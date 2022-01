Die Rückeroberung unserer Freiheit im Jahr 2022

Für diejenigen von uns, die die Freiheit schätzen, waren die letzten zwei Jahre ein schlechter Traum. Es scheint, als wären wir Anfang 2020 eingeschlafen und 1984 wieder aufgewacht! Es hieß, wenn wir nur eine Maske aufsetzen und zwei Wochen lang zu Hause bleiben würden, könnten wir zur Normalität zurückkehren. Die zwei Wochen kamen und gingen, und anstatt zur Normalität zurückzukehren, wurden weitere Einschränkungen hinzugefügt. Die letzten zwei Jahre waren eine Geschichte von sich verändernden Zielpfosten und „Experten“ wie Anthony Fauci, die sich ständig selbst widersprechen.

Schon früh, im April 2020, warnte ich in einem Artikel mit dem Titel „Next in Coronavirus Tyranny: Zwangsimpfungen und ‚digitale Zertifikate'“, dass das ultimative Ziel der „Zwei-Wochen“-Leute darin besteht, den Amerikanern Impfungen und einen „Impfpass“ aufzuzwingen.

Damals wurden meine Bedenken als eine weitere Verschwörungstheorie abgetan. Doch weniger als ein Jahr später wurde aus dieser „Verschwörungstheorie“ eine Verschwörungsweisheit. Ich bin nicht glücklich darüber, dass ich in dieser Sache Recht hatte. Die Einführung von Impfpässen war von Anfang an mein schlimmster Albtraum. Die Vorstellung, dass man „seine Papiere vorzeigen“ muss, um an der Gesellschaft teilzunehmen, ist ein Konzept, das einer freien Gesellschaft völlig zuwiderläuft. Es ist unmenschlich.

Die Geschichte der letzten zwei Jahre zeigt, dass die schlimmsten Ideen mit Gewalt durchgesetzt wurden und jeder, der diese Ideen in Frage stellte, mit Gewalt unterdrückt wurde. Vor kurzem erfuhren wir, dass Dr. Fauci und der Direktor der National Institutes of Health sich verschworen haben, um die angesehenen Wissenschaftler, die hinter der Great Barrington Declaration stehen, „schnell und vernichtend auszuschalten“. Hatten die Wissenschaftler von Great Barrington einen schrecklichen Fehler begangen? Fauci und seinem Chef war das völlig egal. Sie waren nicht an einer Debatte interessiert. Ihr einziges Ziel war es, jede gegenteilige Meinung auszuschalten. Das ist keine Wissenschaft. Das ist Ideologie, Politik und wahrscheinlich Eigennutz.

Wie mein Sohn Rand kürzlich in einem Liberty Report sagte, starben Tausende von Menschen, weil Fauci sich weigerte, die erwiesene Wirksamkeit der natürlichen Immunität gegen Covid zu berücksichtigen. Er und seine Kollegen waren entschlossen, jegliche ambulante Behandlung zu verweigern und bestanden auf Impfstoffen als einzigem Ausweg. Jetzt, da wir sehen, dass die Impfstoffe im Vergleich zur natürlichen Immunität so schlecht abschneiden, liegt ihre gesamte Strategie in Trümmern. Wird sich jemand bei den Angehörigen all derer entschuldigen, die gestorben sind?

Wenn wir auf diese zwei Jahre zurückblicken, wird man sich hoffentlich daran erinnern, dass die Institutionen der Staatsmacht alle ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Sie sind als Betrüger und Schlimmeres entlarvt worden.

In einem kürzlich sehr populären Joe Rogan-Interview mit Dr. Robert Malone – dem Erfinder der mRNA-Technologie, die das Rückgrat der „Impfstoffe“ bildet – erörtert Malone das beunruhigende Konzept der Massenpsychose, bei der Angst und Manipulation eingesetzt werden, um eine Gesellschaft im Dienste einer Gruppe von Eliten mit einer Agenda in den Wahnsinn zu treiben. Wir haben das in Deutschland in den 1930er Jahren gesehen.

Wie Charles Mackay im 19. Jahrhundert über den Wahnsinn von Menschenmengen schrieb, werden Menschen in Gruppen wahnsinnig, erholen sich aber einzeln.

Was ist zu tun, um die Tyrannei im Jahr 2022 zu besiegen? Wir müssen weiterhin die Wahrheit sagen. Die Wahrheit gewinnt und die Lügner verlieren. Eine ihrer Lügen nach der anderen wird aufgedeckt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Jeder von uns kann im Jahr 2022 einen kleinen Beitrag zur Förderung der Wahrheit leisten. Tun Sie, was Sie können. Die Belohnungen sind groß!