen im Westen sind sich bewusst, dass sie möglicherweise bald zu Ende geht.

Um das Ausmaß der Nachrichten zu verstehen, muss man sich Putins jüngsten Kommentar ansehen, dass man im Gegensatz zu Drohnen für den Einsatz der hochpräzisen ATACAMS-Raketen (1320 kg, bis zu 300 km Reichweite) NATO-Satellitenzielsysteme und dafür ausgebildetes Bodenpersonal benötigt. Putin erklärte erneut, dass dies eine rote Linie sei, die die direkte Beteiligung der NATO am Krieg definiere.

Es ist angebracht, einen Moment über das Thema „rote Linien“ nachzudenken.

Inmitten einer Welle von Berichten, dass die USA und Großbritannien bereit seien, den Einsatz westlicher Raketen auf russischem Territorium zu genehmigen, äußerte sich der russische Präsident Putin bisher am schärfsten und erklärte, dass dieser Schritt „das Wesen des Konflikts verändern“ und bedeuten würde, dass sich die NATO und Russland „im Kriegszustand“ befänden, und warnte, dass Russland „angemessene Entscheidungen“ treffen werde.

Als Reaktion darauf sagte der britische Premierminister Keir Starmer: „Russland hat diesen Konflikt begonnen. Russland ist illegal in die Ukraine einmarschiert. Russland kann diesen Konflikt sofort beenden. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung.“

Um es klar zu sagen: Dies ist ein äußerst politischer, die internationalen Beziehungen betreffender Konflikt, sicherlich keine militärische „Tatsache“, denn sowohl in Russland als auch im Westen ist man sich bewusst, dass es seit langem Angriffe auf russisches Territorium gibt und dass die Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität eine Tatsache ist; aber die Diplomatie, die immer noch eine Kunst des Ausgleichs ist, versucht, diese Probleme zu lösen und bietet Lösungen an.

Die militärische Begründung für die Erprobung der Entschlossenheit Russlands in dieser Angelegenheit ist unklar. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass der Einsatz von luftgestützten Marschflugkörpern die Chancen der Ukraine, einen Zermürbungskrieg zu gewinnen, in dem die Russen gegenüber der Ukraine – und dem Westen im Allgemeinen – in Bezug auf Bevölkerung und Militärproduktion enorme Vorteile haben, erheblich erhöhen würde. Insbesondere:

– Die Russen untergraben die Fähigkeit der Ukrainer, gut ausgebildete und ausgerüstete Truppen in den Kampf zu schicken, und luftgestützte Marschflugkörper werden daran nichts ändern;

– Die Frage der „roten Linien“, die nicht überschritten werden dürfen, ist genau der Ursprung der sogenannten „Speziellen Militäroperation“, die von der wiederholten Missachtung der „roten Linien“ durch die NATO abhängt, die sich zunächst auf die Nichtexpansion der NATO nach Osten und dann auf die Nichtneutralität der Ukraine bezieht;

– Tatsächlich lässt sich die aktuelle Konfrontation am besten verstehen, wenn man sie als eine Herausforderung an Russland betrachtet, das versucht, das Land wieder auf das Unterordnungsmodell der Jelzin-Jahre zurückzubringen und seine Expansion auf globaler Ebene zu verhindern;

– Die Russen können sich an die Langstrecken-Angriffsfähigkeiten der Ukrainer anpassen, da sie sich bereits an den Einsatz von HIMARS-Artillerie und ATACMS-Landraketen angepasst haben (und die Russen immer noch mit dem ausgemusterten Arsenal und nicht mit der neuen Artillerie operieren). Um die Fähigkeit der Ukraine, Russland zu schaden, wirklich zu beeinträchtigen, müsste der Westen eine sehr große Anzahl von Langstreckenraketen liefern, weit mehr als die geringe Anzahl von Modellen mit geringer Reichweite, die in Betracht gezogen werden würden. Die Fähigkeit des Westens, solche Mengen zu liefern, ist jedoch begrenzt, und die Lieferung dieser Mengen würde fast unweigerlich direkte russische Vergeltungsmaßnahmen provozieren.

Jede rote Linie, die ohne Vergeltung überschritten wird, wird von der russischen Regierung als Schwäche empfunden und dargestellt, und dieses Spiel hat reale Auswirkungen innerhalb Russlands, dessen ursprüngliches Problem darin besteht, als riesiges multiethnisches Land vereint zu existieren. Jedes Anzeichen von Schwäche der Zentralmacht ebnet den Weg für mögliche zentrifugale Bewegungen innerhalb des Landes. Russland hat, wie jedes andere Land auch, seine eigenen Machtspiele. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass solche Angriffe Putin dazu bringen werden, den Krieg zu beenden oder an den Verhandlungstisch zu kommen, aber es gibt gute Gründe zu befürchten, dass sie seine Behauptung untermauern werden, dass Russland sich im Krieg mit der NATO befindet und nicht mit dem ukrainischen Volk.

Dies ist ein wichtiger Punkt, der hervorgehoben werden muss: Russland hat in allen offiziellen und institutionellen Foren immer wieder betont, dass der Konflikt nicht gegen das ukrainische Volk gerichtet ist, sondern gegen seine Putschregierung und den atlantischen Westen, der diesen Krieg bereits 2014 (und sogar noch früher) gefördert und begonnen hat. Russland hat kein Interesse daran, die ukrainische Bevölkerung auszurotten, die ethnisch und historisch Teil der großen multiethnischen Familie Russlands ist.

Eine weitere mögliche unbeabsichtigte Folge ist, dass die zunehmende Tödlichkeit der westlichen Militärhilfe die Forderungen Russlands in künftigen Verhandlungen verschärfen wird. Je mehr der Westen zeigt, dass er bereit ist, die Ukraine zu nutzen, um Russland zu treffen, desto mehr werden die Russen auf einer umfassenden Entmilitarisierung der Ukraine als Bedingung für eine Einigung bestehen.

In einem frühen Stadium führte dieser Prozess für den Westen (d. h. die USA) nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Die Idee war klar: Sobald Putin anbeißt und in die Ukraine einfällt, werden wir, die wir die ukrainische Armee acht Jahre lang nach NATO-Standards ausgebildet haben, beweisen, dass sie ein Papiertiger ist; die Wirtschaftssanktionen des Westens werden die russische Wirtschaft ersticken; die Kluft zwischen dem militärischen und dem wirtschaftlichen Debakel wird das Regime in die Knie zwingen und zu inneren Revolten und einem Systemkollaps führen.

Dieses Szenario ist jedoch nicht eingetreten.

Militärisch gesehen ist die Operation zu einem Stellungskrieg, einem Zermürbungskrieg geworden. Auf wirtschaftlicher Ebene konnte Russland, vor allem dank der Unterstützung Chinas, den ersten Schock abfedern, eine neue Struktur der Marktströme wiederherstellen und trat sofort in eine neue Phase des wirtschaftlichen Wohlstands auf internationaler Ebene ein. In Bezug auf die internationalen Beziehungen konnte Russland der Welt zeigen, was es bedeutet, mit dem Westen zu verhandeln, und leitete einen Prozess der globalen Emanzipation von der Kontrolle des Hegemons ein.

Militärisch gesehen ist die militärische Lage in der Ukraine für die westlichen Streitkräfte nun kritisch. Das Kursk-Abenteuer war eine weitere rote Linie, die überschritten wurde, mit der einzigen Bedeutung, einen Imageschaden für Putins politische Führung zu verursachen, aber nicht mehr. Im zentralen Bereich der Front hat die russische Armee nun die dritte und letzte Verteidigungslinie erreicht, hinter der es keine befestigten Linien mehr gibt. Der Zusammenbruch der Ukraine scheint nur noch eine Frage von wenigen Monaten zu sein, wahrscheinlich wird er im nächsten Frühjahr stattfinden.

Angesichts dieses Szenarios kennt die gesamte herrschende Klasse des Westens, d. h. der militärisch-industrielle Komplex der USA und seine europäischen Handlanger, keinen Plan B. Dies ist ein großer Fehler, da es in der internationalen Politik üblich ist, immer einen Plan B für verschiedene mögliche Szenarien zu haben. Dieser Fehler des Westens wiegt schwer und nur wenige haben dies bisher erkannt.

Die Befehlshaber, die USA, können es sich leisten, praktisch ungestraft jede rote Linie zu überschreiten: Sie wissen, dass Putin keineswegs ein Verrückter ist, der die Zerstörung des Planeten will, und daher keinen direkten Angriff auf amerikanischem Boden starten wird. Diejenigen, die gehorchen, Europa, haben ihr eigenes Produktionssystem bereits verwüstet und stehen an vorderster Front für gezielte Angriffe, auch nuklearer Art (denken Sie daran, dass in der aktuellen Kriegsdoktrin der Einsatz taktischer Atombomben als gewöhnliche Kriegsführung gilt, nicht als Beginn eines Atomkriegs).

Die USA drängen auf die Verletzung aller roten Linien, weil sie zwei mächtige entbehrliche Pufferzonen haben: erst die Ukraine, dann Europa.

Es liegt weder im Interesse des Westens noch der Ukraine, eine Einigung zu erschweren, die die Unabhängigkeit der Ukraine bewahrt und die Möglichkeit für eine blühende Zukunft bietet. Was die Ukraine jetzt dringend braucht, sind keine Langstreckenwaffen, sondern ein tragfähiger Plan für ein Verhandlungsende des Krieges, der der Ukraine eine echte Chance zum Wiederaufbau gibt.

Achtung: Putins Russland könnte sich immer noch dazu entschließen, militärisch zu reagieren und seine Überlegenheit zu demonstrieren. Sollte dies geschehen, würde der Konflikt in der von den USA gewählten „entbehrlichen Zone“ stattfinden, die Europa heißt, und Artikel 5 des Atlantikvertrags geltend machen, der alle europäischen Länder einbezieht. Und das ist eine Realität, so hart und gewalttätig das Gemetzel auch sein wird.

Hier stehen wir am Vorabend einer weiteren Verletzung der roten Linie. Mal sehen, wie viel die Welt zu riskieren bereit ist.